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Cât costă chiria unui apartament în România, comparativ cu restul Europei. Țările în care locuințele se închiriază cel mai scump

Cât costă chiria unui apartament în România, comparativ cu alte țări europene? Unde sunt cele mai mari prețuri și care sunt țările cu cele mai accesibile locuințe.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Marti, 10 Noiembrie 2026, 14:55 | Actualizat Marti, 10 Noiembrie 2026, 14:57
Cât costă chiria unui apartament în România, comparativ cu restul Europei | Profimediaimages.ro
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Prețurile chiriilor diferă foarte mult de la o țară europeană la alta. Elveția se află în topul celor mai scumpe piețe de închiriere, în timp ce Macedonia de Nord este printre țările cu cele mai mici prețuri. Unde se situează România în acest clasament.

Cât costă chiria unui apartament în România, comparativ cu restul Europei. Țările în care locuințele se închiriază cel mai scump

În timp ce în unele state un apartament cu un dormitor poate fi închiriat cu aproximativ 265 de euro pe lună, în altele suma ajunge la peste 2.500 de euro.

O hartă publicată pe pagina de Instagram Geo.Mapped arată cât ajunge să coste închirierea unei locuințe în mai multe țări europene.

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Potrivit datelor prezentate, chiria lunară pentru un apartament în România este de aproximativ 550 de euro. Suma este mai mică decât în multe țări din vestul și nordul Europei.

De exemplu, în Germania, chiria ajunge la 814 euro, iar în Franța, la aproximativ 800 de euro. În Spania, valoarea indicată este de 900 de euro pe lună.

România se situează și sub nivelul unor țări precum Polonia, unde chiria este estimată la 992 de euro, sau Suedia, unde ajunge la 1.350 de euro.

Care sunt cele mai scumpe țări europene pentru chiriași

Țările din nordul și vestul Europei se numără printre cele mai scumpe destinații pentru persoanele care vor să închirieze o locuință.

Islanda ocupă primul loc în clasamentul prezentat pe hartă, cu o chirie de aproximativ 2.400 de euro pe lună. Irlanda urmează cu 2.100 de euro, iar Norvegia ajunge la 1.750 de euro.

Prețurile sunt ridicate și în Suedia, unde chiria este estimată la 1.350 de euro. În Regatul Unit, suma ajunge la aproximativ 1.100 de euro, iar în Finlanda, la 1.025 de euro.

În unele state, chiria lunară poate depăși cu mult salariile pe care le câștigă mulți angajați în alte țări.

Unde sunt chiriile mai mici în Europa

Conform hărții, Ucraina are una dintre cele mai mici valori atunci când vorbit despre chirii, cu aproximativ 375 de euro pe lună. Turcia urmează cu 440 de euro, iar România apare cu o medie de 550 de euro.

În Rusia, chiria indicată este de 757 de euro, iar în Grecia ajunge la 780 de euro.

Cât costă chiria în alte țări europene

- Islanda – 2.400 de euro;
- Irlanda – 2.100 de euro;
- Norvegia – 1.750 de euro;
- Suedia – 1.350 de euro;
- Regatul Unit – 1.100 de euro;
- Finlanda – 1.025 de euro;
- Polonia – 992 de euro;
- Spania – 900 de euro;
- Germania – 814 euro;
- Franța – 800 de euro;
- Grecia – 780 de euro;
- Rusia – 757 de euro;
- România – 550 de euro;
- Turcia – 440 de euro;
- Ucraina – 375 de euro.

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