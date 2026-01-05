Țara care a renunțat la Revelion. De ce a dispărut ziua de 31 decembrie

O anumită țară a renunțat la ziua de 31 decembrie. Iată unde s-a întâmplat asta și care a fost motivul.

Calendarul gregorian este cea mai răspândită variantă a calendarului, fiind adoptat în România, de exemplu în 1919. Conform acestuia, luna decembrie are 31 de zile. Însă nu modificarea calendarului iulian în cel gregorian este motivul pentru care o țară a decis renunțarea la Revelion.

De ce o mică națiune sare de la 30 decembrie la 1 ianuarie

Conform Observatornews.ro, Kiritimati (cunoscute și ca insulele Crăciunului) nu mai celebrează Revelionul încă din 1994.

Kiritimati este una dintre insulele din Pacific. De regulă, acestea sunt primele care celebrează Noul An. Kiritimati are o suprafață de 320 de kilometri pătrați. E situat în regiunea ecuatorială și face parte din Republica Kiribati, care aparține mai multor fusuri orare.

Kiribati era împărțită anterior în trei fusuri orare: Insulele Gilbert se aflau în UTC+12, în timp ce Insulele Phoenix și Line se aflau în UTC−11 și UTC−10. Acest lucru a dus o diferență de 23 de ore, un decalaj semnificativ între insulele apropiate geografic și probleme serioase cu datarea.

în aceste condiții, Guvernul a decis să ia o măsură radicală, iar până la finalul anului 1994, linia de schimbare a datei a fost mutată. Granița a fost deplasată spre est, astfel încât toate insulele să aibă aceeași dată.

Astfel că, 30 decembrie a fost urmat imediat de 1 ianuarie pe Insulele Line și Phoenix. Revelionul, fiind pe 31 decembrie, a fost... sărit.

Kiribati este format din 33 de insule de corali, situate la jumătatea distanței între Hawaii și Australia. Arhipelagul era cunoscut anterior sub numele de Insulele Gilbert. După ce a obținut independența față de Marea Britanie în 1971 și apoi independența completă în 1979, a adoptat numele de Kiribati.

Din cauza schimbărilor climatice și a creșterii nivelului mării, Republica insulară ar putea deveni de nelocuit în viitorul apropiat.