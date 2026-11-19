Calendarul ortodox pentru joi, 19 noiembrie 2026, îi omagiază pe Sfântul Proroc Avdie și pe Sfântul Mucenic Varlaam. În această zi, credincioșii au dezlegare la untdelemn și vin.

Sfântul Proroc Avdie și Sfântul Mucenic Varlaam sunt omagiați pe data de 19 noiembrie. | Calendar Ortodox

Credincioșii au parte de o zi cu dezlegare pe data de 19 noiembrie 2026, când sunt omagiați Sfântul Proroc Avdie și Sfântul Mucenic Varlaam. Postul Crăciunului continuă cu celelalte restricții alimentare.

Calendar ortodox 19 noiembrie 2026. Ce sfinți sunt sărbătoriți

În calendarul ortodox, pe data de 19 noiembrie 2026 sunt sărbătoriți Sfântul Proroc Avdie și Sfântul Mucenic Varlaam, două figuri importante pentru creștinism. Această sărbătoare a fost păstrată de-a lungul anilor, din generație în generație.

Sfântul Proroc Avdie este unul dintre cei 12 proroci mici din Vechiul Testament, iar câteva dintre prorociile sale sunt menționate în Biblie. Prorocul s-a născut în satul Vitaharam și, în prima parte a vieții sale, slujea în curțile împăraților lui Israil, conform doxologia.ro.

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Sfântul Mucenic Varlaam este pomenit în calendarul ortodox datorită suferințelor prin care a trecut pentru a-și dovedi credința. După ce i s-au pus cărbuni aprinși cu tămâie în mână, acesta nu și-a tras palma, ci și-a lăsat viața în mâinile Domnului, conform doxologia.ro.

Ce dezlegare este pe 19 noiembrie 2026, în Postul Crăciunului

Ziua de 19 noiembrie din Postul Crăciunului are dezlegare la untdelemn și vin, două alimente pe care credincioșii au voie să le consume pe această dată, așa cum este menționat în calendarul creștin ortodox.

Acest lucru înseamnă că sunt permise produsele preparate cu ulei și este acceptat consumul de vin. Celelalte restricții alimentare rămân valabile în continuare, potrivit restricțiilor celor care țin Postul Crăciunului.

Urmează o sărbătoare importantă

După sărbătoarea de pe 19 noiembrie, creștinii vor avea o nouă zi importantă pe data de 21 noiembrie, când se sărbătorește Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. Sărbătoarea este marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox.

Pe data de 21 noiembrie, de Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, credincioșii care țin postul Nașterii Domnului au dezlegare la pește.

Postul Crăciunului a început pe data de 15 noiembrie 2026 și se termină pe data de 25 decembrie 2026. În această perioadă, cei care țin postul trebuie să respecte câteva restricții alimentare și spirituale.