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Cannoli sicilieni cu ricotta și ciocolată – rețetă italiană cu coji crocante și cremă fină

Cannoli sicilieni cu ricotta și ciocolată este un desert italian îndrăgit, cunoscut pentru contrastul dintre cojile crocante și umplutura cremoasă. Originar din Sicilia, acest preparat a devenit unul dintre cele mai reprezentative deserturi ale bucătăriei italiene.

Maria Udrea Autor: Maria Udrea
Publicat: Vineri, 23 Octombrie 2026, 08:54 | Actualizat Vineri, 23 Octombrie 2026, 09:04
Un desert italian îndrăgit, cunoscut pentru contrastul dintre cojile crocante și umplutura cremoasă | Shutterstock
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Rețeta combină aluatul prăjit, crema dulce de ricotta, aroma discretă de lămâie și bucățile de ciocolată semiamăruie. Fiecare ingredient contribuie la gustul caracteristic al desertului. Cojile au o textură fermă și crocantă, iar umplutura rămâne moale, fină și ușor răcoritoare.

Cannoli sunt întâlniți frecvent în cofetăriile siciliene, dar și în restaurantele italiene din întreaga lume. În mod tradițional, desertul se servește proaspăt umplut. Astfel, aluatul își păstrează textura crocantă, fără să absoarbă prea multă umezeală din cremă.

Numele „cannoli” este forma de plural a cuvântului italian „cannolo”, care înseamnă „tubuleț”. Denumirea face referire la forma cilindrică a cojilor de aluat. Acestea sunt modelate în jurul unor tuburi metalice speciale, apoi prăjite până capătă o culoare aurie.

Umplutura clasică are la bază ricotta, o brânză proaspătă cu gust delicat. În funcție de regiune și de rețeta familiei, crema poate include fructe confiate, fistic, vanilie sau ciocolată. În această variantă, coaja de lămâie aduce prospețime, iar ciocolata oferă un gust mai intens.

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Desertul este potrivit pentru mesele festive, aniversări și ocazii speciale. Cannoli pot fi servite alături de cafea espresso sau cappuccino. Sunt potrivite și pentru un platou cu deserturi italiene, alături de biscuiți și prăjituri cu migdale.

Cannoli sicilieni cu ricotta și ciocolată - Ingrediente

Pentru coji:

  • 375 g făină albă
  • 50 g zahăr
  • 1/4 linguriță scorțișoară măcinată
  • 36 g grăsime vegetală solidă pentru patiserie
  • 1 ou întreg
  • 1 gălbenuș
  • 120 ml vin Marsala dulce
  • 30 ml oțet alb
  • 30 ml apă
  • 1 albuș, pentru lipirea aluatului
  • ulei pentru prăjit.

Pentru umplutură:

  • 900 g ricotta bine scursă
  • 60 g zahăr pudră
  • 1 linguriță coajă rasă de lămâie, sau după gust
  • 120 g ciocolată semiamăruie, tocată sau dropsuri.

Cannoli sicilieni cu ricotta și ciocolată - Mod de preparare

Pregătește aluatul pentru coji

Amestecă făina, zahărul și scorțișoara într-un bol încăpător. Adaugă grăsimea vegetală și încorporeaz-o cu degetele. Continuă până obții un amestec asemănător firimiturilor fine.

Adaugă oul întreg și gălbenușul. Toarnă treptat vinul Marsala, oțetul și apa. Amestecă ingredientele până când aluatul începe să se lege.

Transferă aluatul pe blatul de lucru. Frământă-l până devine omogen și suficient de ferm. Dacă este prea uscat, adaugă foarte puțină apă.

Formează o bilă și acoper-o cu folie alimentară. Las-o să se odihnească aproximativ o oră. Acest repaus ajută aluatul să devină mai ușor de întins.

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Modelează și prăjește cojile de cannoli sicilieni cu ricotta și ciocolată

Presară puțină făină pe blatul de lucru. Împarte aluatul în porții mici și întinde fiecare porție într-o foaie subțire. Folosește un sucitor sau o mașină de întins aluatul.

Decupează cercuri sau forme ovale potrivite pentru tuburile metalice speciale. Înfășoară fiecare bucată de aluat în jurul unui tub. Suprapune ușor marginile și unge îmbinarea cu albuș bătut.

Apasă marginile pentru a le lipi bine. Verifică fiecare îmbinare înainte de prăjire. Astfel, cojile își vor păstra forma în uleiul încins.

Încălzește uleiul într-o cratiță adâncă. Menține temperatura în jurul valorii de 175–180°C. Folosește un termometru pentru rezultate cât mai constante.

Introdu câteva tuburi în uleiul încins. Prăjește cojile până devin aurii și crocante. Întoarce-le cu grijă, dacă este necesar, pentru o rumenire uniformă.

Scoate tuburile cu o spumieră și lasă-le pe hârtie absorbantă. Lasă cojile să se răcească suficient pentru a le putea manevra. Îndepărtează cu grijă tuburile metalice.

Repetă procesul până termini tot aluatul. Lasă toate cojile să se răcească complet înainte de umplere. Nu adăuga crema peste cojile calde, deoarece aceasta își poate modifica textura.

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Prepară crema fină de ricotta

Pune ricotta bine scursă într-un bol încăpător. Dacă brânza conține mult lichid, las-o la scurs într-o sită fină, la frigider. O ricotta prea umedă va produce o umplutură moale.

Adaugă zahărul pudră și coaja rasă de lămâie. Amestecă ingredientele până obții o cremă omogenă. Încorporează ciocolata semiamăruie tocată și distribuie bucățile uniform.

Gustă crema și ajustează aroma de lămâie, dacă este necesar. Acoperă bolul și păstrează umplutura la frigider până la folosire. Crema rece va fi mai ușor de distribuit în coji.

Umple și servește cannoli sicilieni cu ricotta și ciocolată

Transferă crema într-un poș pentru ornat. Folosește un dui suficient de larg pentru bucățile de ciocolată. Umple fiecare coajă din ambele capete, până când crema ajunge uniform în interior.

Așază cannoli pe un platou de servire. Păstrează-i la frigider dacă nu îi servești imediat. Pentru o textură cât mai crocantă, umple cojile chiar înainte de servire.

Servește desertul proaspăt, alături de cafea sau cappuccino. Păstrează separat cojile nefolosite și crema rămasă. Astfel, poți asambla alte porții fără ca aluatul să se înmoaie.

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Sfaturi pentru cannoli sicilieni reușiți

Scurge foarte bine ricotta înainte de prepararea cremei.

Întinde aluatul cât mai subțire pentru coji crocante.

Verifică temperatura uleiului înainte de fiecare serie de prăjire.

Lasă cojile să se răcească complet înainte de umplere.

Păstrează cojile și crema separat până aproape de servire.

Depozitează cojile complet răcite într-un recipient închis, într-un loc uscat. Păstrează crema la frigider, într-un recipient acoperit. După umplere, cannoli sunt cel mai buni consumați cât mai repede, deoarece umezeala din cremă înmoaie treptat cojile.

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