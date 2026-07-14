Cât costă ceasul purtat de iubitul Simonei Halep în loja regală de la Wimbledon. Ce sumă a scos Dorin Mateiu din buzunar

Simona Halep și noul său iubit și-au făcut apariția în loja regală de la Wimbledon. Dorin Mateiu a atras atenția cu un ceas de lux evaluat la zeci de mii de euro.

Simona Halep și noul iubit, apariție de senzație la Wimbledon. Ceasul de lux purtat de Dorin Mateiu valorează o mică avere | Hepta

Simona Halep și noul său partener, omul de afaceri Dorin Mateiu, și-au făcut prima apariție oficială în calitate de cuplu la unul dintre cele mai importante evenimente sportive ale anului. Cei doi au urmărit finala masculină de la Wimbledon chiar din loja regală, acolo unde au stat alături de numeroase personalități din lumea sportului și a vieții publice.

Cât costă ceasul purtat de iubitul Simonei Halep în loja regală de la Wimbledon

Deși prezența fostei campioane de Grand Slam a fost intens comentată, un detaliu nu a trecut neobservat. Dorin Mateiu a atras toate privirile cu un accesoriu exclusivist purtat la mână, un ceas de lux al cărui preț ajunge la o sumă impresionantă.

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La doar o lună după ce au fost surprinși împreună într-o vacanță de vis pe insula grecească Mykonos, Simona Halep și Dorin Mateiu par să nu își mai ascundă relația. Cei doi au fost fotografiați împreună în loja regală de la All England Club și au părut mai apropiați ca niciodată.

Fosta jucătoare de tenis, în vârstă de 33 de ani, a afișat un zâmbet larg pe tot parcursul partidei și a ales o ținută elegantă, potrivită pentru codul vestimentar impus în loja regală. Simona a purtat o rochie rafinată, în timp ce partenerul ei a optat pentru un costum clasic, completat de un accesoriu care a atras imediat atenția.

Ceasul de lux purtat de Dorin Mateiu costă cât un apartament

Supranumit de presă „Regele mezelurilor”, Dorin Mateiu nu pare să facă rabat atunci când vine vorba despre accesoriile de lux. Potrivit informațiilor publicate de Cancan, omul de afaceri a purtat la Wimbledon un ceas exclusivist al cărui preț pornește de la aproximativ 45.000 de euro și poate depăși 100.000 de euro, în funcție de configurație, materialele folosite și opțiunile alese de cumpărător.

Accesoriul a completat perfect ținuta elegantă purtată de omul de afaceri, iar imaginile cu cei doi au fost intens distribuite pe rețelele de socializare.

Mesajul transmis de Simona Halep după experiența de la Wimbledon

Participarea la Wimbledon a avut o însemnătate aparte pentru Simona Halep. Fosta campioană a urmărit finala chiar din spatele Prințesei Kate Middleton, iar după încheierea evenimentului a transmis un mesaj emoționant pe conturile sale de socializare.

„Mulțumesc, Wimbledon, pentru o zi atât de memorabilă și pentru o altă experiență de neuitat. Să fac parte din acest club și să mă întorc aici ca membru este o onoare dincolo de cuvinte. Wimbledon va ocupa întotdeauna un loc foarte special în inima mea”, a scris Simona Halep.

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Pentru fosta lideră mondială, revenirea la All England Club a reprezentat un moment încărcat de emoție, având în vedere că aici a cucerit unul dintre cele mai importante trofee ale carierei sale, în 2019.

Apariția alături de Dorin Mateiu pare să confirme că Simona Halep traversează o perioadă liniștită și fericită în viața personală, iar imaginile surprinse la Wimbledon au stârnit numeroase reacții în rândul fanilor, care s-au bucurat să o vadă zâmbitoare și relaxată după retragerea din tenisul profesionist.