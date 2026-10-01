Brioșe cu banane și fulgi de ovăz, pentru micul dejun sau pachetele de la școală

Aceste brioșe cu banane și fulgi de ovăz sunt un desert simplu, potrivit atât pentru micul dejun, cât și pentru gustarea de peste zi. Sunt potrivite mai ales atunci când ai câteva banane foarte coapte pe care vrei să le folosești într-un desert de casă.

Aceste brioșe au o textură fragedă și ușor umedă, datorită bananelor bine coapte | Shutterstock

Aceste brioșe au o textură fragedă și ușor umedă, datorită bananelor bine coapte. Iar fulgii de ovăz le dau o consistență plăcută și un gust discret de cereale. Gustul este echilibrat, cu dulceață moderată și aromă plăcută de banană și vanilie. Nu sunt grele și pot fi servite simple, imediat ce s-au răcit. Merg foarte bine și alături de cafea, ceai sau un pahar cu lapte.

Datorită combinației dintre făină, ovăz și banane, au o structură mai consistentă decât brioșele clasice, fără să devină dense. Pentru un rezultat cât mai bun, folosește banane bine coapte, cu coaja pătată, deoarece acestea sunt mai aromate și mai dulci. Pasează-le bine înainte de a le adăuga în compoziție, astfel încât aroma și umiditatea lor să se distribuie uniform în aluat.

Poți servi aceste brioșe simple sau le poți transforma într-un desert mai bogat adăugând câteva nuci tocate, bucățele de ciocolată sau puțină scorțișoară. Pentru varianta de bază, însă, combinația dintre banane, ovăz și vanilie este suficient de aromată și nu are nevoie de multe adaosuri.

Brioșe cu banane și fulgi de ovăz - Ingrediente

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1 ½ căni făină albă, aproximativ 190 g

1 cană fulgi de ovăz, aproximativ 80 g

½ cană zahăr, aproximativ 100 g

2 lingurițe praf de copt

1 linguriță bicarbonat de sodiu

½ linguriță sare

1 ou

¾ cană lapte, aproximativ 180 ml

⅓ cană ulei vegetal, aproximativ 80 ml

½ linguriță extract de vanilie

1 cană banane bine coapte, pasate, aproximativ 225 g

Rețeta brioșelor cu banane și fulgi de ovăz - Mod de preparare

Încălzește cuptorul la 200°C și pregătește o tavă pentru 12 brioșe. Așază forme de hârtie în locașurile tăvii sau unge-le foarte puțin cu ulei.

Pune într-un bol făina, fulgii de ovăz, zahărul, praful de copt, bicarbonatul de sodiu și sarea. Amestecă bine ingredientele uscate, astfel încât agenții de creștere să se distribuie uniform.

Într-un alt bol, sparge oul și bate-l ușor cu un tel. Adaugă laptele, uleiul și extractul de vanilie și amestecă până când obții o compoziție omogenă.

Pasează bananele foarte bine cu o furculiță, apoi încorporează-le în amestecul lichid. Amestecă până când banana se distribuie uniform și nu mai rămân bucăți foarte mari.

Adaugă treptat ingredientele uscate peste cele lichide. Amestecă ușor cu o spatulă sau cu o lingură, doar până când făina este încorporată. Nu amesteca excesiv aluatul, deoarece brioșele pot deveni prea dense după coacere.

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Cum coci și servești brioșe cu banane și fulgi de ovăz

Distribuie aluatul în cele 12 forme, umplând fiecare locaș aproximativ trei sferturi. Încearcă să împarți compoziția cât mai uniform, pentru ca brioșele să aibă dimensiuni apropiate și să se coacă în același timp.

Introdu tava în cuptorul bine încins și coace brioșele aproximativ 18-20 de minute. Verifică-le spre finalul timpului de coacere. Suprafața trebuie să fie frumos rumenită, iar dacă apeși ușor în centrul unei brioșe, aceasta trebuie să revină la forma inițială.

Poți verifica și cu o scobitoare introdusă în mijlocul unei brioșe. Dacă scobitoarea iese curată sau cu doar câteva firimituri umede, scoate tava din cuptor. Nu prelungi inutil coacerea, deoarece brioșele cu banane sunt mai gustoase atunci când rămân fragede în interior.

Lasă brioșele în tavă câteva minute, apoi transferă-le pe un grătar și lasă-le să se răcească. Servește-le simple, la temperatura camerei, sau păstrează-le într-un recipient închis, pentru a-și menține textura fragedă.

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