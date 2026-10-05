Toamna este sezonul prunelor bine coapte, dulci și zemoase. În multe gospodării, în această perioadă a anului, se pregătește magiunul de prune, un preparat tradițional făcut dintr-un singur ingredient.

Cum se prepară magiunul de prune fără zahăr. Rețeta tradițională cu un singur ingredient | Shutterstok

Magiunul de prune se prepară la începutul toamnei, când aceste fructe se găsesc din belșug. Deși, la prima vedere, seamănă cu gemul, procesul de preparare a magiunului este complet diferit. De asemenea, în rețeta tradițională nu se adaugă zahăr sau conservanți, potrivit Libertatea.

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Ce prune sunt bune pentru magiun

Cele mai bune prune pentru magiun sunt cele de sfârșit de vară și început de toamnă, bine coapte, dulci și cărnoase. Trebuie să fie ușor moi la apăsare, iar sâmburele să se desprindă rapid, potrivit sursei citate mai sus.

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Indiferent dacă alegi un singur soi sau nu, important este ca prunele să fie bine coapte, sănătoase, fără mucegai sau miros de fermentat. Dacă o prună este ușor lovită poate fi curățată dacă pulpa rămasă este bună. Fructele alterate, fermentate, crăpate sau atacate de insecte nu trebuie folosite, potrivit Libertatea.

Se păstrează coaja la magiunul de prune?

Coaja se păstrează la magiunul de prune. Ea se înmoaie în timpul fierberii și se integrează în compoziție, mai ales dacă magiunul este pasat. În plus, coaja contribuie la gust, culoare și la conținutul de fibre, potrivit sursei citate mai sus.

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Ce vas este potrivit pentru magiunul de prune

Pentru magiunul de prune se folosește o cratiță sau o oală largă, cu fund gros. Vasul trebuie să fie și puțin înalt, deoarece, pe măsură ce se îngroașă, compoziția poate forma bule mari care se sparg și aruncă stropi fierbinți. Oala nu trebuie umplută până la refuz.

Mai pot fi folosite inoxul cu fund gros și fonta emailată sau un ceaun bine întreținut. Evită vasele foarte subțiri, în care prunele se lipesc repede, precum și oalele emailate care au porțiuni de email sărit la interior, mai notează Libertatea.

Cum se prepară magiunul de prune fără zahăr

Ai nevoie de cinci kilograme de prune foarte bine coapte și, opțional, 50-100 ml de apă, numai dacă prunele nu sunt foarte zemoase.

Spală prunele și lasă-le la scurs. Rupe fiecare fruct în jumătate, scoate sâmburele și verifică atent pulpa. Îndepărtează orice parte stricată.

Pune prunele în oală. Dacă sunt foarte coapte și zemoase, nu mai trebuie să adaugi apă. Le poți lăsa aproximativ jumătate de oră înainte de a porni focul. O parte dintre ele își vor lăsa sucul natural, iar riscul de lipire este mai mic, potrivit sursei citate mai sus.

Dacă fructele sunt cărnoase și ușor uscate, adaugă foarte puțină apă. Apa în exces prelungește inutil fierberea.

Oala se pune la foc mic spre mediu. În primele minute se pune capacul, deoarece aburul ajută fructele să se înmoaie și să lase zeamă. După cinci minute, poți amesteca, verificând să nu se lipească.

După ce prunele au lăsat suficient lichid, îndepărtează capacul. Din acest moment, apa trebuie să se evapore.

Prunele se fierb până când se înmoaie complet, iar cojile nu mai sunt tari. Amestecă la fiecare câteva minute, trecând lingura pe fundul și pe marginile vasului.

Dacă preferi un magiun fin, pasează prunele cu un blender vertical după ce s-au înmuiat. Oprește focul cât timp folosești blenderul, pentru a evita stropii fierbinți. Dacă dorești un magiun mai rustic, poți zdrobi prunele doar cu lingura. Cojile se vor mărunți și vor deveni mai puțin vizibile pe măsură ce magiunul se concentrează.

După pasare, continuă fierberea la foc mic, fără capac. Folosește o lingură de lemn sau o spatulă rezistentă la temperatură și amestecă până la fundul oalei. La început este suficient să amesteci la fiecare zece minute, potrivit sursei citate mai sus.

Odată ce magiunul de prune se îngroașă, trebuie supravegheată tot mai atent. În ultima parte a fierberii poate fi nevoie să amesteci aproape continuu, potrivit Libertatea.

Magiunul nu trebuie să clocotească prea tare. Fierberea lentă îi permite apei să se evapore fără ca pulpa să se ardă. Dacă se formează stropi mari, dă focul mai încet și folosește o lingură cu mâner lung.

Cum îți dai seama că magiunul de prune este gata

Pentru cinci kilograme de prune, fierberea poate dura între trei și cinci ore, însă depinde de câtă apă conțin fructele, de lățimea vasului, de puterea focului și de consistența dorită. În procesul tradițional, când magiunul era preparat în cantități foarte mari, fierberea putea dura chiar și 12 ore, potrivit Libertatea.

Mărirea focului pentru a grăbi prepararea nu este o soluție, deoarece magiunul se poate carameliza pe fund înainte ca apa să fie eliminată uniform.

Când e gata, magiunul de prune trebuie să aibă o culoare brun închis, o suprafață lucioasă și nu trebuie să curgă ca un sos.

Trece spatula pe fundul oalei. Dacă rămâne o urmă clară, care se închide lent, compoziția este aproape gata. Apoi, pune o linguriță de magiun pe o farfurie. Pasta trebuie să rămână închegată, fără să apară zeamă la margine, potrivit sursei citate mai sus.

Magiunul se mai îngroașă după ce se răcește. Oprește focul când este puțin mai moale decât consistența pe care ți-o dorești în borcan. Dacă devine prea tare în timpul fierberii, după răcire va fi mai dificil de întins.