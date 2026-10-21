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Biscotti cu merișoare și nuci, aromați cu portocală. Rețetă de biscuiți italienești crocanți

Biscotti cu merișoare și nuci, aromați cu portocală sunt biscuiți italienești copți de două ori, cu o textură crocantă și gust plăcut. Rețeta combină merișoarele, nucile și aroma proaspătă de portocală. Biscuiții sunt potriviți pentru micul dejun, pentru pauza de cafea sau ca dulciuri de sărbători.

Maria Udrea Autor: Maria Udrea
Publicat: Miercuri, 21 Octombrie 2026, 08:31 | Actualizat Miercuri, 21 Octombrie 2026, 08:43
Biscuiții sunt crocanți și combină merișoarele, nucile și aroma proaspătă de portocală | Shutterstock
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Biscotti sunt cunoscuți pentru forma lor alungită și consistența fermă. Aluatul se coace inițial sub forma unor rulouri, apoi se taie în felii. Feliile se introduc din nou în cuptor pentru a se usca și a deveni crocante. Această metodă de preparare oferă biscuiților textura caracteristică și permite păstrarea lor pentru mai mult timp.

Merișoarele uscate aduc o aromă fructată și o ușoară aciditate. Nucile completează compoziția prin gustul lor specific și textura crocantă. Extractul de vanilie oferă o aromă delicată, în timp ce extractul de migdale adaugă o notă distinctă. Coaja rasă de portocală echilibrează dulceața și completează aromele celorlalte ingrediente.

Pentru un rezultat reușit, acordă atenție consistenței aluatului și grosimii feliilor. Un aluat prea moale va fi dificil de modelat. Feliile foarte groase vor necesita un timp mai lung pentru uscare. Lasă rulourile să se răcească puțin înainte de tăiere, pentru a evita sfărâmarea lor.

Biscotti se servesc alături de cafea, ceai sau lapte. Îi poți pregăti în avans pentru musafiri sau îi poți ambala în cutii pentru cadouri comestibile. Păstrați într-un recipient închis, își mențin textura crocantă dacă sunt răciți complet înainte de depozitare.

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Biscotti cu merișoare și nuci, aromați cu portocală - Ingrediente

  • 200 g zahăr
  • 3 ouă
  • 120 ml ulei de rapiță
  • 10 ml extract de vanilie
  • 5 ml extract de migdale
  • 5 g coajă rasă de portocală
  • 405 g făină albă
  • 12 g praf de copt
  • 90 g merișoare uscate îndulcite
  • 60 g nuci tocate.

Biscotti cu merișoare și nuci, aromați cu portocală - Mod de preparare

Preîncălzește cuptorul la 190°C. Tapetează două tăvi cu hârtie de copt. Cântărește toate ingredientele înainte de a începe prepararea. Toacă nucile în bucăți potrivite, fără să le transformi în pudră. Rade fin coaja portocalei, evitând partea albă, care poate avea un gust amar.

Pentru prepararea aluatului pune zahărul și ouăle într-un bol încăpător. Bate ingredientele până când obții o compoziție omogenă. Adaugă uleiul, extractul de vanilie și extractul de migdale. Încorporează coaja rasă de portocală și amestecă bine.

Separat, combină făina cu praful de copt. Adaugă ingredientele uscate treptat peste compoziția lichidă. Amestecă până când obții un aluat dens și ușor de modelat. Încorporează merișoarele și nucile tocate, distribuindu-le uniform în aluat.

Evită frământarea excesivă, deoarece aceasta poate face biscuiții prea tari. Dacă aluatul este ușor lipicios, folosește mâinile puțin umezite pentru modelare.

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Formarea biscuiților și prima coacere

Împarte aluatul în două părți egale. Așază fiecare porție pe o tavă pregătită. Modelează două rulouri lungi, cu o grosime uniformă. Aplatizează-le ușor până ajung la aproximativ 1,3 cm grosime.

Lasă suficient spațiu între rulouri, deoarece aluatul se va extinde în timpul coacerii. Introdu tăvile în cuptorul preîncălzit. Coace rulourile timp de 25-30 de minute, până când devin ușor aurii.

Scoate tăvile din cuptor și transferă rulourile pe un grătar. Lasă-le să se răcească aproximativ 10-15 minute. Nu aștepta să se răcească complet, deoarece aluatul va deveni mai dificil de tăiat.

A doua coacere pentru Biscotti cu merișoare și nuci, aromați cu portocală

Așază fiecare rulou pe un tocător. Folosește un cuțit zimțat pentru a tăia felii transversale de aproximativ 1,3 cm grosime. Taie cu mișcări ușoare, fără să apeși prea tare. Astfel, vei reduce riscul de sfărâmare a biscuiților.

Așază feliile înapoi pe tăvile tapetate, cu partea tăiată orientată în sus. Introdu tăvile în cuptor și coace biscuiții încă 5-7 minute. Întoarce fiecare felie și continuă coacerea pentru alte 5-7 minute.

Urmărește atent culoarea biscuiților spre final. Scoate-i când sunt uscați și ușor rumeniți, fără să se ardă. Lasă-i să se răcească pe un grătar înainte de servire.

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Sfaturi pentru Biscotti cu merișoare și nuci, aromați cu portocală reușiți

Folosește un cuțit zimțat bine ascuțit pentru felii uniforme. Dacă rulourile sunt încă prea moi, lasă-le câteva minute suplimentare la răcit. Respectă cele două etape de coacere pentru a obține textura caracteristică biscotti.

Nu înghesui feliile pe tavă. Aerul trebuie să circule în jurul lor pentru o uscare uniformă. Dacă preferi biscuiți foarte crocanți, prelungește ușor a doua coacere. Verifică frecvent, pentru a evita rumenirea excesivă.

Servirea și păstrarea

Servește biscotti cu merișoare și nuci, aromați cu portocală după răcirea completă. Sunt delicioși alături de espresso, cappuccino sau ceai negru. Îi poți servi și cu ciocolată caldă, pentru un desert simplu.

Păstrează biscuiții într-o cutie cu capac, la temperatura camerei. Așteaptă să se răcească complet înainte de depozitare. Dacă sunt păstrați într-un loc uscat, își vor menține textura crocantă mai mult timp.

Poți adapta rețeta înlocuind o parte din nuci cu migdale sau fistic. Păstrează însă cantitățile generale ale ingredientelor pentru a obține un aluat potrivit. Astfel, vei avea biscuiți aromați, crocanți și potriviți pentru orice ocazie.

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