Enchiladas cu pui și sos mexican de casă. Rețetă gustoasă, cu tortilla și brânză gratinată

Enchiladas sunt cunoscute în bucătăria mexicană și au numeroase variante regionale. Preparatul tradițional pornește de la tortilla de porumb, umplută și acoperită cu sos. În timp, au apărut numeroase interpretări, adaptate ingredientelor și preferințelor locale. Varianta prezentată aici aparține stilului Tex-Mex, foarte popular în bucătăria americană.
Un element important al acestei rețete îl reprezintă combinația dintre pui și fasole. Carnea oferă proteine, iar fasolea completează umplutura cu fibre și consistență. Ceapa aduce dulceață, în timp ce ardeii iuți verzi oferă o aromă specifică. Brânza contribuie la textura cremoasă și la gustul bogat al preparatului.
Sosul roșu de enchiladas merită o atenție deosebită. Acesta se pregătește separat, din condimente, supă de pui și puțină făină. Chimenul, usturoiul și oregano creează un amestec aromat, cu note calde. Boiaua dulce completează culoarea și oferă o aromă plăcută. Sosul nu conține obligatoriu roșii, fiind diferit de alte sosuri mexicane.
Un avantaj al acestei rețete este posibilitatea pregătirii componentelor în avans. Umplutura poate fi preparată înainte, iar sosul poate fi păstrat separat. Astfel, asamblarea durează mai puțin în ziua servirii. Preparatul poate fi chiar porționat și congelat înainte de coacere.
Enchiladas cu pui și sos mexican de casă - Ingrediente
Pentru umplutură:
- 680 g piept de pui dezosat și fără piele
- 30 ml ulei de măsline
- 1 ceapă mică, tocată mărunt
- 110 g ardei iuți verzi tocați, din conservă
- 240 g fasole neagră fiartă, scursă și clătită
- Sare, după gust
- Piper negru proaspăt măcinat, după gust
- 350 g tortilla din grâu, aproximativ 8 bucăți
- 300 g brânză rasă, tip cheddar sau amestec de brânzeturi.
Pentru sosul roșu de enchiladas:
- 30 ml ulei de măsline
- 16 g făină
- 20 g boia dulce
- 2 g pudră de chili blândă, opțional
- 2 g usturoi granulat
- 2 g chimen măcinat
- 1 g oregano uscat
- 500 ml supă de pui
- Sare, după gust.
Pentru servire:
- 1 avocado copt
- 1 legătură mică de coriandru proaspăt
- 1 ceapă roșie mică
- Smântână, după preferință.
Enchiladas cu pui și sos mexican de casă - Mod de preparare
Pregătirea sosului roșu pentru enchiladas
Începe cu pregătirea sosului, pentru a avea toate componentele gata înaintea asamblării. Încălzește uleiul într-o cratiță, la foc mediu. Adaugă făina și amestecă permanent aproximativ un minut. Încorporează boiaua dulce, pudra de chili, usturoiul granulat, chimenul și oregano. Amestecă încă un minut, fără să lași condimentele să se ardă.
Toarnă treptat supa de pui, amestecând continuu cu un tel. Omogenizează bine compoziția, pentru a evita formarea cocoloașelor. Lasă sosul să fiarbă la foc mic, aproximativ 10-15 minute. Amestecă periodic, până când capătă o consistență ușor îngroșată. Potrivește gustul cu sare și păstrează sosul cald.
Pregătirea umpluturii cu pui
Curăță ceapa și toac-o mărunt. Taie pieptul de pui în cuburi mici, aproximativ egale. Încinge uleiul într-o tigaie încăpătoare și adaugă ceapa. Călește aproximativ trei minute, până când devine moale și ușor translucidă.
Adaugă bucățile de pui și ardeii verzi tocați. Condimentează cu sare și piper, apoi amestecă periodic. Gătește aproximativ 6-8 minute, până când carnea este bine pătrunsă. Adaugă fasolea neagră scursă și clătită. Amestecă atent toate ingredientele, apoi oprește focul.
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Asamblarea enchiladas cu pui și sos mexican de casă
Preîncălzește cuptorul la 175°C. Unge cu puțin ulei o tavă dreptunghiulară potrivită pentru cuptor. Pregătește tortilla, umplutura, sosul și brânza rasă.
Întinde fiecare tortilla pe suprafața de lucru. Distribuie aproximativ două linguri de sos pe interiorul acesteia. Așază umplutura cu pui pe mijloc și presară brânză rasă. Rulează tortilla, fără să strângi excesiv compoziția. Așază ruloul în tavă, cu îmbinarea orientată în jos.
Repetă operațiunea pentru toate cele opt tortilla. Toarnă sosul rămas peste rulourile așezate în tavă. Distribuie uniform restul de brânză rasă pe întreaga suprafață.
Introdu tava în cuptorul preîncălzit și coace preparatul aproximativ 20 de minute. Lasă tava descoperită, pentru ca tortilla să se rumenească ușor. Brânza trebuie să se topească complet și să capete o culoare aurie.
Scoate tava din cuptor și lasă preparatul câteva minute înaintea porționării. Toacă ceapa roșie și coriandrul proaspăt. Taie avocado în felii sau cuburi. Servește enchiladas calde, cu toppingurile pregătite și puțină smântână.
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Sfaturi pentru reușita rețetei de enchiladas cu pui și sos mexican de casă
Alege o brânză care se topește frumos și are gust echilibrat. Nu adăuga prea multă umplutură, deoarece tortilla se poate desface. Folosește condimente iuți cu moderație și ajustează cantitatea după preferințe.
Pentru pregătirea în avans, asamblează rulourile și acoperă tava cu folie. Păstrează preparatul la frigider maximum trei zile înainte de coacere. De asemenea, poți congela enchiladas asamblate, pentru maximum trei luni. Decongelează-le în frigider înainte de coacere.
Preparatul deja gătit se păstrează într-un recipient închis, la frigider, maximum trei zile.Shepherd’s Pie. Rețetă de plăcintă englezească în varianta cu carne de vită...