Tot mai mulți români încearcă să păstreze un echilibru între banii cash și banii de pe card pentru a evita situațiile neplăcute și total neprevăzute. Iată ce spun specialiștii despre această practică.

Banca Centrală Europeană a efectuat un studiu prin care a demonstrat cât de importantă este păstrarea unei sume de bani cash în fiecare gospodărie pentru ca cei aflați la nevoie să poată dispună de ea în cazul oricărei situații de urgență neașteptată.

Mai multe țări din Europa au transmis către cetățeni informări cu privire la importanță banilor cash, acestora fiindu-le solicitată o sumă între 70 - 100 de euro per persoană, sumă care ar fi suficientă pentru o situație de criză desfășurată pe parcursul a trei zile.

Citește și: Ce sumă de bani a încasat România din despăgubirea primită de la asigurarea bunurilor furate din Muzeul Drents din Olanda

Cum au primit românii recomandarea de a păstra bani cash în casă. De ce susțin economiștii această practică

Articolul continuă după reclamă

Deși o mare parte dintre români au fost obișnuiți dintotdeauna să păstreze bani cash în casă, în ultimii ani această practică nu a mai fost atât de des întâlnită, mai ales în rândul tinerilor care pun foarte mare accent pe tehnologie. Acest lucru nu este văzut cu ochi buni de către experți, deoarece, în situații de criză, terminalele de plată cu cardul nu pot funcționa, iar oamenii ar putea rămâne fără apă și alimente esențiale pe toată perioadă acestora.

Penele de curent din Spania și Portugalia din luna aprilie a acestui an i-au speriat pe oamenii din întreaga lume, motiv pentru care o mare parte dintre aceștia au hotărât să păstreze mereu în gospodărie bani cash pentru a evita situația în care să nu poată achita ce este necesar la magazin.

Totuși, aceasta nu este singura situație de care ar putea să se lovească românii, deoarece, de cele mai multe ori, ei întâmpină aproape zilnic momente în care sunt nevoiți să folosească cash, în contextul actual în care anumite magazine din țara noastră încă nu dispun de POS-uri, iar uneori bancomatele se întâmplă să nu funcționeze.

Citește și: Românii, înglobați în datorii, dar generoși cu darul de nuntă. Cât sunt dispuși să ofere și ce tradiții îi deranjează

„Numerarul este sfânt! Banii în formă fizică nu au problema pe care o au banii electronici, care depind foarte mult de internet, de conexiune celulară, depind de sistemele electronice de decontare și plată, care pot avea probleme de securitate sau pot avea probleme de indisponibilitate temporară” a explicat Cristian Păun, profesor universitar ASE București pentru Digi24.

Specialiștii recomandă ca suma păstrată să nu fie mare, dar să fie compusă din mai multe bancnote mici, iar cei care au înțeles pericolul la care se expun au luat imediat măsuri după ce penele de curent i-au făcut mult mai conștienți de importanța cash-ului.

Potrivit sursei de mai sus, tot mai mulți români recurg din nou la această practică și încearcă să păstreze un echilibru între banii cash și banii de pe card, tocmai pentru a evita situațiile neplăcute și total neprevăzute.

Citește și: Ce reacție au avut românii când primarul Ciprian Ciucu le-a zis să nu mai ia brânză de la găleată, în București. Ce au comentat