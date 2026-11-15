Merele se păstrează în frigider sau la temperatura camerei? Ce spun specialiștii și cum le poți menține proaspete până la 2 luni

Te-ai întrebat dacă merele se păstrează în frigider sau la temperatura camerei? Specialiștii au oferit sfaturi care te pot ajuta să le menții proaspete până la 2 luni.

Experții au dezvăluit cum poți păstra merele până la 2 luni | Shutterstock

Atunci când vine vorba de mere, vrei să păstrezi aroma bogată și textura crocantă pentru o perioadă cât mai lungă de timp.

Cum prețurile alimentelor sunt în continuă creștere, nu vrei ca acestea să se strice sau să se putrezească înainte să te bucuri de ele.

Dar nu toate fructele și legumele se mențin la fel de proaspete în condiții similare.

Unele se păstrează mai bine la frigider, altele pot rezista luni de zile într-o cămară uscată și răcoroasă.

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Merele se păstrează în frigider sau la temperatura camerei?

În ceea ce privește merele, a existat mult timp o dezbatere cu privire la depozitarea lor adecvată. Potrivit experților, atunci când sunt depozitate corect, merele pot rezista până la 2 luni înainte de a se strica, așa că e important să găsești cea mai inteligentă metodă de a le păstra, scrie Southern Living.

Chris Watkins, profesor din cadrul Universității Cornell, conduce un întreg program de cercetare post-recoltare, concentrat pe acest mere. Mai exact, pe modul în care merele reacționează la condițiile de depozitare, inclusiv la temperatură, atmosferă și 1-MCP, un nou inhibitor de legare a etilenei care prelungește durata de păstrare a merelor.

Watkins, care lucrează în domeniul agriculturii și al științei plantelor de 40 de ani, ne spune că da, merele ar trebui ținute la frigider.

„Dar, exact așa cum fructele sensibile la frig, cum ar fi roșiile, nu ar trebui să fie băgate în frigider inversul se întâmplă adesea în locuințe,” susține Watkins.

„Temperatura scăzută le scade rata de respirație a merelor și, prin urmare, încetinește ritmul de îmbătrânire,” spune Watkins.

Concluzia nu e surprinzătoare, dacă luăm în considerare faptul că merele pot rezista și la temperaturi mici, direct pe creanga pomului.

Cât timp se păstrează merele

Merele ținute la frigider rezistă mult mai mult decât cele depozitate pe blat, scrie și New York Times Cooking.

Merele sunt cel mai bine păstrate la temperaturi scăzute, de la -1 la 0 grade Celsius, și la o umiditate relativă de 90%. Merele depozitate la 10 grade Celsius se strică de 2-3 ori mai repede decât cele depozitate la 0 grade.

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Ceea ce înseamnă că sertarul pentru legume al frigiderului e locul ideal de depozitare, dacă nu ai un beci. Acolo, ele pot rezista până la 6-8 săptămâni.

Pe blat, vor rezista 1-2 săptămâni. Unele mere au în mod natural o perioadă de valabilitate mai lungă decât altele. Soiurile acrișoare, ferme și cu coajă groasă, precum Rome, Fuji, Gala și Granny Smith, rezistă mai mult decât merele cu coajă subțire, cum ar fi Golden Delicious, scrie Serious Eats.

În plus, experții recomandă să nu ții merele alături de alte fructe, dacă nu vrei ca acestea să se strice prematur.

„Merele produc hormonul de coacere etilenă, motiv pentru care, dacă vrei să coci un fruct cum ar fi kiwi, ar trebui să îl pui într-o pungă de hârtie împreună cu un măr,” susține Watkins. „Problemele pe termen lung țin mai degrabă de îngălbenirea prematură a legumelor sau de faptul că morcovii pot deveni amari, însă în situația unui frigider casnic, expunerea nu e probabil suficient de lungă încât să conteze.”

Cum păstrezi merele cel mai lung timp

Înainte de a depozita merele în frigider, asigură-te că le speli și le usuci cu atenție. Nu freca pielea prea tare, altfel riști să îndepărtezi stratul natural de ceară care protejează merele de microorganisme.

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Păstrează merele într-o pungă de plastic prevăzută cu găuri pentru a le împiedica să absoarbă mirosuri, a le menține umiditatea și a permite ventilația în sertarul pentru legume.

Trebuie să le așezi într-un singur strat, cu spațiu între ele pentru ca aerul să circule, ceea ce poate preveni umezeala care cauzează mucegai. Merele care prezintă defecte, tăieturi sau vânătăi trebuie consumate imediat, deoarece se vor strica mai repede decât celelalte și vor emana mai mult gaz.