Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cât costă ceasul purtat de iubitul Simonei Halep în loja regală de la Wimbledon. Ce sumă a scos Dorin Mateiu din buzunar

Cât costă ceasul purtat de iubitul Simonei Halep în loja regală de la Wimbledon. Ce sumă a scos Dorin Mateiu din buzunar

Simona Halep și noul său iubit și-au făcut apariția în loja regală de la Wimbledon. Dorin Mateiu a atras atenția cu un ceas de lux evaluat la zeci de mii de euro.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 14 Iulie 2026, 23:40 | Actualizat Marti, 14 Iulie 2026, 23:41
Galerie
Simona Halep și noul iubit, apariție de senzație la Wimbledon. Ceasul de lux purtat de Dorin Mateiu valorează o mică avere | Hepta
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Simona Halep și noul său partener, omul de afaceri Dorin Mateiu, și-au făcut prima apariție oficială în calitate de cuplu la unul dintre cele mai importante evenimente sportive ale anului. Cei doi au urmărit finala masculină de la Wimbledon chiar din loja regală, acolo unde au stat alături de numeroase personalități din lumea sportului și a vieții publice.

Cât costă ceasul purtat de iubitul Simonei Halep în loja regală de la Wimbledon

Deși prezența fostei campioane de Grand Slam a fost intens comentată, un detaliu nu a trecut neobservat. Dorin Mateiu a atras toate privirile cu un accesoriu exclusivist purtat la mână, un ceas de lux al cărui preț ajunge la o sumă impresionantă.

Citește și: Simona Halep, alături de iubitul milionar la Wimbledon. Cei doi, fotografiați lângă Kate Middleton

Articolul continuă după reclamă

La doar o lună după ce au fost surprinși împreună într-o vacanță de vis pe insula grecească Mykonos, Simona Halep și Dorin Mateiu par să nu își mai ascundă relația. Cei doi au fost fotografiați împreună în loja regală de la All England Club și au părut mai apropiați ca niciodată.

Fosta jucătoare de tenis, în vârstă de 33 de ani, a afișat un zâmbet larg pe tot parcursul partidei și a ales o ținută elegantă, potrivită pentru codul vestimentar impus în loja regală. Simona a purtat o rochie rafinată, în timp ce partenerul ei a optat pentru un costum clasic, completat de un accesoriu care a atras imediat atenția.

Ceasul de lux purtat de Dorin Mateiu costă cât un apartament

Supranumit de presă „Regele mezelurilor”, Dorin Mateiu nu pare să facă rabat atunci când vine vorba despre accesoriile de lux. Potrivit informațiilor publicate de Cancan, omul de afaceri a purtat la Wimbledon un ceas exclusivist al cărui preț pornește de la aproximativ 45.000 de euro și poate depăși 100.000 de euro, în funcție de configurație, materialele folosite și opțiunile alese de cumpărător.

Accesoriul a completat perfect ținuta elegantă purtată de omul de afaceri, iar imaginile cu cei doi au fost intens distribuite pe rețelele de socializare.

Mesajul transmis de Simona Halep după experiența de la Wimbledon

Participarea la Wimbledon a avut o însemnătate aparte pentru Simona Halep. Fosta campioană a urmărit finala chiar din spatele Prințesei Kate Middleton, iar după încheierea evenimentului a transmis un mesaj emoționant pe conturile sale de socializare.

„Mulțumesc, Wimbledon, pentru o zi atât de memorabilă și pentru o altă experiență de neuitat. Să fac parte din acest club și să mă întorc aici ca membru este o onoare dincolo de cuvinte. Wimbledon va ocupa întotdeauna un loc foarte special în inima mea”, a scris Simona Halep.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Pentru fosta lideră mondială, revenirea la All England Club a reprezentat un moment încărcat de emoție, având în vedere că aici a cucerit unul dintre cele mai importante trofee ale carierei sale, în 2019.

Apariția alături de Dorin Mateiu pare să confirme că Simona Halep traversează o perioadă liniștită și fericită în viața personală, iar imaginile surprinse la Wimbledon au stârnit numeroase reacții în rândul fanilor, care s-au bucurat să o vadă zâmbitoare și relaxată după retragerea din tenisul profesionist.

