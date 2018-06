Mărturisirile incredibile ale unei femei care și-a înșelat soțul: ”Am ”călcat strâmb” dar n-am fost niciodată mai fericită!” Cum și-a salvat mariajul tânăra de 32 de ani

În timp ce multe dintre cuplurile care se confruntă cu probleme aleg să găsească soluții la terapeuți, o femeie mai curajoasă a ales să-și salveze căsnicia înșelând. Da, ați citit bine. După un mariaj de zece ani, o tânără de 32 de ani care era nemulțumită de relația de cuplu, a ales să cunoască alți bărbați.

Layla, o femeie în vârstă de 32 de ani, mama a trei copii, a trăit zece ani minunați alături de soțul ei, însă la un moment dat s-a simțit nefericită. Relația intimă nu mai era așa cum își dorea, așa că a început să aibă aventuri ca să-și salveze căsnicia.



”Am fost căsătoriți zece ani de zile și a fost minunat. Avem o familie frumoasă, lucrăm amândoi și petrecem cât de mult timp putem împreună.”, a povestit femeia.

Pentru că soțul ei nu mai era interesat de ea, iar relațiile intime erau istorie, aceasta a decis să cunoască alți bărbați.

”Mă simțeam singură. Mă simțeam singură. Am început să folosesc un site matrimonial și am ieșit în oraș. Am cunoscut oameni minunați, dar cel mai frumos a fost când l-am întâlnit pe Jamie, și el căsătorit. Mă simțeam bine alături de el, era foarte simplu să ne întâlnim săptămânal. Petreceam câteva ore împreună și apoi mă simțeam fericită și acasă. Să-l întâlnesc pe el mi-a salvat căsnicia. Acum pot să mă bucur de timpul petrecut cu soțul meu”, a mai povestit femeia, care este mama a trei copii, conform Daily Mail