Ce complex fizic avea regina Elisabeta a II-a. Suverana nu dorea să îi fie fotografiată această parte a corpului

Regina Elisabeta, cel mai longeviv monarh al Marii Britanii, a fost extrem de iubită de multe persoane, deopotrivă politicieni și oameni de rând. După decesul său, curioșii au devenit tot mai avizi de secrete sau de teorii legate de însăși Regina Marii Britanii. De la perlele pe care le purta constant, la rasa de câine pe care o îndrăgea extraordinar de mult, toți au fost curioși să afle ce se afla în spatele acestor „pasiuni” ale ei. Iată că, de această dată, a ieșit la iveală un alt detaliu legat de Regina Elisabeta a II-a.

Ce complex fizic ascundea Regina Elisabeta a II-a. Unul dintre fotografii preferați a dezvăluit secretul

Se pare că în urmă cu două decenii, la Jubileul de Aur al Reginei, mai mulți fotografi au avut ocazia să îi facă o ședință foto specială, potrivit Spynews. Unul dintre ei, pe numele său John Rankin Waddell, a vorbit despre întâlnirea avută cu Elisabeta a II-a și despre felul în care a decurs sesiunea fotografică, dar și despre detaliul intim pe care îl aflase despre aceasta.

Tocmai în timpul ședinței foto, Monarhul a decis că este timpul să își arate unul dintre complexele sale fizice despre care nimeni nu știa. Dacă Regina Elisabeta a II-a s-a simțit destul de confortabilă ca să dezvăluie acest secret, se pare că sentimentul a fost reciproc și din partea fotografului, care a mărturisit că Suverana avea o aură specială și s-a simțit foarte bine în prezența ei:

„Am primit un bilet extraordinar din partea ei, mi s-a spus că fotografia pe care am realizat-o eu se număra printre fotografiile ei preferate. Și cred că e adevărat, pentru că în imaginea aceea râdea pe bune.”, a povestit fotograful, citat de sursa menționată mai sus.

Fotograful a dezvăluit că Reginei Elisabeta a II-a nu îi plăceau propriile mâini

Fotograful Rankin Waddell a spus, printre altele, că regina Elisabeta a II-a avea un simț al umorului extrem de bine dezvoltat și plăcut. Astfel că, în momentul în care fotograful i-a propus să o imortalizeze cu sabia în mână, Suverana a i-a mărturisit că nu îi plac mâinile sale și preferă să nu fie fotografiate:

„Nu am mai simțit așa ceva, acea aură. Era foarte amuzantă încă din momentul în care am pășit în încăpere. I-am spus că vreau să o fotografiez ținând în mâini o sabie, însă mi-a spus franc: <<Nu-mi plac mâinile mele>>. Iar eu i-am spus ceva de genul: <<Asta e, asta e tot ce primești dacă ții sabia.>>, după care am izbucnit în râs. Mi-a plăcut că era foarte, foarte amuzantă. Am avut o chimie bună.”, a mai spus Rankin.

Regina Elisabeta s-a stins din viață la 96 de ani. Ce portret a publicat Casa Regală în ziua funerariilor Suveranei

Regina Elisabeta a II-a s-a stins din viață la vârsta de 96 de ani. Aceasta se afla la Castelul Balmoral, Scoția, una dintre reședințele pe care le adora.

Ulterior, Palatul Buckingham a făcut public un ultim portret nemaivăzut al reginei Elisabeta a II-a. Fotografiat de Ranald Mackechnie, acesta o înfățișează pe regretata Suverană într-un costum albastru pudrat, zâmbind cu gura până la urechi. Ea poartă colierul său caracteristic cu trei rânduri de perle și cerceii asortați. Pe pieptul ei este prinsă o broșă din acvamarin, care a fost un cadou de la tatăl ei, regele George, pentru cea de-a 18-a aniversare a sa.

Imaginea este realizată în luna mai, la castelul Winsdor, cu ocazia Jubileului de Platină.

