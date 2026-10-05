Muffins cu mere și scorțișoară. Rețeta unui desert simplu, ideal pentru micul dejun

Pentru mic-dejunuri savurase sau pentru pachetele de la școală sau serviciu sunt chiar ideale aceste muffins cu mere și scorțișoară. Gustul lor amintește de plăcinta clasică cu mere, însă textura este diferită. În locul foilor vei obține un aluat pufos în care merele aduc prospețime și suculență.

Acești muffins sunt potriviți pentru micul dejun, pentru o gustare de după-amiază sau pentru un desert simplu | Shutterstock

Această rețetă este potrivită și atunci când ai câteva mere care trebuie consumate și vrei să le transformi într-un desert simplu. Muffins pot fi serviți calzi, imediat după ce s-au răcorit suficient, dar sunt foarte buni și după ce ajung la temperatura camerei. În ziua următoare rămân moi și aromați dacă îi păstrezi într-un recipient bine închis.

Alege mere care își păstrează forma după coacere. Merele ușor acrișoare sunt o alegere foarte bună, deoarece echilibrează dulceața zahărului brun și se potrivesc cu scorțișoara. Poți folosi și mere dulci, însă este recomandat să alegi soiuri ferme, astfel încât bucățile să nu se transforme complet în piure în timpul coacerii.

Laptele bătut are un rol important în textura aluatului. Împreună cu bicarbonatul de sodiu, contribuie la obținerea unor muffins moi și aerate. Untul topit le oferă un gust plăcut și o textură fragedă, în timp ce vanilia rotunjește aroma. Zahărul brun aduce o dulceață mai bogată și se potrivește foarte bine cu merele și scorțișoara.

Cantitatea obținută este potrivită pentru 12 muffins, astfel încât rețeta poate fi pregătită atât pentru familie, cât și pentru o masă festivă sau o întâlnire cu prietenii. Sunt ușor de porționat, se transportă bine și pot fi serviți fără alte adaosuri. Dacă dorești un desert mai bogat, îi poți servi cu puțin sos de caramel sau cu o lingură de înghețată de vanilie, însă sunt suficient de aromați și simpli.

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Muffins cu mere și scorțișoară - Ingrediente

250–300 g mere curățate și tăiate cubulețe

240 g lapte bătut

1 ou, aproximativ 50 g fără coajă

115 g unt topit

280 g făină albă

300 g zahăr brun

5 g extract de vanilie

3 g scorțișoară măcinată

5 g bicarbonat de sodiu

3 g sare.

Rețeta brioșelor cu mere și scorțișoară - Mod de preparare

Pregătește mai întâi merele. Curăță-le de coajă și îndepărtează partea cu semințe, apoi taie-le în cubulețe mici și cât mai apropiate ca dimensiune. Nu le rade, deoarece bucățile de măr trebuie să rămână vizibile și să ofere textură muffins-urilor. Dacă merele sunt foarte zemoase, scurge ușor surplusul de suc înainte de a le adăuga în aluat.

Încălzește cuptorul la 180°C și pregătește o tavă pentru 12 muffins. Așază forme de hârtie în cavitățile tăvii sau unge-le foarte bine cu puțin unt. Lasă tava pregătită în apropiere, deoarece aluatul trebuie porționat imediat după ce îl amesteci.

Cum prepari muffins cu mere și scorțișoară

Topește untul și lasă-l câteva minute să se răcorească. Nu îl adăuga foarte fierbinte peste ou, deoarece poate începe să îl coaguleze. Pune într-un bol oul, laptele bătut, untul topit și extractul de vanilie. Amestecă bine cu un tel până când obții o compoziție omogenă.

Separat, pune făina, zahărul brun, scorțișoara, bicarbonatul de sodiu și sarea. Amestecă ingredientele uscate pentru ca bicarbonatul și scorțișoara să se distribuie uniform. Zahărul brun trebuie desfăcut bine dacă are cocoloașe, astfel încât să se încorporeze fără probleme în aluat.

Toarnă ingredientele lichide peste cele uscate și amestecă ușor. Nu insista cu amestecarea. Oprește-te imediat ce făina s-a încorporat și ai obținut un aluat omogen. Dacă amesteci prea mult, muffins-urile pot deveni mai dense și mai puțin fragede după coacere.

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Adaugă merele tăiate cubulețe și încorporează-le ușor cu o spatulă. Amestecă suficient cât să distribui fructele în aluat, fără să le zdrobești. Aluatul va fi destul de consistent, iar bucățile de mere trebuie să rămână repartizate cât mai uniform.

Umple formele de muffins până la aproximativ trei sferturi din capacitate. Împarte aluatul cât mai egal între cele 12 forme, pentru ca muffins-urile să se coacă în același timp și să aibă dimensiuni apropiate.

Introdu tava în cuptorul preîncălzit și coace muffins cu mere și scorțișoară aproximativ 20–25 de minute. Verifică-i spre final cu o scobitoare introdusă în centrul unuia dintre muffins. Dacă scobitoarea iese curată sau cu doar câteva firimituri umede, muffins-urile sunt gata. Dacă întâlnește aluat crud, mai continuă coacerea câteva minute.

Scoate tava din cuptor și lasă muffins-urile să se răcorească în forme timp de aproximativ 5–10 minute. Transferă-i apoi pe un grătar și lasă-i să se răcească în continuare. Nu îi acoperi cât timp sunt foarte fierbinți, deoarece aburul acumulat poate înmuia excesiv suprafața.

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Servește muffins-urile cu mere și scorțișoară călduți sau la temperatura camerei. Pentru o aromă mai intensă de plăcintă cu mere, poți presăra foarte puțină scorțișoară deasupra înainte de servire. Dacă vrei să îi transformi într-un desert mai bogat, servește-i cu sos de caramel sau cu înghețată de vanilie.

Păstrează muffins-urile răcite într-un recipient închis, la temperatura camerei, și consumă-i în câteva zile. Îi poți încălzi ușor înainte de servire pentru a le reda textura moale și aroma plăcută de mere și scorțișoară.