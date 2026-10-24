Cât costă să faci Revelionul 2027 la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Prețul pentru patru nopți de cazare

Cât costă Revelionul 2027 la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Prețurile pentru patru nopți de cazare și ce include pachetul festiv.

Simona Halep se pregătește să întâmpine turiștii care vor să petreacă Revelionul 2027 la hotelul său din Poiana Brașov. Fosta mare campioană a tenisului românesc propune pachete de patru nopți, cu cină festivă și program artistic, însă prețurile nu sunt pentru toate buzunarele. Cei care vor să petreacă trecerea dintre ani aici trebuie să scoată din buzunar câteva mii de euro.

Cei care vor să petreacă Revelionul 2027 la munte au început deja să caute oferte de cazare. Printre variantele disponibile în Poiana Brașov se numără și hotelul deținut de Simona Halep, care a pregătit pachete speciale pentru trecerea dintre ani. Fosta mare campioană a tenisului românesc a investit în turism după retragerea din activitatea sportivă, iar hotelul său din Poiana Brașov se adresează turiștilor care caută condiții de lux. Pentru Revelionul 2027, prețurile pornesc de la aproape 3.000 de euro pentru două persoane și pot depăși 4.000 de euro, în funcție de camera aleasă.

Cât costă Revelionul 2027 la hotelul Simonei Halep

Potrivit informațiilor publicate de www.bizbrasov.ro, pachetele pentru Revelionul 2027 includ patru nopți de cazare, în perioada 30 decembrie 2026 – 3 ianuarie 2027. Cel mai ieftin pachet costă 2.860 de euro pentru două persoane, într-o cameră standard. Pentru turiștii care își doresc mai mult confort, tarifele cresc în funcție de categoria camerei. Astfel, o cameră Comfort costă 3.100 de euro pentru întregul sejur, în timp ce pentru o cameră cu terasă prețul ajunge la 3.440 de euro.

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Cei care aleg o cameră Executive Relax trebuie să plătească 3.680 de euro, iar pentru o suită Junior Elegance tariful este de 3.920 de euro. Cel mai scump pachet ajunge la 4.160 de euro pentru două persoane, pentru patru nopți de cazare.

Așadar, un cuplu care vrea să petreacă Revelionul la hotelul Simonei Halep trebuie să pregătească un buget cuprins între 2.860 și 4.160 de euro, în funcție de condițiile alese.

Ce primesc turiștii pentru banii plătiți

Pachetele de Revelion nu includ doar cazarea. Potrivit ofertei prezentate de publicația locală, turiștii beneficiază de demipensiune, cină festivă cu open bar și program artistic. În noaptea dintre ani este pregătită o petrecere specială, cu muzică și un moment festiv la miezul nopții. În restul sejurului, oaspeții pot profita de timpul petrecut la munte pentru plimbări prin Poiana Brașov, schi sau relaxare la SPA.

Pentru camerele în care pot fi cazate persoane suplimentare, tariful adițional este de 1.150 de euro pentru fiecare oaspete, pentru întregul sejur. Cei care vor să facă o rezervare trebuie să achite un avans de 50% din valoarea pachetului, iar restul banilor trebuie plătiți până pe 23 decembrie 2026, conform www.bizbrasov.ro.

Cum arată hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov

Hotelul deținut de Simona Halep este clasificat la patru stele și se află în una dintre cele mai cunoscute stațiuni montane din România. Camerele sunt amenajate modern, iar unele oferă priveliști către Masivul Postăvaru. Oaspeții au la dispoziție facilități de relaxare, inclusiv o zonă SPA și o sală de fitness. Hotelul păstrează și câteva amintiri importante din cariera sportivei.

În hol sunt expuse trei rachete de tenis cu o semnificație aparte pentru Simona Halep. Una este cea folosită la Beijing, în 2017, când românca a ajuns pe primul loc în clasamentul mondial. Celelalte două sunt legate de cele mai importante trofee de Grand Slam câștigate de sportivă: Roland Garros, în 2018, și Wimbledon, în 2019.

După retragerea din tenisul profesionist, Simona Halep și-a îndreptat atenția către proiectele sale de afaceri, iar investițiile în turism reprezintă o parte importantă a activității sale.