Prăjitura cu lămâie care se topește în gură. Cum prepari desertul cu cremă fină, blat pufos și aromă intensă de citrice

Delicată, parfumată și cu o textură incredibil de fină, această prăjitură cu lămâie și cremă catifelată este desertul perfect pentru cei care iubesc aromele proaspete și echilibrul dintre dulce și acrișor. Iată cum o puteți prepara.

Această prăjitură cu lumâie, cremă și blat pufos este ideală pentru mesele în familie, după-amiezile petrecute alături de cei dragi sau orice ocazie în care poftiți la un desert rafinat și ușor de savurat.

Citește și: Cum se face ciocolata de casă ca pe vremuri. Ingredientul care îi dă gustul copilăriei și pe care nu trebuie să-l omiți

Rețeta de prăjitură cu lămâie care se topește în gură

Articolul continuă după reclamă

Dacă vă plac deserturile delicate sau vreți să-i faceți cuiva drag o surpriză delicioasă, această rețetă merită încercată! Blatul pufos, îmbogățit cu ricotta și note proaspete de citrice, ascunde o umplutură catifelată, dulce-acrișoară, care face fiecare felie specială. Se prepară ușor, se decorează cu zahăr pudră și frișcă și arată minunat pe orice masă.

Urmăriți rețeta de mai jos pas cu pas, pregătiți ingredientele, pentru 10-12 porții, și răsfățați-i pe cei dragi cu un desert parfumat, cremos și absolut delicios!

Porții: 10–12

Timp de pregătire: 25 de minute

Timp de coacere: 45–55 de minute

Timp de răcire la frigider: 1 oră (opțional)

Timp total: aproximativ 1 oră și 20 de minute, fără timpul suplimentar de răcire

Ingrediente pentru blat

115 g unt nesărat, la temperatura camerei

200 g zahăr tos

4 ouă mari

1 linguriță extract de vanilie

1 lingură coajă rasă de lămâie

2 linguri suc proaspăt de lămâie

250 g ricotta din lapte integral sau cremă de brânză, la temperatura camerei

120 g smântână fermentată sau iaurt grecesc

155 g făină albă

2 linguri amidon de porumb

1½ lingurițe praf de copt

¼ linguriță sare

Ingrediente pentru umplutura cu lămâie

360 g lemon curd (cremă fină de lămâie) sau cremă de lămâie preparată în casă, cu o consistență densă

1 linguriță amidon de porumb (opțional, dacă crema de lămâie este prea fluidă)

Ingrediente pentru decor

Zahăr pudră, pentru pudrat

Frișcă bătută sau mascarpone (opțional)

Felii subțiri de lămâie sau mici bucăți de pulpă de lămâie

Frunze de mentă (opțional)

Mod de preparare

1.Pregătirea formei

Preîncălziți cuptorul la 165°C, fără ventilație.

Ungeți o formă rotundă sau pătrată, cu latura ori diametrul de aproximativ 20 cm, și tapetați-o cu hârtie de copt.

2.Amestecarea ingredientelor uscate

Într-un bol, cerneți sau amestecați cu un tel făina, amidonul de porumb, praful de copt și sarea.

3.Prepararea compoziției pentru blat

Într-un bol încăpător, mixați untul și zahărul timp de 2–3 minute, până când obțineți o compoziție deschisă la culoare, aerată și pufoasă.

Încorporați ouăle pe rând, mixând după fiecare adăugare.

Adăugați extractul de vanilie, coaja rasă și sucul de lămâie.

Încorporați ricotta și smântâna fermentată, respectiv iaurtul grecesc, apoi amestecați până când compoziția devine omogenă.

Adăugați ingredientele uscate și încorporați-le delicat, cu o spatulă, doar până la omogenizare.

Citește și: Cum faci tiramisu de dietă, fără zahăr și fără mascarpone. Ingredientul care îl face la fel de cremos ca originalul

4.Asamblarea prăjiturii

Turnați jumătate din compoziția pentru blat în forma pregătită și nivelați ușor.

Distribuiți crema de lămâie deasupra, în grămăjoare generoase, păstrând o margine liberă de aproximativ 1–2 cm de jur împrejur.

Dacă crema este prea fluidă, amestecați mai întâi amidonul de porumb în aceasta.

Acoperiți cu grijă cu restul compoziției pentru blat și nivelați suprafața, fără să deplasați prea mult umplutura.

5.Coacerea

Coaceți prăjitura timp de 45–55 de minute, până când suprafața devine ușor aurie, iar centrul este aproape complet închegat.

Pentru a verifica dacă este coaptă, introduceți o scobitoare în zona de blat. Aceasta trebuie să iasă aproape curată. Evitați să verificați direct în zonele cu umplutură de lămâie.

Lăsați prăjitura să se răcească în formă timp de 15 minute, apoi transferați-o pe un grătar pentru răcire.

6.Răcirea și servirea

Pentru a obține felii frumoase, bine definite, lăsați prăjitura să se răcească complet, apoi puneți-o la frigider timp de o oră înainte de a o porționa.

Înainte de servire, pudrați generos cu zahăr pudră.

Citește și: Old-Fashioned Apple Dumplings - Rețetă de găluște cu mere la cuptor și sos aromat de vanilie

7.Decorarea

Decorați prăjitura cu mici aveline de frișcă bătută sau mascarpone.

Adăugați bucăți de lămâie și câteva frunze de mentă, dacă doriți.

Sfaturi pentru un rezultat reușit

Alegeți o cremă de lămâie densă. Astfel, veți obține buzunare cremoase de umplutură, fără ca centrul prăjiturii să devină prea fluid.

Nu amestecați excesiv compoziția. După adăugarea făinii, încorporați ingredientele doar atât cât este necesar pentru omogenizare, pentru a păstra textura fragedă și pufoasă a blatului.

Respectați temperatura de coacere. Temperatura moderată ajută prăjitura să rămână fragedă și permite umpluturii să-și păstreze consistența cremoasă.

Serviți-o ușor răcită sau la temperatura camerei. În aceste condiții, aromele de lămâie se evidențiază cel mai bine, iar textura rămâne plăcută.

Citește și: Amish Apple Fritter Bread - un desert deosebit pentru micul dejun sau o gustare

Rețetă cremă de lămâie preparată în casă

Dacă preferați să preparați umplutura de la zero, aveți nevoie de următoarele ingrediente:

Ingrediente

2 gălbenușuri de ou

65 g zahăr

1 lingură amidon de porumb

120 ml apă

2 linguri suc de lămâie

15 g unt

1 linguriță coajă rasă de lămâie

Mod de preparare

Într-o crăticioară mică, bateți cu telul toate ingredientele, cu excepția untului, până când obțineți un amestec omogen.

Puneți crăticioara pe foc mediu și amestecați continuu, până când crema se îngroașă.

Luați de pe foc, adăugați untul și amestecați până la încorporarea completă.

Lăsați crema să se răcească în totalitate înainte de a o folosi la asamblarea prăjiturii.

Păstrare

Păstrați prăjitura la frigider, într-un recipient închis sau acoperită, timp de maximum 4 zile.

Pentru un aspect impecabil, adăugați zahărul pudră chiar înainte de servire.