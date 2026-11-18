O întrerupere prelungită a energiei electrice poate da peste cap activitățile de zi cu zi, mai ales dacă durează mai multe zile. Fără curent, nu mai poți folosi aparatele electrocasnice, iluminatul obișnuit sau anumite mijloace de comunicare. Tocmai de aceea, specialiștii recomandă ca fiecare gospodărie să aibă pregătite câteva lucruri esențiale pentru situațiile de urgență.

Ce trebuie să ai în casă dacă rămâi 72 de ore fără curent | Pixabay

Comisia Europeană încurajează populația să fie pregătită să se descurce singură cel puțin 72 de ore, în cazul unor crize sau situații neprevăzute.

Astfel, este important să ai în locuință rezerve de apă, alimente, surse alternative de lumină și produse care te pot ajuta să treci mai ușor peste o pană de curent.

Lanterne, lămpi și baterii de rezervă, esențiale pentru iluminat

Primul lucru de care trebuie să te ocupi este iluminatul. În lipsa energiei electrice, lanternele LED, lămpile de camping cu baterii și lanternele frontale pot deveni extrem de utile, potrivit www.cdc.gov.

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O altă variantă o reprezintă lămpile solare, care pot fi încărcate în timpul zilei și folosite ulterior în interiorul locuinței. Este recomandat să ai și un stoc de baterii de rezervă, astfel încât să nu rămâi fără lumină atunci când ai cea mai mare nevoie.

Există și un truc simplu prin care poți obține o lumină mai difuză: așază o lanternă LED în direcția unei sticle transparente umplute cu apă. Lumina se poate dispersa în jurul recipientului, oferind o iluminare mai uniformă decât fasciculul direct al lanternei.

Lumânările și chibriturile pot fi păstrate ca soluții de rezervă, însă trebuie folosite cu foarte multă atenție, deoarece există riscul producerii unor incendii. În plus, improvizațiile cu ulei, orez și fitil nu sunt recomandate, fiindcă pot deveni periculoase.

Baterii externe, apă și alimente care nu necesită preparare

O altă categorie importantă este cea a surselor alternative de energie. Bateriile externe trebuie încărcate din timp, iar un încărcător auto poate fi de folos dacă ai acces la un autoturism. Pentru cei care vor să fie și mai bine pregătiți, o stație portabilă de energie poate reprezenta o investiție utilă, deoarece permite alimentarea anumitor dispozitive în funcție de capacitatea sa.

Apa potabilă nu trebuie să lipsească din rezervele pregătite pentru o astfel de situație. Conform recomandărilor americane pentru situații de urgență, este indicată păstrarea unei cantități de aproximativ 3,8 litri de apă pentru fiecare persoană, în fiecare zi.

Pentru o perioadă de 72 de ore, acest lucru înseamnă aproximativ 11,4 litri de persoană, conform Comisiei Europene. În ceea ce privește alimentele, este bine să ai conserve, biscuiți, nuci, fructe uscate și batoane nutritive. Ideal este să alegi produse care pot fi consumate fără preparare termică și care nu necesită păstrarea la frigider.

Radio cu baterii, bani cash și medicamente, printre lucrurile de care ai nevoie

În cazul unei pene de curent care afectează și alte servicii, accesul la informații poate deveni dificil. Crucea Roșie Americană recomandă pregătirea pentru astfel de situații prin păstrarea unor mijloace alternative de informare și comunicare.

Un radio portabil alimentat cu baterii sau cu dinam poate fi extrem de util pentru a afla ce se întâmplă în zona ta. De asemenea, este bine să ai pe hârtie numerele de telefon importante, în cazul în care telefonul rămâne fără baterie sau nu mai ai acces la anumite servicii digitale.

Pe lista lucrurilor necesare ar trebui să se regăsească și banii cash, medicamentele de care ai nevoie în mod regulat, o trusă de prim ajutor și produsele de igienă personală. Păturile și hainele groase pot deveni importante mai ales în sezonul rece, când lipsa energiei electrice poate însemna și imposibilitatea utilizării sistemelor de încălzire.

Cât rezistă alimentele din frigider dacă se întrerupe curentul

Una dintre cele mai mari probleme atunci când rămâi fără electricitate este păstrarea alimentelor în condiții de siguranță. Potrivit recomandărilor Crucii Roșii Americane și ale Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), un frigider nedeschis poate menține alimentele la o temperatură sigură timp de aproximativ patru ore după întreruperea curentului. În cazul congelatorului, perioada poate ajunge la aproximativ 48 de ore dacă acesta este plin și ușa rămâne închisă. Dacă este umplut doar pe jumătate, intervalul estimat este de aproximativ 24 de ore.

Este important să nu deschizi inutil ușile frigiderului și congelatorului, pentru a păstra temperatura cât mai scăzută. După depășirea acestor intervale, siguranța alimentelor trebuie evaluată cu atenție. Nu este recomandat să guști produsele pentru a verifica dacă mai sunt bune. Dacă există îndoieli privind păstrarea lor la temperatura corespunzătoare, este mai sigur să le arunci.

Ce nu trebuie să faci dacă rămâi fără curent electric

Pe lângă obiectele pe care trebuie să le ai pregătite, există și câteva măsuri de siguranță care nu trebuie ignorate. CDC avertizează asupra pericolului utilizării generatoarelor pe combustibil în interiorul locuinței. Acestea trebuie amplasate exclusiv în exterior, la distanță de uși, ferestre și alte deschideri, pentru a preveni intoxicația cu monoxid de carbon. Nu trebuie folosite nici pe balcon sau în spații închise.

De asemenea, aragazul și cuptorul nu trebuie utilizate pentru încălzirea locuinței, deoarece pot produce intoxicații grave sau incendii.

O pregătire făcută din timp, cu rezerve suficiente și echipamente de bază, te poate ajuta să gestionezi mai ușor o întrerupere de electricitate care durează până la trei zile.

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