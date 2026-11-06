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Pui Marsala. Rețetă cu piept de pui si ciuperci în sos cremos de vin

Pentru o masă principală gustoasă și consistentă, rețeta de pui Marsala cu ciuperci și sos de vin poate fi una dintre opțiuni. Este o mâncare potrivită pentru prânz sau cină, mai ales când dorești un preparat consistent și elegant.

Maria Udrea Autor: Maria Udrea
Publicat: Vineri, 06 Noiembrie 2026, 08:58 | Actualizat Vineri, 06 Noiembrie 2026, 09:06
O mâncare potrivită pentru prânz sau cină, mai ales când dorești un preparat consistent și elegant | Shutterstock
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Deși numele sugerează o origine italiană tradițională, Chicken Marsala aparține bucătăriei italo-americane. Preparatul a fost dezvoltat de comunitățile italiene stabilite în Statele Unite. Acestea au adaptat rețetele cunoscute ingredientelor disponibile în noua lor țară.

Vinul Marsala provine din Sicilia, din zona orașului cu același nume. Este un vin fortifiat, obținut printr-un proces specific de vinificație. Există variante seci, demiseci și dulci, fiecare având utilizări culinare diferite. Pentru această rețetă, varianta seacă este cea mai potrivită.

Sosul Marsala are o aromă intensă, ușor dulceagă și note specifice vinului maturat. Ciupercile absorb aromele sosului și capătă un gust deosebit. Usturoiul și cimbrul completează preparatul fără să acopere aroma vinului.

Un alt avantaj al acestei rețete este timpul redus de preparare. Întregul preparat poate fi gata în aproximativ 30 de minute. Folosește o tigaie încăpătoare, pentru a rumeni carnea fără să aglomerezi suprafața.

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Puiul Marsala se servește imediat, cât sosul este cald și aromat. Îl poți însoți cu piure de cartofi, paste, risotto sau cartofi copți. Garniturile absorb sosul și completează foarte bine gustul cărnii.

Pui Marsala - Ingrediente( pentru 4 porții)

  • 350 g piept de pui dezosat și fără piele
  • Sare, după gust
  • Piper negru proaspăt măcinat, după gust
  • 40 g făină albă
  • 45 ml ulei de măsline extravirgin
  • 30 g unt nesărat
  • 225 g ciuperci champignon sau cremini, proaspete
  • 6 g usturoi (aproximativ 2 căței)
  • 160 ml vin Marsala sec
  • 160 ml supă concentrată de pui sau apă
  • 2 fire de cimbru proaspăt
  • 4 g pătrunjel proaspăt tocat, opțional.

Rețeta puiului Marsala - Mod de preparare

Vei începe cu pregătirea pieptului de pui.

Șterge pieptul de pui cu prosoape de hârtie, pentru a îndepărta umezeala. Taie fiecare bucată orizontal, obținând patru felii subțiri.

Așază feliile între două foi de hârtie de copt. Bate-le ușor cu ciocanul pentru șnițele, până ajung la aproximativ 6 mm grosime.

Uniformizează grosimea bucăților, pentru o gătire corespunzătoare. Condimentează carnea pe ambele părți cu sare și piper.

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Cum prepari pui Marsala

Pune 30 g de făină într-o farfurie întinsă. Tăvălește fiecare felie de pui prin făină, acoperind uniform ambele suprafețe.

Scutură excesul de făină, deoarece un strat prea gros poate îngreuna rumenirea. Păstrează restul de făină pentru pregătirea sosului.

Încinge o tigaie încăpătoare la foc mediu spre mare. Adaugă 30 ml ulei de măsline și 14 g unt.

Așază feliile de pui într-un singur strat, fără să le suprapui. Rumenește-le aproximativ patru minute pe fiecare parte. Carnea trebuie să capete o crustă aurie și apetisantă.

Transferă bucățile rumenite pe o farfurie și acoperă-le lejer cu folie de aluminiu.

Curăță ciupercile și taie-le în felii subțiri. Adaugă în aceeași tigaie restul de 15 ml ulei de măsline.

Pune ciupercile în tigaie și gătește-le aproximativ patru minute. Amestecă periodic, până când elimină lichidul și încep să se rumenească.

Toacă usturoiul mărunt și adaugă-l peste ciuperci. Presară cele 8 g de făină rămase și amestecă aproximativ 30 de secunde.

Toarnă vinul Marsala sec și răzuiește fundul tigăii cu o spatulă. Încorporează toate resturile rumenite, deoarece acestea oferă sosului multă aromă.

Lasă vinul să fiarbă aproximativ un minut, până când volumul scade aproape la jumătate. Adaugă supa de pui și firele de cimbru.

Continuă fierberea timp de trei-patru minute, până când sosul începe să se îngroașe. Adaugă restul de 14 g unt și amestecă ușor, până se topește complet.

Gustă sosul și ajustează cantitatea de sare și piper. Îndepărtează firele de cimbru înainte de servire, dacă preferi.

Pune feliile de pui înapoi în tigaie, peste ciuperci și sos. Întoarce-le ușor, pentru a le acoperi uniform cu sosul Marsala.

Lasă preparatul încă unul-două minute la foc mic. Verifică dacă puiul este bine pătruns, fără să îl gătești excesiv.

Oprește focul și presară pătrunjel proaspăt tocat. Servește preparatul imediat, cu sosul și ciupercile distribuite peste carne.

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Sfaturi pentru un pui Marsala reușit

  • Alege ciuperci proaspete, ferme, de preferat champignon brune sau cremini.
  • Folosește vin Marsala sec, nu varianta dulce destinată deserturilor.
  • Nu înghesui feliile de pui în tigaie. Rumenește-le în două tranșe, dacă este necesar.
  • Nu elimina resturile rumenite de pe fundul tigăii. Acestea contribuie la gustul sosului.
  • Nu fierbe excesiv carnea după adăugarea sosului.
  • Pentru un sos mai consistent, respectă cantitatea de făină indicată.
  • Servește preparatul imediat, pentru a păstra textura fragedă a cărnii.

Cu ce poți servi puiul Marsala

  • Piure de cartofi, pentru o garnitură cremoasă.
  • Paste proaspete sau tagliatelle, pentru a absorbi sosul aromat.
  • Risotto simplu, cu parmezan.
  • Cartofi copți la cuptor, cu rozmarin.
  • Legume sotate sau broccoli la abur, pentru o masă echilibrată.
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