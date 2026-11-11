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Fajitas de vită cu ardei și ceapă. Rețetă tradițională din bucătăria Tex-Mex

Fajitas de vită cu ardei și ceapă reprezintă un preparat inspirat din bucătăria Tex-Mex. Rețeta combină carnea fragedă de vită cu legume rumenite și o marinadă aromată. Este o alegere potrivită pentru un prânz consistent sau o cină savuroasă.

Maria Udrea Autor: Maria Udrea
Publicat: Miercuri, 11 Noiembrie 2026, 09:30 | Actualizat Miercuri, 11 Noiembrie 2026, 09:45
Fajitas de vită cu ardei și ceapă este o alegere potrivită pentru un prânz consistent sau o cină savuroasă | Shutterstock
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Acest preparat este cunoscut pentru combinația dintre carnea de vită, ardeii colorați și ceapa dulce. Ingredientele sunt simple, dar fiecare contribuie la gustul final. Marinada cu lime, usturoi, chimion și coriandru proaspăt oferă cărnii o aromă proaspătă și ușor condimentată.

Fajitas își au originile în bucătăria mexicană și texană, fiind asociate cu preparatele tradiționale din carne la grătar. Denumirea provine din termenul spaniol „faja”, care înseamnă fâșie sau bandă. Aceasta face referire la bucățile subțiri de carne folosite în preparat.

Ardeii grași aduc culoare, dulceață naturală și prospețime. Ceapa completează preparatul prin gustul său ușor dulceag. Împreună, legumele oferă un contrast plăcut cu aroma intensă a cărnii rumenite.

Un element important al rețetei este marinada cu suc de lime. Aciditatea acestuia echilibrează gustul cărnii și completează condimentele. Usturoiul, chimionul și ardeiul jalapeño adaugă profunzime și o notă discret picantă.

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Preparatul poate fi personalizat în funcție de preferințe. Guacamole, salsa, smântâna și brânzeturile sunt acompaniamente întâlnite frecvent. Pentru o variantă mai ușoară, servește carnea alături de legume și guacamole.

Fajitas de vită cu ardei și ceapă – Ingrediente

Pentru marinadă:

  • 30 ml suc proaspăt de lime
  • 30 ml ulei de măsline extravirgin
  • 2 căței de usturoi
  • 2 g chimion măcinat
  • ½ ardei jalapeño, curățat de semințe
  • 15 g coriandru proaspăt, tocat.

Pentru fajitas:

  • 450 g carne de vită, tip flank steak sau skirt steak
  • 5 g sare
  • 15 ml ulei vegetal
  • 200 g ceapă galbenă
  • 400 g ardei grași, în culori diferite.

Pentru servire:

  • 150 g guacamole
  • 100 g salsa de roșii
  • 100 g smântână
  • 80 g brânză rasă
  • 100 g salată verde.

Fajitas de vită cu ardei și ceapă - Mod de preparare

Pregătirea marinadei și a cărnii

Stoarce lime-ul și toarnă sucul într-un bol încăpător. Adaugă uleiul de măsline și usturoiul zdrobit.

Pune chimionul măcinat și ardeiul jalapeño tocat foarte fin. Adaugă coriandrul proaspăt și amestecă ingredientele.

Așază bucata de carne într-un vas și toarnă marinada peste aceasta. Întoarce carnea de câteva ori pentru acoperire uniformă.

Acoperă vasul și lasă carnea la marinat aproximativ o oră. Dacă folosești frigiderul, scoate carnea cu 30 de minute înaintea gătirii.

Îndepărtează excesul de marinadă cu ajutorul unui șervețel de bucătărie. Presară sarea pe ambele părți ale cărnii.

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Încinge bine o tigaie din fontă sau o tigaie încăpătoare. Adaugă uleiul vegetal și lasă-l să se încălzească.

Așază carnea în tigaie și rumenește-o aproximativ 3 minute pe fiecare parte. Ajustează timpul în funcție de grosimea bucății și gradul dorit de gătire.

Pentru o carne mai fragedă, evită gătirea excesivă. Bucățile subțiri necesită mai puțin timp decât cele groase.

Scoate carnea pe o farfurie și acoper-o lejer cu folie de aluminiu. Las-o să se odihnească aproximativ 5 minute înainte de tăiere.

Pregătirea legumelor

Curăță ceapa și taie-o în felii subțiri, pe lungime. Spală ardeii grași, îndepărtează semințele și taie-i în fâșii.

Folosește ardei roșu, galben și verde pentru un aspect colorat. Adaugă puțin ulei în tigaia în care ai rumenit carnea.

Pune ceapa și ardeii în tigaia încinsă. Lasă legumele aproximativ un minut fără să le amesteci.

Continuă gătirea, amestecând periodic. Rumenește legumele timp de 5-6 minute, păstrându-le ușor crocante.

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Fajitas de vită cu ardei și ceapă - asamblare

Așază carnea odihnită pe un tocător și taie-o în fâșii subțiri. Respectă direcția perpendiculară pe fibrele musculare pentru o textură mai fragedă.

Pune fâșiile de carne peste legumele rumenite. Amestecă ușor ingredientele și încălzește-le împreună câteva secunde.

Transferă preparatul pe un platou încălzit. Adaugă salata verde, guacamole și salsa de roșii.

Servește separat smântâna și brânza rasă. Pentru o variantă fără pâine, savurează fajitas direct din farfurie, alături de legume și guacamole.

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Recomandări pentru reușita rețetei

Alege o bucată de vită potrivită pentru gătirea rapidă. Taie întotdeauna carnea împotriva fibrelor pentru o textură plăcută.

Nu aglomera tigaia în timpul rumenirii. Temperaturile ridicate ajută la formarea unei cruste apetisante.

Nu găti excesiv ardeii și ceapa. Legumele trebuie să rămână ușor crocante și să-și păstreze culoarea.

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