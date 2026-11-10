Aerotermă sau calorifer electric cu ulei? Care încălzește mai bine locuința și ce trebuie să știi despre consumul de curent

Aerotermă sau calorifer electric cu ulei? Care încălzește mai repede locuința, cât consumă fiecare și ce trebuie să verifici înainte de cumpărare.

Atunci când temperaturile de afară scad, o aerotermă sau un calorifer electric cu ulei poate fi o soluție pentru încălzirea locuinței. Cele două aparate funcționează diferit și au avantaje și dezavantaje. Aeroterma încălzește rapid aerul din cameră, în timp ce radiatorul cu ulei oferă căldură treptat și o menține mai mult timp. Ce trebuie să știi înainte să decizi ce alegi.

Aerotermă sau calorifer electric cu ulei?

Dacă vrei să încălzești rapid o cameră, aeroterma poate fi o alegere potrivită. Aceasta are o rezistență electrică ce încălzește aerul, iar un ventilator îl împinge în încăpere. Aeroterma este utilă mai ales atunci când ai nevoie de căldură pentru o perioadă scurtă. De exemplu, o poți folosi dimineața, înainte să te îmbraci, sau seara, când intri într-o cameră rece. De asemenea, este ușor de mutat dintr-o încăpere în alta.

Caloriferul electric cu ulei funcționează diferit. Rezistența din interior încălzește uleiul special aflat în radiator, iar acesta transmite căldura către elementele metalice. Ulterior, acestea încălzesc treptat aerul din cameră. Procesul durează mai mult decât în cazul unei aeroterme. Din acest motiv, este bine să pornești caloriferul cu ulei înainte ca încăperea să se răcească foarte tare.

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Un avantaj este că radiatorul continuă să degaje căldură și după ce rezistența electrică se oprește. Uleiul și elementele metalice rămân calde o perioadă și eliberează treptat energia acumulată. Unele modele au și ventilator, care ajută la distribuirea mai rapidă a căldurii, scrie digit.in.

Cum se simte căldura produsă de cele două aparate

Pe lângă viteza de încălzire, contează și felul în care se simte căldura într-o cameră.

Aeroterma distribuie aerul cald cu ajutorul ventilatorului. Acest lucru permite încălzirea rapidă a zonei din apropierea aparatului. Totuși, fluxul de aer și zgomotul produs de ventilator pot deveni deranjante pentru unele persoane.

Dacă lucrezi de acasă, te uiți la televizor sau vrei să dormi, zgomotul aerotermei poate fi un dezavantaj. În plus, circulația aerului poate ridica praful din încăpere.

Caloriferul electric cu ulei nu folosește, în mod obișnuit, un ventilator pentru a încălzi camera. Acesta degajă căldură treptat, fără să sufle aer cald în încăpere. Din acest motiv, poate fi mai potrivit pentru perioadele lungi de utilizare.

Un alt aspect de luat în calcul este dimensiunea. Aeroterma este, de regulă, mai mică și mai ușor de depozitat. Caloriferul cu ulei ocupă mai mult spațiu și este mai greu de mutat, mai ales atunci când este încălzit.

Ce consumă mai mult curent: aeroterma sau caloriferul electric cu ulei?

Mulți oameni se întreabă dacă un calorifer cu ulei consumă mai puțin decât o aerotermă. Răspunsul depinde în primul rând de puterea aparatului, de timpul în care funcționează și de prețul energiei electrice. Ambele aparate transformă energia electrică în căldură, iar tipul de încălzire nu înseamnă automat un consum mai mic.

De exemplu, un aparat cu o putere de 2.000 W, folosit timp de o oră la putere maximă, consumă aproximativ 2 kWh. Acest lucru înseamnă două unități de energie electrică.

Pentru a afla costul, trebuie să înmulțești consumul cu prețul unui kWh din contractul tău de energie.

Caloriferul cu ulei are însă un avantaj legat de modul în care păstrează căldura. Uleiul încălzit continuă să degaje energie după oprirea rezistenței. Asta nu înseamnă că produce căldură gratuită sau că nu mai consumă curent. Înseamnă doar că eliberează treptat energia acumulată în timpul funcționării.

Un alt element important este termostatul. Acesta oprește automat încălzirea atunci când camera ajunge la temperatura setată. Aparatul pornește din nou atunci când temperatura scade.

În acest fel, consumul poate fi redus, deoarece rezistența nu funcționează permanent la putere maximă. Rezultatul depinde însă și de mărimea camerei, de izolația locuinței și de pierderile de căldură prin ferestre sau uși.

Atunci când compari două modele, verifică puterea exprimată în wați și treptele de încălzire. Un aparat setat la o putere mai mică va consuma mai puțin pe oră, dar va produce și mai puțină căldură, mai notează digit.in.

Ce aparat de încălzire este potrivit pentru locuința ta

Aeroterma poate fi o alegere bună dacă:

Vrei să încălzești rapid o cameră rece;

Ai nevoie de căldură doar pentru perioade scurte;

Vrei un aparat ușor de mutat;

Ai puțin spațiu pentru depozitare.

Caloriferul electric cu ulei poate fi mai potrivit dacă:

Petreci mai multe ore în aceeași cameră;

Preferi o căldură constantă;

Vrei să eviți zgomotul unui ventilator;

Ai suficient spațiu pentru un aparat mai mare.

Aerotermă sau calorifer cu ulei? Ce alegi până la urmă

Dacă ai nevoie de căldură rapidă și vrei un aparat pe care să îl muți ușor, aeroterma poate fi o soluție practică. În schimb, dacă petreci mai multe ore într-o cameră și preferi o încălzire treptată, fără zgomot de ventilator, caloriferul electric cu ulei poate fi o alegere mai potrivită.

În ceea ce privește consumul, niciunul nu este automat mai economic. Puterea aparatului, temperatura setată și timpul de funcționare contează cel mai mult. De aceea, înainte să cumperi, compară specificațiile și alege modelul care se potrivește cel mai bine nevoilor tale, mai scrie digit.in.

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