Sufleu de conopidă cu brânză gruyere. O rețetă delicioasă inspirată din bucătăria franceză

Rețeta de sufleu de conopidă cu brânză gruyere transformă ingrediente simple într-un preparat fin, pufos și plin de savoare. Acest preparat este potrivit atât pentru un prânz mai deosebit, cât și pentru o cină festivă sau un brunch de weekend.

Sufleul de conopidă este un preparat rafinat, cu aspect spectaculos și gust delicat | Shutterstock

Deși sufleul are reputația unui preparat dificil, respectarea câtorva pași simpli garantează un rezultat spectaculos. Secretul constă în prepararea unui sos bechamel bine legat, scurgerea foarte bună a conopidei și încorporarea delicată a ouălor bătute, fără a pierde aerul acumulat.

Conopida aduce o aromă discretă și o textură catifelată, fără să domine preparatul. Brânza maturată completează gustul cu note ușor dulci și nucate, iar ceapa verde sau arpagicul oferă prospețime. Rezultatul este un sufleu cu interior moale și aerat, acoperit de o crustă rumenă și apetisantă.

Prepararea nu necesită tehnici complicate, însă este recomandat să pregătești toate ingredientele înainte de a începe. Odată ce compoziția este gata, aceasta trebuie introdusă imediat în cuptor pentru ca sufleul să se dezvolte corespunzător. Cu răbdare și atenție, vei obține un preparat rafinat, cu aspect spectaculos și gust delicat, potrivit atât pentru mesele de familie, cât și pentru ocazii speciale.

Sufleu de conopidă cu brânză gruyere - Ingrediente

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500 g conopidă desfăcută în buchețele

80 g unt

50 g făină

500 ml lapte integral

180 g brânză Gruyère rasă sau cașcaval maturat

6 ouă

2 linguri arpagic sau ceapă verde tocată fin

½ linguriță sare

¼ linguriță piper alb

Un praf de nucșoară (opțional)

Unt pentru uns vasul.

Sufleu de conopidă cu brânză gruyere - Mod de preparare

Desfă buchețelele de conopidă și fierbe-le în apă cu puțină sare timp de aproximativ 8-10 minute, până devin foarte fragede. Scurge-le foarte bine și lasă-le să se răcească. Pasează-le apoi cu o furculiță sau cu un blender până obții un piure fin. Dacă piureul este prea umed, lasă-l câteva minute într-o sită pentru a elimina excesul de lichid.

Preîncălzește cuptorul la 180°C. Unge generos cu unt un vas pentru sufleu sau o formă adâncă termorezistentă.

Topește untul într-o cratiță și adaugă făina. Amestecă energic cu un tel timp de 2-3 minute, fără să lași compoziția să se rumenească. Toarnă laptele puțin câte puțin, amestecând continuu pentru a evita formarea cocoloașelor. Fierbe sosul la foc mic până devine gros și catifelat.

Condimentează sosul cu sare, piper și, dacă dorești, un praf de nucșoară. Lasă-l să se răcorească timp de câteva minute.

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Încorporează piureul de conopidă în sosul bechamel și amestecă până când compoziția devine omogenă. Adaugă brânza rasă și arpagicul tocat, apoi amestecă până când brânza începe să se topească.

Bate ouăle foarte bine până devin spumoase și încorporează-le treptat în compoziție, folosind mișcări largi și delicate. Acest pas contribuie la textura aerată a sufleului.

Toarnă compoziția în vasul pregătit și nivelează ușor suprafața. Introdu vasul în cuptor și coace aproximativ 60-70 de minute, până când sufleul este bine crescut, ferm în centru și frumos rumenit la suprafață.

Nu deschide ușa cuptorului în primele 40-45 de minute pentru a evita lăsarea sufleului.

Scoate preparatul din cuptor și servește-l imediat, deoarece, asemenea tuturor sufleurilor, își pierde treptat din volum după câteva minute. Interiorul trebuie să rămână ușor cremos și extrem de pufos, iar exteriorul să fie rumen și ușor crocant.

Poți servi acest preparat ca fel principal vegetarian, alături de o salată verde cu dressing simplu din lămâie și ulei de măsline, sau ca garnitură pentru preparate din carne de pasăre ori pește. Este delicios imediat după ce este scos din cuptor, când este bine crescut și foarte pufos.

Pentru un plus de aromă, poți adăuga un praf de nucșoară în sosul bechamel sau puțin piper alb proaspăt măcinat. Dacă nu găsești Gruyère, poți folosi Emmentaler, Comté sau un cașcaval maturat de foarte bună calitate. Important este ca brânza să se topească frumos și să ofere un gust intens.

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