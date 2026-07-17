Cheesecake cu afine și ovăz la cuptor. Rețeta unui mic dejun delicios și hrănitor

Profită de afinele proaspete și pregătește acest delicios cheesecake cu afine și ovăz la cuptor. Este rețeta unui mic dejun delicios și hrănitor. Combinația dintre fulgii de ovăz, crema fină de brânză și afinele suculente oferă un echilibru excelent de texturi și arome.

Cheesecake-ul cu afine și ovăz la cuptor este un mic dejun delicios și hrănitor | Shutterstock

Spre deosebire de terciul clasic, ovăzul copt are o consistență asemănătoare unei prăjituri pufoase. În timpul coacerii, fulgii absorb laptele și aromele de vanilie, iar crema de brânză se transformă într-un strat catifelat, care amintește de un cheesecake. Afinele eliberează ușor sucul lor, colorând discret preparatul și adăugând o notă dulce-acrișoară, fără să fie nevoie de o cantitate mare de zahăr.

Acest preparat este ideal pentru micul dejun în familie, dar și pentru meal prep. Poți coace preparatul seara, iar dimineața doar porționezi și încălzești câteva minute. Se păstrează foarte bine la frigider timp de 3-4 zile și poate fi servit atât cald, cât și rece. Pentru un plus de prospețime, îl poți completa cu iaurt grecesc, câteva afine proaspete sau puțină coajă rasă de lămâie.

Rețeta este suficient de versatilă încât să poată fi adaptată în funcție de preferințe. Dacă dorești o variantă mai sănătoasă, poți înlocui o parte din zahăr cu miere sau sirop de arțar. Dacă preferi un gust mai intens de cheesecake, poți adăuga puțin suc și coajă de lămâie în crema de brânză. Pentru un plus de textură, câteva migdale feliate sau nuci tocate se potrivesc excelent.

Cheesecake cu afine și ovăz la cuptor - Ingrediente

Articolul continuă după reclamă

250 g fulgi de ovăz

300 ml lapte

200 g cremă de brânză

1 ou mare

40 g unt topit

150 g afine proaspete sau congelate

50 g dulceață de afine

60 g zahăr

1 linguriță extract de vanilie

1 linguriță praf de copt

1 praf de sare.

Pentru servire (opțional):

Iaurt grecesc

Afine proaspete

Coajă rasă de lămâie

Frunze de mentă.

Cheesecake cu afine și ovăz la cuptor - Mod de preparare

Preîncălzește cuptorul la 180°C și unge cu unt un vas termorezistent de aproximativ 20 × 20 cm.

Amestecă într-un bol crema de brânză cu o lingură de zahăr, o linguriță de vanilie și o lingură de lapte până obții o cremă fină și omogenă.

Într-un alt bol bate oul împreună cu restul de zahăr, laptele, untul topit și vanilia rămasă. Adaugă fulgii de ovăz, praful de copt și sarea, apoi amestecă bine pentru ca lichidul să fie absorbit uniform. Încorporează două treimi din afine, amestecând ușor pentru a nu le zdrobi.

Citește și: Cheesecake Banana Bread. Rețetă de chec cu banane și cremă de brânză

Toarnă jumătate din compoziția cu ovăz în vasul pregătit. Pune din loc în loc linguri de cremă de brânză, apoi acoperă cu restul compoziției de ovăz.

Distribuie deasupra afinele rămase și adaugă din loc în loc câte puțină dulceață de afine. Treci ușor cu o scobitoare prin dulceață pentru a crea un aspect marmorat.

Coace deliciosul cheesecake cu afine și ovăz la cuptor timp de 35-40 de minute, până când marginile sunt rumenite, iar centrul este bine închegat.

Lasă desertul să se odihnească 10-15 minute înainte de porționare. Astfel va deveni mai ferm și se va tăia frumos.

Servește-l simplu sau alături de iaurt grecesc, afine proaspete și puțină coajă rasă de lămâie pentru un plus de prospețime. Preparatul poate fi păstrat la frigider până la 4 zile și reîncălzit ușor înainte de servire.

Citește și: Rețetă de cheesecake fără coacere. Pașii simpli pentru un desert de vis

Acest minunat cheesecake cu afine și ovăz la cuptor este un preparat echilibrat, bogat în fibre, proteine și antioxidanți, care oferă energie pentru întreaga dimineață. Deși arată spectaculos și are gustul unui desert, se pregătește surprinzător de simplu și poate deveni rapid una dintre rețetele preferate pentru weekend sau pentru diminețile în care vrei ceva special.