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Shepherd’s Pie. Rețetă de plăcintă englezească în varianta cu carne de vită

Shepherd’s Pie este o mâncare tradițională britanică, apreciată pentru combinația dintre carnea suculentă, legume aromate și piure cremos. Preparatul este potrivit pentru mesele în familie, mai ales în zilele răcoroase. Are ingrediente simple, accesibile și oferă o masă consistentă, cu gust bogat.

Maria Udrea Autor: Maria Udrea
Publicat: Luni, 09 Noiembrie 2026, 08:29 | Actualizat Luni, 09 Noiembrie 2026, 08:59
Shepherd’s Pie se servește caldă, direct din vasul de cuptor | Shutterstock
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Rețeta își are originile în bucătăria rurală din Anglia și Irlanda. A apărut ca o soluție practică pentru valorificarea resturilor de carne de miel, gătită. Gospodinele acopereau carnea cu un strat generos de cartofi pasați. Apoi introduceau vasul în cuptor, până când suprafața devenea rumenă.

Rețeta de astăzi urmează varianta cu carne tocată de vită. Umplutura conține ceapă, legume și supă de vită. Sosul Worcestershire completează gustul cărnii și oferă o aromă ușor condimentată. Legumele adaugă culoare, dulceață naturală și consistență preparatului.

Stratul superior este realizat din cartofi fierți și pasați cu unt. Piureul trebuie să fie cremos, dar suficient de consistent pentru a-și păstra forma. Suprafața poate fi modelată cu furculița, pentru a obține mici creste rumenite.

Shepherd’s Pie se servește caldă, direct din vasul de cuptor. Fiecare porție îmbină piureul rumenit cu umplutura bogată de carne și legume. Preparatul poate fi servit simplu sau alături de o salată verde.

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Este o alegere potrivită pentru prânz sau cină. Poate deveni și un preparat apreciat pentru mesele de weekend. Ingredientele obișnuite se transformă într-o mâncare gustoasă și sățioasă, cu specific britanic.

Timp de pregătire: 15 minute
Timp de gătire: 50 minute
Timp total: 1 oră și 5 minute
Porții: 4

Ingrediente pentru Shepherd’s Pie

Pentru umplutura de carne:

  • 700 g carne tocată de vită
  • 150 g ceapă
  • 150 g morcovi
  • 100 g mazăre
  • 100 g porumb dulce
  • 120 ml supă de vită
  • 5 ml sos Worcestershire
  • 55 g unt
  • Sare, după gust
  • Piper negru măcinat, după gust.

Pentru piureul de cartofi:

  • 800 g cartofi
  • 55 g unt
  • Sare, după gust
  • Piper negru, după gust.

Mod de preparare pentru Shepherd’s Pie

Pregătirea cartofilor

Curăță cartofii de coajă și taie-i în bucăți potrivite. Pune-i într-o oală cu apă rece și adaugă sare. Fierbe-i aproximativ 20 de minute, până devin moi. Verifică-i cu furculița înainte de a opri focul.

Scurge bine cartofii și transferă-i într-un bol încăpător. Adaugă untul și pasează-i până obții un piure omogen. Potrivește gustul cu sare și piper.

Pregătirea umpluturii de carne

Topește untul într-o tigaie încăpătoare, la foc mediu. Adaugă ceapa tocată mărunt și gătește-o aproximativ 6-10 minute. Încorporează morcovii tăiați cubulețe și continuă gătirea până se înmoaie.

Adaugă mazărea și porumbul dulce spre final. Pune carnea tocată și amestecă pentru a desprinde eventualele aglomerări. Gătește până când carnea își schimbă complet culoarea.

Scurge excesul de grăsime, dacă este necesar. Condimentează cu sare și piper negru măcinat. Adaugă sosul Worcestershire și supa de vită.

Lasă compoziția să fiarbă la foc mic aproximativ 10 minute. Amestecă periodic și urmărește consistența sosului. Umplutura trebuie să rămână suculentă, fără exces de lichid. Gustă și ajustează condimentele, dacă este necesar.

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Asamblare și coacere Shepherd’s Pie

Preîncălzește cuptorul la 200°C. Pregătește un vas termorezistent suficient de încăpător. Distribuie uniform umplutura de carne și legume pe fundul vasului.

Adaugă piureul de cartofi peste umplutură. Întinde-l cu o spatulă până acoperă complet carnea. Folosește o furculiță pentru a crea mici striații decorative. Acestea se vor rumeni frumos în timpul coacerii.

Introdu vasul în cuptorul preîncălzit la 200°C. Coace preparatul aproximativ 30 de minute. Urmărește suprafața piureului, care trebuie să devină aurie și ușor crocantă.

Dacă dorești o crustă mai pronunțată, activează funcția grill pentru ultimele minute. Supraveghează atent preparatul pentru a evita arderea. Scoate vasul din cuptor și lasă-l câteva minute înainte de servire.

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Sfaturi pentru un Shepherd’s Pie reușit

Folosește cartofi făinoși pentru un piure cremos și consistent.

Nu lăsa umplutura prea lichidă înainte de asamblare.

Creează mici denivelări în piure pentru o suprafață mai rumenă.

Lasă preparatul să se odihnească înainte de porționare.

Pentru o variantă mai bogată, adaugă puțin cheddar ras peste piure.

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Păstrează preparatul răcit într-un recipient închis, la frigider, maximum 3 zile. Reîncălzește porțiile în cuptor, până când sunt bine încălzite.

Poți congela preparatul pentru maximum 3 luni. Dezgheață-l lent în frigider înainte de reîncălzire.

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