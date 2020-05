Ce beneficii are înfășatul pentru ca bebelușul să doarmă liniștit

Când am anunțat lansarea colecției Comfort by JANE, v-am spus că vedeta colecției este cu siguranță păturica de înfășat și v-am promis că o să revin cu mai multe informații despre înfășat, beneficiile acestuia și felul în care mi-a schimbat mie viața.🎈🎉⁣ ⁣ Deși Nicholas este acum măricel, are un an jumătate, în continuare, cele mai multe întrebări pe care le primesc de la mămici sunt legate de somnul lui. Cum doarme singur, cum doarme atât de mult, cum doarme în camera lui.⁣ ⁣ Din primele săptămâni, i-am format lui Nicholas un program de odihnă și niște obiceiuri pe care le asocia cu somnul: îl înfășam, îi dădeam suzeta și făceam întuneric în cameră. În câteva minute adormea și se mai trezea abia a doua zi dimineața. Avea un somn profund și liniștit, iar dacă se întâmpla să se trezească peste noapte pentru câteva minute, se liniștea singur și adormea la loc.⁣ ⁣ Care sunt beneficiile înfășatului:⁣ ⁣ ❤️ Infașatul imita mângâierea / atingerea⁣ ❤️ Infașatul moderează reflexul Moro⁣ ❤️ Infașatul atenuează disconfortul provocat de colici⁣ ❤️ Infașatul asigură o temperatură optimă bebelușului⁣ ⁣ Mai multe găsiți pe blog. Link in bio 💋

