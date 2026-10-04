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Biluțe delicioase cu mere și fulgi de ovăz din doar patru ingrediente. Nu ai nevoie de făină, ouă sau zahăr

Aceste biluțe cu mere și ovăz sunt moi, ușor gumoase și pline de aromă. Ai nevoie de doar patru ingrediente și nu conțin făină, ouă, zahăr rafinat, lapte sau ulei. Rețeta poate fi personalizată cu ușurință, iar biluțele se păstrează bine pentru câteva zile.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 04 Octombrie 2026, 08:42 | Actualizat Duminica, 04 Octombrie 2026, 09:20
Biluțe cu mere și ovăz din doar patru ingrediente. Nu ai nevoie de făină, ouă sau zahăr | Shutterstok
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Aceste biluțe cu mere și fulgi de ovăz nu necesită coacere. Se prepară în doar câteva minute și sunt ideale pentru o gustare rapidă sau un desert, potrivit kirbiecravings.com.

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Biluțe cu mere și fulgi de ovăz, desertul rapid care se face fără coacere

Pentru această rețetă ai nevoie de doar patru ingrediente:

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  • Unt de mere;
  • Unt de arahide sau de caju;
  • Fulgi de ovăz fini;
  • Miere sau sirop de arțar.

Untul de mere este o cremă tartinabilă obținută din mere gătite la foc mic. Este mai gros decât piureul de mere, conține mai puțină apă și are o aromă mai concentrată, potrivit kirbiecravings.com.

Untul de mere este o modalitate ideală de a oferi acestor biluțe o aromă intensă, fără să le facă prea umede. Îl poți găsi în magazine, dar îl poți prepara și acasă. Pentru un plus de aromă, poți adăuga și unt de mere care conține condimente, însă, în această rețetă, este ales unul fără zahăr rafinat.

Untul de caju ajută la legarea ingredientelor și la formarea biluțelor. Asigură-te că folosești un unt de caju natural, fără uleiuri adăugate. Îl poți înlocui cu untul de arahide sau untul natural de migdale, fără uleiuri adăugate. Totuși, în aceste cazuri, aroma uleiului poate fi ușor mai pronunțată și diferită.

Fulgii de ovăz fini sunt cei care au fost mărunțiți înainte în bucăți mici și subțiri. Aceștia funcționează cel mai bine, pentru că se înmoaie cu mai puțin lichid și ajută la omogenizarea compoziției, potrivit sursei citate mai sus.

Dacă ai în casă doar fulgi de ovăz obișnuiți, îi poți mărunți într-un robot de bucătărie până când ajung la forma fulgilor de ovăz fini.

Mierea sau siropul de arțar sunt folosite pentru a îndulci biluțele de mere cu ovăz, pentru a îngroșa compoziția, dar și pentru a ajuta la legarea ingredientelor.

Mod de preparare

Amestecă untul de mere, untul de caju și mierea până când ingredientele sunt bine omogenizate. Adaugă fulgii de ovăz și amestecă până când obții o compoziție mai groasă, asemănătoare unui aluat de biscuiți, potrivit kirbiecravings.com.

Folosește o lingură pentru a lua forme din compoziție, apoi modelează biluțele. Pune-le la frigider pentru aproximativ 30-60 de minute pentru a se întări. Apoi, sunt gata de consum.

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Sfaturi utile

Poți adăuga și alte ingrediente, precum fructe uscate tocate mărunt, nuci tocate sau fulgi de ciocolată.

Această rețetă funcționează mai bine cu untul de mere decât cu un piure de mere. Piureul de mere conține mai multă apă, astfel că ar trebui să folosești o cantitate mai mică sau să mărești cantitatea de fulgi de ovăz și unt de caju. În acest caz, însă, aroma de mere va fi mai puțin intensă, mai relatează sursa citată mai sus.

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