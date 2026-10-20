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Tortellini la cuptor cu cârnați italienești, legume și mozzarella

Tortellini la cuptor cu cârnați italienești, legume și mozzarella este o rețetă potrivită pentru prânz sau cină. Preparatul combină pastele umplute cu brânză, sosul de roșii și legumele proaspete. Mozzarella și parmezanul formează o crustă rumenită și gustoasă.

Maria Udrea Autor: Maria Udrea
Publicat: Marti, 20 Octombrie 2026, 10:56 | Actualizat Marti, 20 Octombrie 2026, 13:03
Această rețetă combină pastele umplute cu brânză, sosul de roșii și legumele proaspete | Shutterstock
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Această rețetă este practică pentru zilele aglomerate. Nu trebuie să fierbi pastele separat. Amestecă ingredientele, acoperă vasul și lasă cuptorul să gătească preparatul. Adaugă brânzeturile spre final pentru o suprafață aurie și apetisantă.

Tortellini au o umplutură savuroasă și își păstrează forma în timpul coacerii. Cârnații italienești aduc un gust condimentat. Dacă alegi o variantă picantă, preparatul va avea o aromă mai intensă. Pentru un gust delicat, folosește cârnați italienești neiuți.

Dovlecelul și ardeiul roșu completează pastele. Aceste legume adaugă culoare, textură și prospețime. Spanacul este opțional, dar contribuie la diversitatea ingredientelor. Sosul marinara leagă toate aromele într-un preparat consistent.

Smântâna pentru gătit oferă sosului o textură cremoasă. Supa de pui ajută tortellini să se gătească uniform. În timpul coacerii, pastele absorb o parte din lichid. Astfel, sosul capătă consistență și se combină cu umplutura pastelor.

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Poți adapta ușor intensitatea condimentelor. Folosește mai mult piper pentru un gust pronunțat. Alege un sos marinara simplu dacă preferi aromele echilibrate. Păstrează proporțiile lichidelor pentru ca pastele să se gătească fără să se usuce.

Tortellini la cuptor cu cârnați italienești - Ingrediente

  • 450 g cârnați italienești proaspeți, fără membrană
  • 570 g tortellini proaspeți, umpluți cu brânză
  • 1 ceapă galbenă mică, aproximativ 100 g
  • 1 dovlecel mediu, aproximativ 200 g
  • 1 ardei roșu, aproximativ 150 g
  • 240 ml supă de pui
  • 120 ml smântână pentru gătit
  • 680 g sos marinara
  • 1 linguriță condiment italian uscat
  • 1 linguriță usturoi granulat
  • 1 linguriță sare, sau după gust
  • ½ linguriță piper negru măcinat
  • 30 ml ulei de măsline, dacă este necesar
  • 30 g spanac proaspăt, opțional
  • 200 g mozzarella rasă
  • 50 g parmezan ras
  • 10 g frunze proaspete de busuioc sau pătrunjel

Tortellini la cuptor cu cârnați italienești - Mod de preparare

Preîncălzește cuptorul la 190°C. Unge ușor un vas termorezistent de aproximativ 23 × 33 cm. Folosește un vas suficient de adânc pentru toate ingredientele.

Curăță ceapa și tai-o în felii subțiri. Spală dovlecelul și taie-l în cubulețe. Îndepărtează semințele ardeiului și taie-l în fâșii. Pregătește tortellini fără să-i fierbi în prealabil.

Încălzește o tigaie încăpătoare la foc mediu. Adaugă cârnații și desface-i în bucăți mici cu o spatulă. Gătește-i aproximativ 6–8 minute, până se rumenesc.

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Amestecă periodic pentru o rumenire uniformă. Verifică dacă sunt gătiți complet. Îndepărtează excesul de grăsime, dacă este necesar. Păstrează puțină grăsime pentru aromă, fără să lași preparatul prea uleios.

Pune ceapa în tigaie și gătește-o 2–3 minute. Adaugă ardeiul și dovlecelul. Continuă gătirea încă 4 minute, amestecând periodic.

Presară condimentul italian și usturoiul granulat. Adaugă sarea și piperul. Amestecă bine pentru distribuirea uniformă a condimentelor. Oprește focul când legumele încep să se înmoaie.

Pregătește sosul cremos

Toarnă sosul marinara într-un bol încăpător. Adaugă supa de pui și smântâna pentru gătit. Amestecă până obții un sos omogen.

Încorporează cârnații și legumele rumenite. Amestecă ușor pentru a distribui ingredientele. Gustă sosul și ajustează condimentele, dacă este necesar.

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Asamblează tortellini la cuptor cu cârnați italienești

Pune tortellini cruzi în vasul termorezistent. Toarnă deasupra amestecul de sos, carne și legume. Amestecă atent pentru a acoperi toate pastele.

Nivelează ingredientele cu o spatulă. Verifică dacă tortellini sunt acoperiți suficient de sos. Acest lucru este important pentru o coacere uniformă. Acoperă vasul etanș cu folie de aluminiu.

Introdu vasul în cuptorul preîncălzit. Coace aproximativ 35 de minute, păstrând vasul acoperit. Folia ajută la menținerea umidității necesare gătirii pastelor.

Scoate cu grijă vasul din cuptor. Îndepărtează folia și verifică textura tortellini. Dacă pastele sunt încă tari, acoperă vasul și continuă coacerea 5–10 minute.

Adaugă spanacul, dacă dorești să-l folosești. Amestecă ușor pentru a-l distribui printre paste. Presară mozzarella și parmezanul pe întreaga suprafață.

Pune vasul descoperit înapoi în cuptor. Coace încă 10–15 minute, până când mozzarella se topește. Brânzeturile trebuie să formeze o crustă ușor rumenită.

Verifică marginile preparatului. Sosul trebuie să bolborosească ușor, iar pastele trebuie să fie fragede. Dacă dorești o crustă mai intensă, folosește funcția grill pentru 1–2 minute. Supraveghează permanent vasul pentru a evita arderea brânzeturilor.

Scoate vasul din cuptor și lasă-l deoparte 5 minute. Acest timp permite sosului să se îngroașe ușor. Presară busuioc proaspăt sau pătrunjel tocat.

Servește tortellini la cuptor cu cârnați italienești cât timp sunt fierbinți. Pune în fiecare porție paste, carne, legume și sos. Adaugă puțin parmezan ras, dacă preferi un gust mai intens.

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Sfaturi pentru un rezultat reușit

Alege tortellini proaspeți, refrigerați, pentru timpul de coacere indicat.

Acoperă bine vasul în prima etapă pentru a păstra lichidul.

Verifică textura pastelor înainte să adaugi brânzeturile.

Folosește mozzarella rasă pentru o acoperire uniformă.

Redu cantitatea de sare dacă sosul și cârnații sunt deja condimentate.

Adaugă spanacul spre final pentru a-i păstra mai bine textura.

Păstrare și servire tortellini la cuptor cu cârnați italienești

Păstrează resturile într-un recipient închis, la frigider, timp de maximum 3 zile. Încălzește porțiile la cuptor sau la microunde. Adaugă puțină supă de pui dacă sosul s-a îngroșat prea mult.

Servește preparatul cu o salată verde sau cu o salată de roșii. Aceste garnituri completează bine sosul cremos și brânzeturile. Nu este nevoie de o garnitură consistentă, deoarece tortellini oferă deja o masă sățioasă.

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