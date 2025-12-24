Se schimbă total sistemul de asigurări de sănătate! Medicii de familie nu mai dau trimiteri. Bolnavii, acces la dosarul electronic

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat schimbarea momentului! Sistemul asigurărilor de sănătate va fi schimbat radical. Când va fi gata prima versiune a platformei informatice și ce presupune noul sistem.

Sistemul național de asigurări de sănătate va fi schimbat în întregime și va arăta complet diferit față de cum s-au obișnuit românii până acum. Recent, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a oferit mai multe detalii despre noua platformă informatică, dar și informații despre ce presupune acest sistem nou, menit să îi ajute atât pe bolnavi, cât și pe cei angajați în domeniul sănătății. Descoperă toate informațiile în rândurile de mai jos.

Când va fi gata prima versiune a platformei pentru asigurările de sănătate și ce presupune noul sistem. Detalii importante pentru cei cu asigurări de sănătate

În luna noiembrie a acestui an, ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat faptul că prima versiune a platformei informatice a sistemului de asigurări de sănătate va fi disponibilă la finalul anului 2025, urmând ca varianta integrată să fie lansată în luna august a anului viitor.

Iată ce declara atunci ministrul Sănătății despre noul sistem de asigurări de sănătate: „Pentru început, vom merge într-o perioadă de tranziție, astfel încât în platformă serviciile vor fi accesate atât prin cardul de sănătate existent, a cărui perioadă de valabilitate a fost prelungită, chiar dacă pe ele scrie că sunt expirate. Vorbim de noua carte de identitate electronică și încercăm să găsim și o variantă mai digitală, dacă este posibil”.

Recent, ministrul Alexandru Rogobete a venit cu noi informații despre acest subiect, explicând faptul că proiectul de realizare a noii platforme pentru asigurările de sănătate se află într-o etapă avansată, de aproximativ 65%. Proiectul, menit să îmbunătățească semnificativ viața pacienților, dar și pe cea a medicilor, este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR) și are o valoare de 100 de milioane de euro.

De asemenea, un detaliu important de menționat e faptul că ministrul a explicat că noua platformă aduce noutăți importante și o abordare compelt diferită față de cea avută până acum:

„Practic, pacientul va putea să-şi acceseze dosarul electronic al pacientului, printr-o aplicaţie de mobil, care se va numi E-Sănătatea mea, sau printr-o platformă digitală, în baza CNP-ului şi a unui cod de identificare, iar acolo pot fi văzute reţetele electronice, trimiterile, recomandările medicale, dar şi istoricul medical, serviciile de care a beneficiat, analizele, interpretările de imagistică”, a spus el, potrivit celor de news.ro.

În plus, Alexandru Rogobete a anunțat faptul că medicii de familie nu vor mai elibera reţete pe hârtie. Prin această platformă, medicii de familie nu vor mai da reţete pe hârtie, iar pacientul va putea să-şi acceseze dosarul electronic, pe baza CNP-ului şi a unui cod de identificare, iar în acastă platformă va găsi istoricul medical, trimiterile, reţetele de la medic.

„Dacă mergeţi, de exemplu, la medicul de familie şi vă prescrie un antibiotic, nu o să vă mai dea nici o hârtie, nici o reţetă, absolut nimic. Vă duceţi direct la farmacie, unde, pe baza CNP-ului, în cateva secunde, farmacistul va vedea în platformă prescripţia antibioticului şi o va elibera direct”, a subliniat ministrul Sănătăţii.