Antena Stars şi 5 to go lansează băutura Star Frappé. Cum poți câștiga o sesiune extraordinară de shopping alături de Iulia Albu

În această toamnă, Antena Stars le-a pregătit o surpriză telespectatorilor săi. Alături de cel mai mare lanţ de cafenele din România, 5 to go, postul tv lansează băutura Star Frappé, o cafea care le va oferi consumatorilor o experienţă de star, dându-le energie într-o prezentare glam.

Telespectatorii pot câștiga o sesiune extraordinară de shopping alături de Iulia Albu.

Începând de astăzi, postul tv va lansa şi un concurs cu premii speciale – trei vouchere săptămânale VIP 5 to go şi marele premiu – un voucher de cumpărături în valoare de 1000 de Euro şi o zi de shopping alături de Iulia Albu.

Astfel, începând din 5 septembrie, doza zilnică de energie va veni de la Star Frappé, în vreme ce doza zilnică de exclusivităţi de la Antena Stars.

Cei care doresc să se înscrie la concurs vor trebui să cumpere în perioada 5 septembrie – 2 octombrie un Star Frappe de la 5 to go, să scaneze QR code-ul de pe ambalaj şi să intre în pagina de concurs pentru a completa informaţiile solicitate. Băutura este disponibilă în toate cele peste 350 de cafenele 5 to go din România. Mai multe detalii legate de concurs pot fi accesate pe www.antenastars.ro

Ultimul an a fost unul foarte bun pentru Antena Stars, singura staţie tv din România dedicată poveştilor de viaţă ale celebrităţilor româneşti şi internaţionale. Aceasta a înregistrat creşteri semnificative ale indicatorilor de audienţă, faţă de anul anterior, pe toate intervalele orare.

Mai mult, la nivelul Prime Time-ului şi al Access-ului, staţia tv şi-a dublat audienta. Noua grilă de programe continuă promisiunea postului de a le oferi telespectatorilor în exclusivitate cele mai noi informaţii din showbiz-ul românesc şi international sub sloganul Ai văzut? Ai auzit? Iese show!

