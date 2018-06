Detaliile vestimentare ce dictează trendurile în sezonul primavară – vară 2018!

Se pare ca in acest sezon stilurile care dicteaza tendintele in lumea modei reusesc sa se plieze pe gusturile tuturor femeilor prin diversitatea de detalii pe care se pune accent. Adaptarea la noile tendinte reprezinta o misiune pentru pasionatele de moda, motiv pentru care completarea garderobei cu diversele articole ce au captat atentia publicului devine prioritara pentru acestea.

DyFashion este un magazin online specializat in articole vestimentare si accesorii diverse, ale carui colectii sunt actualizate saptamanal, astfel ca reprezentantele feminine sa fie mereu la curent cu noile aparitii din lumea modei. Produsele pe care le propune vizeaza stiluri diverse, astfel ca fiecare sa gaseasca pe rafturile virtuale dyfashion.ro solutii vestimentare ideale.

In acest sezon se pare ca predomina imprimeurile vesele, o paleta extrem de diversificata de culori si tonuri, broderiile, motivele traditionale si alte detalii care aduc rafinament si feminitate in tinute. Pentru ca misiunea alegerii sa fie cat mai simpla si placuta, iata care sunt recomandarile si sfaturile oferite de expertii DyFashion.

Care sunt detaliile vestimentare ce fac diferenta anul acesta in tinute?

Contrar asteptarilor, raman in tendinte si in aceasta vara mult indragitele franjuri. Este permisa combinarea celor de dimensiuni si culori diverse, astfel ca numarul optiunilor este din start mai mare. Sunt preferate si alese cu fascinatie de cele care doresc sa creeze impresia de dinamism in tinute. Articolele propuse pe www.dyfashion.ro intampina nevoile celor care sunt adepte ale stilului elegant. Un exemplu de rochie care a captat atentia iubitoarelor de moda, implicit de franjuri este Aniko. Ideea de eleganta este subliniata prin decolteul de tip V, precum si prin franjurile care dau un cu totul alt farmec rochiei.

Nici broderia nu se lasa mai prejos, aceasta constituind de asemenea o parte de atractie a rochiilor in aceasta vara. Cu toate ca ii duce pe multi cu gandul spre stilul casual, aceasta poate asigura efectul estetic de impact in tinutele elegante. Iar dovada cea mai buna in acest sens este modelul Melanie disponibil pe dyfashion.ro. Ajunge sa fie elementul principal de design chiar si in tinutele in care exista si alte detalii decorative.

Desigur, simplitatea a fost si ramane de apreciat in orice vreme. Poate fi vorba, in cazul celor care prefera sa mearga mai mult pe simplitate, de o rochie intr-o nota mai sobra. Starnesc admiratia cele care pun accent pe linia corpului, respectiv cele care sunt realizate in linii minimaliste, iar broderia constituie un detaliu discret.

De asemenea se mentin in tendinte motivele traditionale. Acestea au ramas o sursa de inspiratie pentru cele care admira portul romanesc si doresc sa pastreze ceva din acesta in tinutele adoptate cu diverse ocazii. Iata ca in cadrul anumitor evenimente cu specific romanesc, aceste tinute sunt edificatoare. DyFashion propune modelul Suzanne celor care se axeaza in principal pe tinute clasice, lejere, realizate in croiuri simple. Bineinteles, nu lipseste din jurul taliei nici populara linie de contur, dar nici motivele traditionale diverse dispuse in varii parti ale rochiei nu sunt uitate.

Materialele vaporoase nu vor iesi – cu siguranta - niciodata din tendinte. Ar fi absurd sa se intample asta in conditiile in care sunt preferatele femeilor cand temperaturile cresc si ne coplesesc intreaga stare. Orice ofera lejeritate in miscare si confort si eleganta va ramane in linia trendurilor, poate fiind actualizate cu detalii de ultima moda. Confortul este dictat de masura in care materialul permite pielii sa respire, deci textilele fluide au fost si vor ramane in continuare o optiune. Alegerea modelului potrivit se poate realiza cu usurinta, in functie de preferinte si de nevoi. DyFashion intampina si aceasta necesitate cu modele numeroase de rochii vaporoase si lejere.

Daca aspectele de mai sus au vizat in mod deosebit capitolul rochii, cu toate ca au aplicabilitate si in cazul altor piese de vestimentatie, expertii magazinului online mentionat aduc la cunostinta fashionistelor ca nici pantalonii, salopetele sau diversele articole recent aparute pe piata nu sunt optiuni de pierdut din vedere. Din contra, in unele cazuri nivelul de confort asigurat de acestea depasesc cu mult asteptarile reprezentantelor feminine. Desigur, pentru asta va fi necesara raportarea la stilul si preferintele proprii, la paleta coloristica ce creaza asonanta cu tonul pielii si culoarea parului si a ochilor, dar si alte detalii de acest fel. Neaparat marimea aleasa trebuie sa fie cea potrivita pentru a nu da impresia de lipsa de simt estetic.

Acestea fiind spuse, cele interesate gasesc o varietate de articole ce se incadreaza in detaliile mai sus mentionate, la preturi rentabile si in modele deosebite pe dyfashion.ro.