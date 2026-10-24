Ce se întâmplă când o plată cu cardul apare de două ori

Ai făcut o singură plată cu cardul, dar în aplicația bancară observi că aceeași sumă apare de două ori? Situația nu înseamnă neapărat că banii au fost retrași de două ori. Există câteva explicații pentru această problemă, iar în anumite cazuri suma blocată poate reveni automat în cont.

De ce apare plata cu cardul de două ori câteodată | pexels

În cazul în care ai plătit cu cardul, iar banii ți-au fost trași din cont de două ori creează, de cele mai multe ori, îngrijorare. Uneori, una dintre operațiuni este doar în curs de procesare, iar în alte cazuri poate fi vorba despre o eroare care trebuie semnalată.

De ce poate apărea aceeași plată de două ori

Există mai multe motive pentru care o tranzacție poate apărea de două ori în istoricul contului. Uneori, problema este legată de procesarea plății, iar alteori comerciantul poate transmite aceeași operațiune de mai multe ori.

Este important să verifici dacă ambele tranzacții sunt finalizate sau dacă una dintre ele apare cu mențiunea „în așteptare”. În cazul celei din urmă, suma poate fi doar blocată temporar, fără ca plata să fi fost decontată definitiv.

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Astfel de situații pot apărea în cazul plăților online sau al tranzacțiilor efectuate la anumite tipuri de comercianți. În funcție de bancă și de modul în care a fost procesată plata, o sumă blocată poate reveni automat în cont după o anumită perioadă.

Ce trebuie să faci dacă ești taxat de două ori

Primul pas este să verifici istoricul tranzacțiilor din aplicația bancară. Compară sumele, datele și starea operațiunilor pentru a vedea dacă este vorba despre două plăți finalizate sau despre o tranzacție în curs de procesare.

Dacă ai fost taxat de două ori pentru aceeași cumpărătură, poți contacta mai întâi comerciantul și îi poți solicita să verifice plata și să restituie suma încasată în plus. Aceasta este prima măsură recomandată în cazul tranzacțiilor care apar dublate.

Păstrează bonul fiscal, chitanța POS, factura sau confirmarea comenzii, precum și o captură de ecran a tranzacțiilor din aplicația bancară.

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