Chiriile din străinătate pot ajunge la sume care îi surprind pe românii obișnuiți cu prețurile de pe piața imobiliară din țară. O tânără care locuiește în Elveția le-a arătat urmăritorilor de pe TikTok cum arată garsoniera în care stă și cât plătește lunar pentru ea.

Prețul chiriilor este unul dintre subiectele care stârnesc frecvent discuții în mediul online, mai ales atunci când românii plecați în străinătate își prezintă locuințele. De această dată, o tânără din Elveția a publicat un videoclip în care le-a arătat celor care o urmăresc cum este amenajată garsoniera în care locuiește.

Cum arată garsoniera

Potrivit informațiilor prezentate de aceasta, chiria ajunge la aproximativ 1.400 de franci elvețieni, echivalent a 8.102 lei, pe lună. În această sumă sunt incluse și costurile pentru apă și curent electric, astfel că tânăra nu trebuie să le achite separat.

În filmarea publicată pe TikTok se poate vedea că locuința este amenajată simplu, dar în ea se găsește absolut tot ce o persoană are nevoie, de la electrocasnice și până la veselă. În interior se află un pat și un televizor, iar bucătăria este de tip open space, fiind integrată în același spațiu cu restul garsonierei.

Articolul continuă după reclamă

Ce cheltuieli sunt incluse în chiria lunară

Un detaliu important este faptul că cei aproximativ 1.400 de franci elvețieni nu reprezintă doar chiria propriu-zisă. Potrivit tinerei, în acest preț sunt incluse și apa, dar și energia electrică. Astfel, suma acoperă și aceste cheltuieli lunare, fără ca ele să fie plătite separat.

În ceea ce privește veniturile, salariul mediu brut al angajaților cu normă întreagă din Elveția a ajuns la 87.000 de franci pe an în 2025, potrivit datelor Oficiului Federal de Statistică. Asta înseamnă aproximativ 7.250 de franci brut pe lună.

Raportat la acest venit, chiria de 1.400 de franci plătită de tânără reprezintă aproape 20% din salariul lunar brut

Citește și: Poți locui gratis în New York, dacă accepți o condiție. Ce trebuie să faci pentru a beneficia de cazare fără chirie