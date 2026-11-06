Află ce trucuri simple te ajută să usuci hainele mai repede în sezonul rece. Cum să folosești eficient uscătorul de rufe și să economisești energie.

Cum să usuci rufele mai repede în uscătorul de haine. Trucurile simple care reduc timpul de uscare | Shutterstock

Sezonul rece vine cu anumite provocări atunci când vine vorba despre uscarea hainelor. Temperaturile scăzute și umiditatea ridicată fac ca rufele să se usuce mai greu, iar folosirea uscătorului de rufe nu garantează întotdeauna rezultate rapide.

Trucuri simple care te ajută să usuci hainele mai repede în sezonul rece

Cu toate acestea, procesul nu trebuie să devină o corvoadă. Câteva trucuri simple te pot ajuta să reduci timpul de uscare, să economisești energie și să prelungești durata de viață a aparatului.

Nimic nu poate fi mai frustrant decât să scoți hainele din uscător și să descoperi că sunt încă umede. Există însă câteva lucruri pe care le poți face pentru ca aparatul să funcționeze mai eficient.

Articolul continuă după reclamă

Curăță filtrul de scame după fiecare ciclu de uscare

Unul dintre cei mai importanți pași este golirea filtrului de scame înainte de fiecare utilizare. Chiar și o cantitate mică de scame poate restricționa fluxul de aer, încetinind procesul de uscare și obligând aparatul să consume mai multă energie, spun cei de la The Spruce.

Este important să verifici periodic și celelalte componente ale uscătorului, respectând instrucțiunile producătorului. În plus, nu uita de orificiile de ventilație. Deși filtrul reține cea mai mare parte a resturilor, praful și scamele se pot acumula în timp în sistemul de evacuare a aerului.

Curățarea periodică a acestor zone contribuie la funcționarea eficientă a aparatului și este importantă inclusiv pentru prevenirea incendiilor.

Folosește un ciclu de centrifugare mai puternic

Un alt truc presupune ajustarea setărilor mașinii de spălat. Înainte de a transfera hainele în uscător, alege un ciclu de centrifugare mai intens, dacă materialele permit acest lucru.

Prin centrifugare, o cantitate mai mare de apă este eliminată din țesături, ceea ce înseamnă că uscătorul va avea mai puțină umiditate de îndepărtat. Astfel, timpul necesar uscării poate fi redus considerabil.

Alege temperatura potrivită

Uscătoarele de rufe au programe diferite, adaptate mai multor tipuri de materiale. Deși poate fi tentant să alegi mereu o temperatură ridicată pentru a termina mai repede, această opțiune nu este potrivită pentru toate hainele.

Temperaturile prea mari pot deteriora țesăturile, pot provoca micșorarea anumitor articole și pot crește consumul de energie. Verifică etichetele hainelor și selectează programul recomandat pentru fiecare material. În general, este indicat să folosești cea mai joasă temperatură care permite uscarea eficientă a rufelor.

Nu amesteca hainele groase cu cele subțiri

Organizarea încărcăturilor este la fel de importantă. Prosoapele groase, blugii și puloverele au nevoie de mai mult timp pentru a se usca decât tricourile sau lenjeria subțire.

„Uscarea prosoapelor grele cu haine ușoare încetinește totul”, avertizează specialiștii. Separarea rufelor în funcție de grosimea și greutatea materialului permite uscarea uniformă și împiedică situațiile în care unele articole rămân umede, în timp ce altele sunt deja uscate.

Încearcă bilele de uscător din lână

Pentru haine mai moi și un timp de uscare potențial mai scurt, poți încerca bilele speciale din lână. Acestea se introduc în tambur împreună cu rufele și ajută la separarea articolelor în timpul rotirii.

Prin reducerea aglomerării hainelor, aerul cald circulă mai ușor printre țesături. Bilele pot contribui și la diminuarea electricității statice, fără a necesita substanțele chimice întâlnite în unele foi parfumate pentru uscător.

Aplicarea acestor trucuri te poate ajuta să obții haine uscate într-un timp mai scurt, să reduci consumul de electricitate și să folosești aparatul în condiții mai bune pe termen lung.