La 72 de ani, Ilie Dobre dă lovitura. Comentatorul sportiv a stabilit al 12-lea record mondial...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Simona Halep i-a dat replica fiului lui Ion Țiriac după ce s-a afișat alături de noul iubit în loja regală de la Wimbledon Simona Halep i-a dat replica fiului lui Ion Țiriac după ce s-a afișat alături de noul iubit în loja regală de la Wimbledon
Observatornews.ro Un bucureştean a fost confundat de mascaţi şi luat pe sus, din parc. "Am crezut că sunt tâlhărit" Un bucureştean a fost confundat de mascaţi şi luat pe sus, din parc. "Am crezut că sunt tâlhărit"
Antena 3 O elevă din Galați a fost nemulțumită de media 9,10 la Bac 2026 și a făcut contestație. Când s-au afișat rezultatele a avut o surpriză O elevă din Galați a fost nemulțumită de media 9,10 la Bac 2026 și a făcut contestație. Când s-au afișat rezultatele a avut o surpriză
SpyNews Fiica lui Sile Cămătaru a absolvit facultatea! Ce a studiat Sara Fiica lui Sile Cămătaru a absolvit facultatea! Ce a studiat Sara
Premiera serialului Gone se vede în AntenaPLAY! Respectat de toți, dar suspect în dispariția soției: vinovat sau victima aparențelor? Primele episoade sunt disponibile acum!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Premiera serialului Gone se vede în AntenaPLAY! Respectat de toți, dar suspect în dispariția soției: vinovat sau victima aparențelor? Primele episoade sunt disponibile acum!
Comentarii


Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
La 72 de ani, Ilie Dobre dă lovitura. Comentatorul sportiv a stabilit al 12-lea record mondial
La 72 de ani, Ilie Dobre dă lovitura. Comentatorul sportiv a stabilit al 12-lea record mondial
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Ultimele clipe din viața lui Doru de la Constanța. Artistul a pierdut lupta cu o boală gravă la doar 44 de ani
Ultimele clipe din viața lui Doru de la Constanța. Artistul a pierdut lupta cu o boală gravă la doar 44 de ani
Mert Yazicioglu iubește din nou. Cum arată femeia care l-a cucerit pe actorul turc
Mert Yazicioglu iubește din nou. Cum arată femeia care l-a cucerit pe actorul turc Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce avere a lăsat în urmă Gabi Mureşan, decedat la doar 44 de ani. Salariul pe care îl avea ca primar
Ce avere a lăsat în urmă Gabi Mureşan, decedat la doar 44 de ani. Salariul pe care îl avea ca primar AntenaSport
Antonia, criticată dur după cea mai recentă apariție. Ținuta artistei a stârnit un val de reacții. Ce i-au reproșat fanii: „Este de jale...” Foto
Antonia, criticată dur după cea mai recentă apariție. Ținuta artistei a stârnit un val de reacții. Ce i-au... Elle
Ada Galeș a pierdut o sarcină. Actrița a vorbit pentru prima dată despre ce s-a întâmplat
Ada Galeș a pierdut o sarcină. Actrița a vorbit pentru prima dată despre ce s-a întâmplat Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
O elevă din Galați a fost nemulțumită de media 9,10 la Bac 2026 și a făcut contestație. Când s-au afișat rezultatele a avut o surpriză
O elevă din Galați a fost nemulțumită de media 9,10 la Bac 2026 și a făcut contestație. Când s-au afișat... Antena3.ro
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă useit
Avertismentul lui Victor Ponta: „Nu-i treaba președintelui să facă majorități!“
Avertismentul lui Victor Ponta: „Nu-i treaba președintelui să facă majorități!“ BZI
REPORTAJ. Tură de noapte la metrou: milioane de vieți garantate pe un caiet A4. Viața nevăzută a „liniorilor” din galeriile Metrorex
REPORTAJ. Tură de noapte la metrou: milioane de vieți garantate pe un caiet A4. Viața nevăzută a... Jurnalul
Prințul William înțelege reconcilierea tatălui său cu Harry, dar nu îl iartă
Prințul William înțelege reconcilierea tatălui său cu Harry, dar nu îl iartă Kudika
Zodiile care scapă de stres până pe 20 iulie. Sfântul Ilie le aduce doar noroc și belșug
Zodiile care scapă de stres până pe 20 iulie. Sfântul Ilie le aduce doar noroc și belșug Redactia.ro
Locul din România unde poți culege cireșe gratis. Cu o singură condiţie
Locul din România unde poți culege cireșe gratis. Cu o singură condiţie Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să recunoști semnele anxietății la copii și cum să reacționezi
Cum să recunoști semnele anxietății la copii și cum să reacționezi DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x