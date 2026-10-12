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Fructul banal pe care mulți îl trec cu vederea, deși are beneficii surprinzătoare. De ce recomandă specialiștii să mâncăm pere

Para poate fi fructul banal pe care mulți îl trec cu vederea, dar are beneficii surprinzătoare pentru inimă și intestin.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Luni, 12 Octombrie 2026, 16:35 | Actualizat Luni, 12 Octombrie 2026, 16:39
Perele pot avea beneficii surprinzătoare pentru sănătate | Shutterstock
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Perele sunt fructe dulci, în formă de clopot, apreciate încă din antichitate, ce pot fi consumate proaspete, dar integrate și în numeroase preparate.

Dincolo de gustul lor dulce și versatilitatea în bucătărie, perele pot avea și un impact benefic semnificativ asupra sănătății, scrie The Telegraph.

Perele au o istorie vastă, cu rădăcini în Asia și Europa, care au dus la o varietate impresionantă.

Acestea sunt și unele dintre cele mai cunoscute și folosite fructe din România.

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Fructul banal pe care mulți îl trec cu vederea, deși are beneficii surprinzătoare pentru inimă și intestin

Potrivit International Society for Horticultural Science (ISHS), dintre speciile de fructe cultivate în România, producția comercială de pere se află pe locul al 2-lea în cadrul fructelor cu semințe și pe locul 4 din totalul pomilor fructiferi, după prune, mere, cireșe și vișine.

Județele care produc cele mai multe pere sunt Argeș (12%), Dâmbovița (7%), Bistrița și Prahova. Consumul de pere pe cap de locuitor e de aproximativ 5 kg pe an.

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Principalele soiuri comerciale sunt Cure (cunoscut local și drept Purcărele), Williams, Favorita lui Clapp, Bosc, Napoca, Aromată de Bistrița, Morettini și Untoasă de Geoagiu. Recent, au fost omologate noi soiuri românești. Trivale, Triumf, Argessis, Daciana, Carpica și Euras sunt multiplicate pentru a fi cultivate în scop comercial.

Indiferent de soi, perele sunt considerate versatile și sănătoase. Iată beneficiile lor impresionante:

Au un aport nutritiv important

Există numeroase soiuri de pere, printre cele mai populare la nivel mondial fiind Bartlett, Bosc și D'Anjou, scrie HealthLine.

O pară de mărime medie are 101 calorii și conține 9% din doza zilnică recomandată (DZR) pentru Vitamina C, 7% DZR Vitamina K, 4% DZR Potasiu și 16% cupru.

Aceeași porție oferă și cantități mici de acid folic, provitamina A și niacină. Acidul folic și niacina sunt esențiale pentru funcționarea celulară și producerea de energie, în timp ce provitamina A susține sănătatea pielii și vindecarea rănilor.

Pot susține sănătatea tractului digestiv

Perele sunt o sursă bună atât de fibre solubile, cât și insolubile. Există tot mai multe dovezi privind importanța fibrelor și rolul pe care îl au atunci când vine vorba de flora intestinală, precum și în prevenirea obezității și a diabetului de tip 2.

Pot reduce riscul de diabet de tip 2

Un studiu axat pe beneficiile flavonoidelor (inclusiv antocianinele care se găsesc în fructe precum perele) sugerează că un consum regulat poate reduce riscul de a dezvolta diabet de tip 2.

Pot ajuta la gestionarea greutății

Perele au un conținut scăzut de calorii și sunt bogate în fibre și apă, ceea ce ajută la menținerea senzației de sațietate.

Un studiu care a analizat efectele adăugării fructelor (cum ar fi merele sau perele) în dietă, comparativ cu ovăzul, a arătat că fructele au ajutat la reducerea aportului energetic și a greutății corporale în timp.

Pot ajuta sănătatea inimii

Perele sunt bogate în flavonoide benefice care sprijină sistemul cardiovascular prin îmbunătățirea tensiunii arteriale și a nivelului de colesterol.

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Un studiu privind consumul de fructe a asociat perele cu o îmbunătățire a lipidelor din sânge la femei. Ceea ce sugerează că o dietă bogată în acești compuși vegetali are un efect benefic asupra inimii.

Alte cercetări sugerează că un consum regulat de fructe și legume, în special mere și pere, e asociat cu un indice de masă corporală mai mic, un risc redus de accident vascular cerebral și un risc scăzute de deces din cauze cardiovasculare.

Pline de fibre care ajută la stimularea bacteriilor intestinale benefice și sprijină controlul greutății, perele reprezintă o completare excelentă pentru o dietă echilibrată.

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