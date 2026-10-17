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Cum faci tiramisu de dietă, fără zahăr și fără mascarpone. Ingredientul care îl face la fel de cremos ca originalul

Rețeta care ar putea să-ți dea planurile peste cap sau... din contră. De câte ori n-ai poftit la ceva dulce și te-ai amăgit că îți va trece? Ei bine, cu această rețetă de tiramisu dietetic poți să îți faci poftele!

Autor: Maria Petricu
Publicat: Sambata, 17 Octombrie 2026, 12:00 | Actualizat Vineri, 16 Octombrie 2026, 15:57
Cum faci tiramisu de dietă, fără zahăr și fără mascarpone | Shutterstock
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Este foarte greu să refuzi ceva dulce, mai ales dacă este vorba despre tiramisu. Fie că ești la dietă, fie că ți-ai propus să renunți la zahăr, iată o rețetă pe care o poți încerca chiar la tine acasă atunci când vrei să te răsfeți cu un tiramisu delicios.

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Ingredientul surprinzător care face din tiramisu dietetic un desert la fel de cremos ca originalul

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Indiferent de anotimp, deserturile italiene sunt în topul preferințelor. Tiramisu este vedeta acestora, iar de acum nu mai trebuie să renunți la el dacă ai poftă de ceva dulce, dar dietetic.

Ingrediente

  • 400 g skyr simplu, natural
  • 150 g iaurt grecesc cu 2% grăsime
  • 100 g pișcoturi fără zahăr adăugat
  • 150 ml cafea espresso sau cafea tare, răcită
  • 2–3 linguri de eritritol pudră sau alt îndulcitor, după gust
  • 1 linguriță extract de vanilie
  • 1 lingură cacao neîndulcită
  • Opțional: câteva picături de esență de rom

Mod de preparare

1. Pregătește crema

Amestecă skyrul cu iaurtul grecesc, îndulcitorul și extractul de vanilie. Folosește un tel până obții o cremă fină și omogenă.

2. Pregătește cafeaua

Prepară cafeaua și las-o să se răcească. Dacă dorești, adaugă câteva picături de esență de rom.

3. Înmoaie pișcoturile

Trece fiecare pișcot foarte rapid prin cafeaua rece. Nu îl lăsa prea mult în lichid, deoarece se poate sfărâma.

4. Montează desertul

Așază un strat de pișcoturi într-un vas sau în patru pahare. Adaugă jumătate din cremă, apoi repetă cu încă un strat de pișcoturi și unul de cremă.

5. Lasă tiramisul la frigider

Acoperă desertul și pune-l la frigider pentru minimum două ore. Ideal ar fi să îl lași trei-patru ore, pentru ca pișcoturile să se înmoaie, iar crema să se întărească ușor.

6. Adaugă cacao

Înainte de servire, presară deasupra cacao neîndulcită.

Important: Crema va fi fină și densă, dar nu va avea exact gustul și textura mascarpone. Este o alternativă mai ușoară, nu o copie identică a desertului tradițional.

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Câte calorii are tiramisul de dietă?

În funcție de produsele folosite, desertul poate avea aproximativ 170–220 de calorii pe porție, dacă este împărțit în patru porții.

Valorile sunt orientative și depind în special de pișcoturi și de tipul de iaurt ales.

*Notă: Dacă înlocuiești cafeaua cu lapte, poate fi un desert sănătos și pentru copii.

De ce este skyrul ingredientul-secret?

  • Are o consistență densă, potrivită pentru creme.
  • Conține, în general, mai multe proteine decât iaurtul obișnuit.
  • Are mult mai puține grăsimi decât mascarpone.
  • Poate fi combinat cu iaurt grecesc pentru o textură mai fină.
  • Nu necesită preparare termică.

Skyr este un produs lactat originar din Islanda, face parte din bucătăria lor tradițională și este folosit de secole, conform unei surse. Poate fi consumat simplu, dar și amesteca cu fructe, verdează, usturoi, castravete sau zeamă de lămâie.

Se aseamănă foarte mult cu iaurtul și la gust, și la aspect. Cu toate acestea, modul de preparare seamănă mai mult cu cel al brânzei, decât cu al iaurtului.

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Se obține din lapte degresat sau lapte integral, care este încălzit, apoi adăugându-se culturi de bacterii lactice, astfel începând procesul de fermentare. În unele rețete este amintită și adăugarea unei cantități mici de cheag, care ajută laptele să se coaguleze.

După ce capătă consistență, este strecurat, astfel skyrul căpătând consistența caracteristică. Rezultatul este un produs lactat dens, fin și sățios.

Atenție însă, pentru o cantitate relativ mică de skyr este nevoie de trei și chiar patru ori mai mult lapte.

Diferența dintre skyr și iaurt constă în cantitatea de lichid rămasă după strecurare, skyrul fiind mult mai concentrat. Cu toate acestea, iaurtul grecesc este produsul care i se aseamănă în cel mai mare procent.

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Beneficiile skyrului

În primul rând are o valoare nutritivă mare. Chiar și o cantitate mică conține multe proteine (în funcție de cantitate oferă aproximativ 9-12 grame de proteine la 100 de grame), calciu și alte ubstanțe nutritive provenite din lapte. De asemenea, este slab în grăsimi (are de regulă între 0,2% și 0,5% în varianta simplă).

Este o alegere sănătoasă pentru micul-dejun sau gustare, ori după o sesiune de sport, care menține senzația de sațietate, ajutând la organizarea meselor într-o măsură mult mai eficientă și mai sănătoasă. Totodată, poate fi tolerat mult mai bine decât laptele.

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mâini care iau cu lingura dintr-o tavă de tiramisu
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Pe lista beneficiilor consumului acestui produs intră și menținerea sănătății oaselor. Este bogat în calciu și fosfor, două minerale importante pentru structura oaselor și a dinților. De asemenea, ajută la funcționarea normală a mușchilor și a sistemului nervos. Poate conține vitamina B12 și vitamina B2, precum și cantități variate de iod, potasiu și alte minerale.

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