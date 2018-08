Mobilierul la comanda – trendul anului 2018

In ultimii ani, amenajarea locuintelor cu un mobilier perfect a devenit mai mult decat o provocare pentru cele mai multe persoane deoarece motivul este cat se poate de simplu. Domeniului design-ului interior este in continua dezvoltare, astfel incat avem la dispozitie foarte multe companii de acest profil, care ne pun la dispozitie sute sau chiar mii de produse. In ciuda diversitatii, se intampla foarte des ca oamenii sa nu gaseasca tocmai cea mai potrivita mobila in magazinele de specialitate sau online.

Uneori din cauza faptului ca spatiul urmeaza sa fie amenajat atipic, alteori din dorinta de unicitate, mobilierul la comanda este asociat cu preturile foarte piperate. Ei bine, realitatea nu este deloc asa, cu atat mai mult ca mobilierul la comanda poate fi de multe ori mult mai ieftin decat cel standard.

Mobilierul la comanda, spre deosebire de cel standard are o calitate a constructiei materialelor mult mai mare deoarece in demersul realizarii unui model de mobila la comanda 2018 este nevoie de mai mult timp petrecut in atelierul de creatie pentru proiectare, alegerea materialelor sau a culorilor potrivite, insa toate aceste detalii se reflecta in calitatea produsului final. Din moment ce alegem o mobila la comanda in detrimental celei standard se face o investitie inteleapta deoarece mobilierul la comanda rezista mult mai bine la uzura si trece cu brio testul timpului.

Unicitatea este un alt punct cheie care avantajeaza mobilierul standard deoarece acesta se personalizeaza in functie de preferinte, nevoi si cerintele oricarei persoane in parte. In acest fel pot fi alese culori mai neobisnuite, care nu se gasesc in mobila produsa in serie sau se poate opta chiar pentru forme mai caudate sau printarea unor mesaje pe produse. In orice fel, mobilierul deosebit poate fi reflexia oricarei idei, astfel incat sa fie piesa de rezistenta dintr-o incapere.

Utilitatea este tot un atu al mobilierului comandat intrucat ea poate fi construita pentru a se potrivi de minune chiar si in locuri greu accesibile, mici sau inguste. Este important sa tinem cont ca nu toate locuintele au camera perfect patrate, cu peretii impecabili, iar mobilierul standard nu se poate potrivi in orice loc, spre deosebire de cel executat la comanda care ocupa spatiul disponibil in mod eficient. De exemplu, in cazul in care nu este suficient loc pentru o masa de bucatarie mai mare, se poate monta cu usurinta o masa pe colt care sa lase spatiu liber necesar incadrarii. De asemenea, mobilierul standard este dificil de incadrat in orice bucatarie de apartament, ramanand de cele mai multe ori spatii inutile, spre deosebire de situatia alegerii unui mobilier la comanda, cand orice spatiu poate fi exploatat si optimizat.

