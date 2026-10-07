Conopidă Alfredo la cuptor. Rețetă simplă din doar 4 ingrediente

Această rețetă de conopidă Alfredo la cuptor este simplă, cremoasă și foarte gustoasă, potrivită pentru o masă de familie. Cele patru ingrediente sunt suficiente pentru a obține o garnitură consistentă și aromată. Rețeta se pregătește ușor și nu necesită multe etape sau ustensile.

Conopida Alfredo la cuptor se potrivește foarte bine lângă preparate din carne. | Shutterstock

Conopida este ingredientul principal și oferă preparatului o textură plăcută după coacere. Fierbe conopida foarte puțin înainte de a o introduce în cuptor. Astfel, buchețelele devin fragede fără să se sfărâme. Este important să scurgi bine conopida după fierbere. Excesul de apă poate dilua sosul Alfredo și poate face preparatul prea apos.

Sosul Alfredo oferă preparatului consistența cremoasă și gustul bogat. Poți folosi un sos Alfredo cumpărat, deoarece această variantă este concepută pentru preparare rapidă. Alege un sos cremos, potrivit pentru preparate gratinate. Mazărea aduce o notă ușor dulce și o culoare plăcută preparatului. Baconul completează rețeta prin gustul sărat și textura crocantă.

Conopida Alfredo poate fi servită ca garnitură lângă carne sau pește. O poți pune alături de pui la grătar, friptură de porc sau somon. Preparatul este suficient de consistent pentru a putea fi servit și ca masă principală ușoară. Este potrivit mai ales atunci când vrei să pregătești ceva gustos într-un timp scurt.

Un avantaj important al acestei rețete este timpul redus de pregătire. Conopida are nevoie de doar câteva minute de fierbere înainte de coacere. În acest timp, poți pregăti baconul și vasul pentru cuptor. După asamblare, cuptorul se ocupă de restul preparatului. Sosul devine fierbinte și cremos, iar conopida se frăgezește complet.

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Conopidă Alfredo la cuptor - Ingrediente

500 g buchețele de conopidă

450 ml sos Alfredo

40 g mazăre verde proaspătă

4 felii de bacon, aproximativ 100 g

Rețeta de conopidă la cuptor - Mod de preparare

Încălzește cuptorul la 220°C, folosind încălzirea sus-jos. Pregătește un vas termorezistent de aproximativ 20 × 20 cm. Unge ușor vasul cu puțin ulei, pentru ca preparatul să nu se lipească.

Taie conopida în buchețele de dimensiuni apropiate. Păstrează buchețelele suficient de mari pentru a-și menține forma după fierbere. Clătește bine conopida sub jet de apă rece. Las-o câteva minute într-o strecurătoare, pentru a elimina excesul de apă.

Pune o oală mare cu apă și puțină sare la fiert. Când apa începe să clocotească, adaugă buchețelele de conopidă. Fierbe conopida aproximativ trei minute. Nu o fierbe mai mult, deoarece va continua să se gătească în cuptor.

Scoate conopida din apa fierbinte și scurge-o foarte bine. Las-o câteva minute în strecurătoare. Dacă este necesar, tamponează ușor buchețelele cu prosoape de hârtie. Acest pas ajută la păstrarea unei consistențe cremoase a sosului.

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Pregătește baconul într-o tigaie până când devine rumen și crocant. Scoate-l pe un prosop de hârtie și lasă-l puțin să se răcească. Taie baconul în bucăți mici, potrivite pentru a fi distribuite uniform în preparat.

Cum prepari conopidă Alfredo la cuptor

Pune conopida scursă în vasul pregătit. Toarnă sosul Alfredo peste toate buchețelele. Adaugă mazărea verde și baconul mărunțit. Amestecă ușor toate ingredientele, fără să zdrobești conopida.

Distribuie ingredientele cât mai uniform în vas. Nivelează ușor suprafața cu o lingură. Nu acoperi vasul, deoarece preparatul trebuie să se rumenească ușor în timpul coacerii.

Introdu vasul în cuptorul preîncălzit la 220°C. Coace preparatul timp de 25–30 de minute. Urmărește sosul spre finalul timpului de coacere. Acesta trebuie să fie fierbinte și să formeze mici bule la suprafață.

Verifică și textura conopidei înainte de a scoate vasul din cuptor. Buchețelele trebuie să fie fragede, dar să își păstreze forma. Dacă mai au nevoie de câteva minute, continuă coacerea până când ajung la consistența dorită.

Scoate vasul din cuptor și lasă-l două-trei minute înainte de servire. Astfel, sosul se stabilizează ușor și se distribuie mai bine pe conopidă. Servește preparatul cât este cald.

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Sfaturi și sugestii

Pentru un rezultat cât mai gustos, distribuie baconul astfel încât fiecare porție să conțină și bucăți crocante. Mazărea trebuie să rămână vizibilă printre buchețelele de conopidă. Sosul Alfredo trebuie să acopere bine conopida, fără să formeze un strat prea gros.

Conopidă Alfredo la cuptor cu 4 ingrediente se potrivește foarte bine lângă preparate din carne. O poți servi alături de piept de pui, cotlet de porc sau pește la cuptor. Poate fi servită și singură, mai ales atunci când dorești o masă simplă și sățioasă.

Preparatul este potrivit și pentru mesele în familie, deoarece se pregătește într-un singur vas. Poți pregăti conopida în avans și o poți păstra scursă până la momentul asamblării. Pentru cea mai bună textură, servește preparatul imediat după coacere.