Pralinele, cadourile preferate de Valentine's Day

Indicat este să nu faceţi asta, pentru că un ursuleţ de pluş sau nişte bomboane banale nu vor rezolva mare lucru. Mult mai bun ar fi un desert special, în formă de inimă sau de floare, plin cu ciocolată şi frişcă.

Ciocolata este un puternic afrodisiac, aşa că nu e de mirare că majoritatea deserturilor pentru Ziua Îndrăgostiţilor conţin acest ingredient al iubirii. Iar pentru bărbaţii moderni, o cutie cu praline artizanale din ciocolată fină este cadoul ideal.

Alina Lungu, ciocolatier: În fiecare an pregatim de Valentine's Day tot pralinele noastre, sau facem praline tematice in forma de inimioara. Le umplem cu capsuni sau diverse umpluturi. Pentru ca ciocolata ne ajuta si in cuplu. De Valentine's Day e o idee foarte buna sa oferim un cadou de genul acesta langa o floare. E un cadou simplu dar de efect.