Calzone de casă cu mozzarella, salam pepperoni și legume este un preparat inspirat din bucătăria italiană, asemănător unei pizza împăturite. Este o alegere potrivită pentru prânz sau cină, mai ales atunci când vrei să pregătești ceva asemănător pizzei, dar într-o formă ușor de servit.

O alegere potrivită pentru prânz sau cină, mai ales atunci când vrei să pregătești ceva asemănător pizzei, dar într-o formă ușor de servit | Shutterstock

Calzone își are originile în Italia și este asociat în special cu tradiția culinară din Napoli. Numele desemnează un preparat din aluat umplut, împăturit și sigilat înainte de coacere. Spre deosebire de pizza obișnuită, umplutura rămâne în interiorul aluatului. Astfel, fiecare porție conține atât crustă, cât și ingrediente distribuite în straturi.

În Italia există numeroase variante de calzone, cu umpluturi care diferă în funcție de regiune și de preferințele locale. Brânza ricotta și mozzarella sunt ingrediente întâlnite frecvent în versiunile tradiționale. Pot fi adăugate și alte brânzeturi, mezeluri sau legume, în funcție de rețetă. Varianta prezentată aici este o interpretare practică, inspirată de pizza cu pepperoni și legume.

Mozzarella contribuie la textura cremoasă a umpluturii și se topește în timpul coacerii. Salamul pepperoni oferă o aromă condimentată și un gust intens. Ceapa adaugă dulceață, iar ardeiul verde completează compoziția cu o notă vegetală proaspătă. Împreună, aceste ingrediente formează o umplutură potrivită pentru un aluat de pizza bine copt.

Un alt avantaj al acestei rețete este flexibilitatea. Poți păstra combinația de ingrediente sau poți adapta umplutura în funcție de ceea ce ai la îndemână. Important este să nu folosești prea mult sos și să eviți legumele care lasă multă apă. În caz contrar, aluatul poate rămâne umed în interior, chiar dacă exteriorul s-a rumenit.

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Calzone de casă cu mozzarella, salam pepperoni și legume - Ingrediente

450 g aluat pentru pizza, de casă sau cumpărat

120 ml sos pentru pizza

75 g ceapă, tăiată cubulețe

75 g ardei gras verde, tăiat cubulețe

75 g salam pepperoni, feliat

115 g mozzarella, rasă

15 ml ulei de măsline

Sos suplimentar pentru pizza, pentru servire, după gust

Calzone de casă cu mozzarella, salam pepperoni și legume - Mod de preparare

Vei începe cu pregătirea cuptorului și a aluatului.

Încălzește cuptorul la 220°C. Tapetează o tavă mare cu hârtie de copt și pregătește suprafața de lucru. Presară puțină făină, dacă este necesar, pentru a împiedica aluatul să se lipească.

Scoate aluatul din frigider din timp, dacă este cazul. Lasă-l să ajungă la o temperatură potrivită pentru întindere. Împarte aluatul în patru bucăți egale. Modelează fiecare bucată într-o bilă, apoi întinde-o cu sucitorul.

Formează patru discuri cu grosimea de aproximativ 6 mm. Păstrează marginile suficient de regulate pentru a putea împături și sigila ușor fiecare calzone. Evită să întinzi aluatul prea subțire, deoarece umplutura poate ieși în timpul coacerii.

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Umplerea discurilor de aluat

Împarte sosul pentru pizza în patru porții egale. Întinde sosul pe jumătate din fiecare disc, păstrând o margine liberă de aproximativ 1–2 cm. Această zonă este necesară pentru lipirea aluatului.

Distribuie uniform ceapa tăiată cubulețe și ardeiul verde. Adaugă feliile de salam pepperoni, apoi presară mozzarella rasă peste umplutură.

Păstrează cantitățile echilibrate pentru fiecare porție. Nu adăuga prea mult sos, deoarece excesul de lichid poate afecta textura aluatului. Dacă folosești un salam cu multă grăsime, îndepărtează excesul înainte de umplere.

Împăturire calzone de casă cu mozzarella, salam pepperoni și legume

Ridică jumătatea liberă a fiecărui disc și așaz-o peste umplutură. Aliniază marginile pentru a obține forma unei semiluni. Apasă marginile cu degetele, apoi sigilează-le cu o furculiță.

Verifică atent fiecare îmbinare. Dacă rămân deschideri, brânza topită poate curge pe tavă în timpul coacerii. Nu apăsa prea tare în zona centrală, pentru a nu deteriora aluatul.

Așază calzone-urile în tava pregătită, lăsând puțin spațiu între ele. Folosește un cuțit ascuțit pentru a face două sau trei tăieturi mici în partea superioară a fiecărei bucăți. Aceste orificii permit evacuarea aburului și reduc riscul desfacerii aluatului.

Unge suprafața fiecărui calzone cu ulei de măsline. Folosește o pensulă de patiserie pentru a distribui uleiul într-un strat subțire și uniform.

Introdu tava în cuptorul preîncălzit și coace preparatele aproximativ 15 minute. Urmărește culoarea aluatului spre finalul coacerii. Calzone-urile trebuie să capete o nuanță aurie, iar aluatul trebuie să fie bine copt.

Ține cont că timpul poate varia în funcție de grosimea aluatului și de particularitățile cuptorului. Dacă aluatul este încă palid sau pare insuficient copt, prelungește coacerea cu câteva minute. Verifică și partea inferioară înainte de a scoate tava.

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Servirea preparatului

Scoate tava din cuptor și lasă calzone-urile să se odihnească timp de 5 minute. Umplutura este foarte fierbinte imediat după coacere, iar mozzarella are nevoie de puțin timp pentru a se stabiliza.

Încălzește separat sosul de pizza rămas și servește-l alături de preparat. Poți adăuga și o salată proaspătă, pentru a completa masa.

Păstrează calzone-urile rămase într-un recipient închis, la frigider, pentru cel mult 3 zile. Pentru o păstrare mai îndelungată, congelează-le într-o pungă potrivită și consumă-le, de preferință, în aproximativ o lună.

Reîncălzește porțiile în cuptor, la 175°C, până când sunt fierbinți în interior. Astfel, aluatul își recapătă o parte din textura crocantă. Evită încălzirea excesivă, deoarece umplutura se poate usca.

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Sfaturi pentru un calzone de casă cu mozzarella, salam pepperoni și legume reușit

Alege un aluat elastic, ușor de întins și suficient de rezistent pentru a susține umplutura. Dacă prepari aluatul acasă, lasă-l să dospească potrivit rețetei folosite.

Scurge bine ingredientele care conțin multă apă. Nu încărca excesiv fiecare porție și sigilează cu atenție marginile înainte de coacere.

Pentru o variantă cu gust mai apropiat de calzone-ul italian tradițional, poți adăuga ricotta alături de mozzarella.