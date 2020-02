Cadouri pentru orice buzunar! Haine pentru bebelusi ieftine si de calitate

Micutul se misca in voie, in timp ce body-ul ii tine de cald la spate si la burtica. Bumbacul este recunoscut pentru proprietatile sale termice, deci copilasului nu ii va fi niciodata frig.

2. Costumas pentru bebe de catifea fucsia – 31,99 Lei

Pentru o mica printesa care abia a venit pe lume, un costumas de catifea va fi cadoul ideal. Daruieste-i proaspetei mamici un costum pentru bebe si o vei face foarte fericita!

Deosebit de lejer, acest costum contine hanorac si pantaloni lungi. Foarte calduros, poate fi luat afara, la plimbare sau poate fi purtat prin casa multumita confortului pe care il ofera.

Partea din interior este confectionata din bumbac, un material pufos, care asigura confortul termic in contact cu pielea bebelusului. Puful din exterior contine poliester, material durabil, care rezista la nenumarate purtari.

Daca vei alege acest tip de haine pentru bebeblusi ieftine, noua mamica va sti de la inceput cu ce sa isi imbrace puiul in zilele reci de iarna.

3. Helanca (maleta) azur – 19,99 Lei

Din seria de haine pentru bebelusi ieftine, helanca din bumbac azur este o alegere foarte inspirata pentru aceasta perioada a anului! Bumbacul mentine confortul termic, astfel incat helanca poate fi purtata pe sub bluze de trening sau pe sub jachete, la gradinita sau la scoala, la joaca, in excursii sau in drumetii.

Aceste hainute oferite de magazinul online Liloo.ro garanteaza calitatea materialului si a cusaturilor, fiind produse extrem de rezistente, de utilizare indelungata.