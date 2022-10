Meghan Markle a vorbit pentru prima dată despre relaţia cu Regina Elisabeta a II-a. Ce a dezvăluit fosta ducesă de Sussex

Meghan Markle a acordat un interviu revistei de film Variety, în care a vorbit, în special, despre regina Elisabeta a II-a, potrivit news.ro. Din spusele fostei ducese de Sussex, se pare că a fost o onoare pentru ea să o cunoască pe Regină și chiar să o însoțească la câteva dintre evenimentele oficiale.

„Îmi amintesc de prima întâlnire oficială pe care am avut-o cu ea, cât de extraordinar a fost. Sunt norocoasă. Şi sunt în continuare mândră că am avut o relaţie caldă cu capul familiei", a mărturisit Meghan.

Citește și: Imaginile cu Meghan Markle și prințul Harry care i-au uimit pe toți. Au transmis un mesaj ferm pentru Casa Regală

Meghan Markle și-a exprimat întreaga admirație față de răposata suverană a Marii Britanii. Fosta ducesă de Sussex a subliniat că Regina a fost „cel mai strălucitor exemplu de leadership feminin”.

„Sunt atât de recunoscătoare că am putut fi alături de soţul meu pentru a-l susţine, mai ales, în această perioadă”, a mai spus ea.

At the opening of @MerseyGateway Bridge, The Duchess of Sussex joins The Queen to watch a performance by local schoolchildren. pic.twitter.com/0ukbzAnzfP