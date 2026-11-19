Prepară în doar 10 minute icre de fasole. Iată ce ingrediente ai nevoie pentru un aperitiv gustos ideal pentru postul Crăciunului.

Icrele de fasole sunt un aperitiv simplu, gustos și ușor de pregătit, ideal pentru zilele de post sau pentru momentele în care vrei ceva bun, fără prea mult efort. Cu câteva ingrediente la îndemână, poți obține o pastă fină, cremoasă și aerată.

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Icre de fasole, rețeta de post simplă și delicioasă

Icrele de fasole sunt o alternativă gustoasă, cremoasă și ușor de preparat, potrivită pentru zilele de post.

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Urmărește rețeta de mai jos pas cu pas și savurează rezultatul. Timpul de pregătire este de 10 minute, iar cantitățile prezentate sunt suficiente pentru patru porții.

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Ingrediente

450-500 g fasole albă fiartă și bine scursă (aproximativ 2 conserve de 400 g sau fasole fiartă în casă)

100 ml ulei de floarea-soarelui sau alt ulei cu gust neutru

1-2 linguri de apă minerală carbogazoasă

Zeama de la ½ lămâie, după gust

1-2 fire de ceapă verde sau 1 lingură de ceapă fin tocată, opțional

Sare și piper, după gust

Mod de preparare

Pentru început, scurge bine fasolea fiartă, apoi pune boabele într-un bol și pasează-le cu blenderul până obții o pastă fină și omogenă. Adaugă o parte din zeama de lămâie și amestecă pentru a da compoziției un gust proaspăt și ușor acrișor.

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În continuare, toarnă uleiul treptat, în fir subțire, mixând continuu sau amestecând energic cu un tel, asemenea preparării maionezei. Pe măsură ce uleiul se încorporează, pasta va deveni mai fină și mai cremoasă. Pentru a o face și mai pufoasă, secretul este, conform unei surse, să adaugi apă minerală carbogazoasă; nu mult, câte 1-2 linguri, mixând după fiecare adăugare, până ajungi la consistența dorită.

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La final, potrivește gustul cu sare, piper și restul de zeamă de lămâie. Amestecă ușor, astfel încât aromele să se îmbine armonios.

Servește icrele de fasole pe pâine proaspătă sau prăjită, alături de câteva felii de ceapă verde, pentru un aperitiv simplu și savuros.

Poftă bună!