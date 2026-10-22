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Taquitos cu pui și cașcaval la cuptor. Rețetă de rulouri mexicane din tortilla, umplute cu carne de pui

Taquitos cu pui și cașcaval la cuptor sunt rulouri mexicane din tortilla, umplute cu carne de pui, brânză și sos picant. Preparatul este potrivit pentru o cină rapidă, un prânz în familie sau o gustare caldă pentru musafiri. Rulourile se coc la cuptor, așa încât nu trebuie prăjite în baie de ulei.

Maria Udrea Autor: Maria Udrea
Publicat: Joi, 22 Octombrie 2026, 08:43 | Actualizat Joi, 22 Octombrie 2026, 08:54
Rulouri mexicane din tortilla, umplute cu carne de pui, brânză și sos picant | Shutterstock
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Un avantaj important al acestei rețete este că poți folosi resturile de pui fript sau carne rămasă de la un pui rotisat. Astfel, pregătești o mâncare gustoasă fără să fie nevoie să gătești carnea separat. Dacă preferi, folosește și piept de pui fiert sau copt, apoi mărunțește-l înainte de a pregăti umplutura.

Pentru un rezultat reușit, alege tortilla de porumb suficient de flexibile pentru a putea fi rulate fără să se rupă. Încălzește fiecare tortilla înainte de umplere. Acest pas simplu o face mai ușor de manevrat și reduce riscul de crăpare. Întinde umplutura într-un strat subțire și rulează strâns fiecare bucată.

Cașcavalul se topește în timpul coacerii și leagă ingredientele umpluturii. Sosul iute adaugă gust, dar ajustează cantitatea în funcție de preferințe. Pentru o variantă mai blândă, folosește doar câteva picături sau renunță la el.

Servește taquitos imediat după coacere, când tortilla este rumenită și crocantă. Poți adăuga salsa de roșii, guacamole sau smântână. Pentru o masă completă, alătură o salată proaspătă, roșii tocate și frunze de salată verde.

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Taquitos cu pui și cașcaval la cuptor - Ingrediente

  • 280 g carne de pui din conservă, scursă, sau 175 g carne de pui rotisat, mărunțită
  • 25 g cașcaval Cheddar ras
  • 5 picături de sos iute, de tip Tabasco, sau după gust
  • 12 tortilla de porumb
  • Spray cu ulei pentru ungerea tăvii

Rețeta de rulouri mexicane din tortilla - Mod de preparare

Mai întâi încălzește cuptorul la 175°C. Unge ușor o tavă de aproximativ 23 × 33 cm cu spray pentru gătit. Poți folosi și o pensulă pentru a distribui uniform puțin ulei pe fundul tăvii. Pregătește un bol pentru umplutură și o tigaie pentru încălzirea tortillelor.

Pregătește umplutura de pui și cașcaval.

Scurge bine carnea de pui din conservă, dacă alegi această variantă. Mărunțește carnea cu două furculițe, astfel încât să obții bucăți mici. Dacă folosești pui rotisat, îndepărtează pielea și oasele înainte de mărunțire.

Pune carnea într-un bol încăpător. Adaugă cașcavalul Cheddar ras și amestecă ingredientele până se distribuie uniform. Toarnă cele cinci picături de sos iute și omogenizează din nou. Gustă amestecul și ajustează cantitatea de sos, dacă dorești o umplutură mai picantă.

Pentru o aromă suplimentară, poți adăuga puțină ceapă tocată fin. Această completare este opțională și nu face parte din ingredientele de bază ale rețetei originale.

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Așază o tigaie pe foc mediu și las-o să se încălzească. Pune câte o tortilla în tigaie și încălzește-o aproximativ 10 secunde pe fiecare parte. Îndepărteaz-o imediat ce devine flexibilă. Nu o lăsa prea mult pe foc, deoarece se poate usca și poate crăpa la rulare.

Păstrează tortillele încălzite acoperite cu un prosop curat. Astfel, își vor menține flexibilitatea până când le umpli pe toate. Repetă procedeul pentru fiecare tortilla.

Umple și rulează taquitos cu pui și cașcaval

Așază o tortilla caldă pe un tocător curat. Pune aproximativ o lingură generoasă de umplutură pe jumătatea tortillei. Întinde amestecul într-un strat uniform, fără să ajungi prea aproape de margini.

Rulează tortilla strâns, pornind de la partea cu umplutura. Ai grijă să păstrezi forma cilindrică și să nu presezi excesiv compoziția. Așază ruloul în tava pregătită, cu îmbinarea în jos. Această poziție ajută ruloul să rămână închis în timpul coacerii.

Repetă procedeul cu toate cele 12 tortilla. Aranjează rulourile într-un singur strat, fără să le suprapui. Lasă puțin spațiu între ele, pentru a permite rumenirea uniformă.

Introdu tava în cuptorul preîncălzit la 175°C. Coace taquitos timp de 20–30 de minute, în funcție de cuptor și de gradul de rumenire dorit. Verifică preparatul după primele 20 de minute. Tortillele trebuie să devină aurii și crocante, iar cașcavalul trebuie să fie topit.

Dacă rulourile se rumenesc prea repede, verifică temperatura cuptorului. Evită să le scoți înainte ca tortilla să capete textura dorită. După coacere, lasă-le să se odihnească două minute înainte de servire.

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Servire și păstrare taquitos cu pui și cașcaval la cuptor

Servește taquitos calde, imediat după coacere. Așază-le pe un platou și însoțește-le cu salsa de roșii, guacamole sau smântână. Pentru un plus de prospețime, adaugă salată verde și roșii proaspete.

Păstrează resturile într-un recipient închis, la frigider, pentru maximum trei zile. Reîncălzește rulourile în cuptor sau în friteuza cu aer cald, pentru a le reda textura crocantă. Le poți congela pentru o perioadă de până la trei luni. Decongelează-le în frigider înainte de reîncălzire.

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