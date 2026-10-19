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Prăjitura cu lămâie care se topește în gură. Cum prepari desertul cu cremă fină, blat pufos și aromă intensă de citrice

Delicată, parfumată și cu o textură incredibil de fină, această prăjitură cu lămâie și cremă catifelată este desertul perfect pentru cei care iubesc aromele proaspete și echilibrul dintre dulce și acrișor. Iată cum o puteți prepara.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Luni, 19 Octombrie 2026, 15:09 | Actualizat Luni, 19 Octombrie 2026, 15:09
Transformă câteva ingrediente simple într-un desert irezistibil | Shutterstock
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Această prăjitură cu lumâie, cremă și blat pufos este ideală pentru mesele în familie, după-amiezile petrecute alături de cei dragi sau orice ocazie în care poftiți la un desert rafinat și ușor de savurat.

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Rețeta de prăjitură cu lămâie care se topește în gură

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Dacă vă plac deserturile delicate sau vreți să-i faceți cuiva drag o surpriză delicioasă, această rețetă merită încercată! Blatul pufos, îmbogățit cu ricotta și note proaspete de citrice, ascunde o umplutură catifelată, dulce-acrișoară, care face fiecare felie specială. Se prepară ușor, se decorează cu zahăr pudră și frișcă și arată minunat pe orice masă.

Urmăriți rețeta de mai jos pas cu pas, pregătiți ingredientele, pentru 10-12 porții, și răsfățați-i pe cei dragi cu un desert parfumat, cremos și absolut delicios!

  • Porții: 10–12
  • Timp de pregătire: 25 de minute
  • Timp de coacere: 45–55 de minute
  • Timp de răcire la frigider: 1 oră (opțional)
  • Timp total: aproximativ 1 oră și 20 de minute, fără timpul suplimentar de răcire

Ingrediente pentru blat

  • 115 g unt nesărat, la temperatura camerei
  • 200 g zahăr tos
  • 4 ouă mari
  • 1 linguriță extract de vanilie
  • 1 lingură coajă rasă de lămâie
  • 2 linguri suc proaspăt de lămâie
  • 250 g ricotta din lapte integral sau cremă de brânză, la temperatura camerei
  • 120 g smântână fermentată sau iaurt grecesc
  • 155 g făină albă
  • 2 linguri amidon de porumb
  • 1½ lingurițe praf de copt
  • ¼ linguriță sare

Ingrediente pentru umplutura cu lămâie

  • 360 g lemon curd (cremă fină de lămâie) sau cremă de lămâie preparată în casă, cu o consistență densă
  • 1 linguriță amidon de porumb (opțional, dacă crema de lămâie este prea fluidă)
  • Ingrediente pentru decor
  • Zahăr pudră, pentru pudrat
  • Frișcă bătută sau mascarpone (opțional)
  • Felii subțiri de lămâie sau mici bucăți de pulpă de lămâie
  • Frunze de mentă (opțional)

Mod de preparare

1.Pregătirea formei

Preîncălziți cuptorul la 165°C, fără ventilație.

Ungeți o formă rotundă sau pătrată, cu latura ori diametrul de aproximativ 20 cm, și tapetați-o cu hârtie de copt.

2.Amestecarea ingredientelor uscate

Într-un bol, cerneți sau amestecați cu un tel făina, amidonul de porumb, praful de copt și sarea.

3.Prepararea compoziției pentru blat

Într-un bol încăpător, mixați untul și zahărul timp de 2–3 minute, până când obțineți o compoziție deschisă la culoare, aerată și pufoasă.

Încorporați ouăle pe rând, mixând după fiecare adăugare.

Adăugați extractul de vanilie, coaja rasă și sucul de lămâie.

Încorporați ricotta și smântâna fermentată, respectiv iaurtul grecesc, apoi amestecați până când compoziția devine omogenă.

Adăugați ingredientele uscate și încorporați-le delicat, cu o spatulă, doar până la omogenizare.

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4.Asamblarea prăjiturii

Turnați jumătate din compoziția pentru blat în forma pregătită și nivelați ușor.

Distribuiți crema de lămâie deasupra, în grămăjoare generoase, păstrând o margine liberă de aproximativ 1–2 cm de jur împrejur.

Dacă crema este prea fluidă, amestecați mai întâi amidonul de porumb în aceasta.

Acoperiți cu grijă cu restul compoziției pentru blat și nivelați suprafața, fără să deplasați prea mult umplutura.

5.Coacerea

Coaceți prăjitura timp de 45–55 de minute, până când suprafața devine ușor aurie, iar centrul este aproape complet închegat.

Pentru a verifica dacă este coaptă, introduceți o scobitoare în zona de blat. Aceasta trebuie să iasă aproape curată. Evitați să verificați direct în zonele cu umplutură de lămâie.

Lăsați prăjitura să se răcească în formă timp de 15 minute, apoi transferați-o pe un grătar pentru răcire.

6.Răcirea și servirea

Pentru a obține felii frumoase, bine definite, lăsați prăjitura să se răcească complet, apoi puneți-o la frigider timp de o oră înainte de a o porționa.

Înainte de servire, pudrați generos cu zahăr pudră.

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7.Decorarea

Decorați prăjitura cu mici aveline de frișcă bătută sau mascarpone.

Adăugați bucăți de lămâie și câteva frunze de mentă, dacă doriți.

Sfaturi pentru un rezultat reușit

Alegeți o cremă de lămâie densă. Astfel, veți obține buzunare cremoase de umplutură, fără ca centrul prăjiturii să devină prea fluid.

Nu amestecați excesiv compoziția. După adăugarea făinii, încorporați ingredientele doar atât cât este necesar pentru omogenizare, pentru a păstra textura fragedă și pufoasă a blatului.

Respectați temperatura de coacere. Temperatura moderată ajută prăjitura să rămână fragedă și permite umpluturii să-și păstreze consistența cremoasă.

Serviți-o ușor răcită sau la temperatura camerei. În aceste condiții, aromele de lămâie se evidențiază cel mai bine, iar textura rămâne plăcută.

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Rețetă cremă de lămâie preparată în casă

Dacă preferați să preparați umplutura de la zero, aveți nevoie de următoarele ingrediente:

Ingrediente

  • 2 gălbenușuri de ou
  • 65 g zahăr
  • 1 lingură amidon de porumb
  • 120 ml apă
  • 2 linguri suc de lămâie
  • 15 g unt
  • 1 linguriță coajă rasă de lămâie

Mod de preparare

Într-o crăticioară mică, bateți cu telul toate ingredientele, cu excepția untului, până când obțineți un amestec omogen.

Puneți crăticioara pe foc mediu și amestecați continuu, până când crema se îngroașă.

Luați de pe foc, adăugați untul și amestecați până la încorporarea completă.

Lăsați crema să se răcească în totalitate înainte de a o folosi la asamblarea prăjiturii.

Păstrare

Păstrați prăjitura la frigider, într-un recipient închis sau acoperită, timp de maximum 4 zile.

tavă cu prăjitură cu lămâie și cremă lângă o farfurie cu o felie de prăjitură și lămâi
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Pentru un aspect impecabil, adăugați zahărul pudră chiar înainte de servire.

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