De ce merele plutesc în apă, iar alte fructe se scufundă. Detaliul fascinant pe care poate nu îl știai

Merele sunt printre cele mai populare fructe din lume, iar toamna este sezonul când ne bucurăm de gustul lor proaspăt și aromat. Sunt delicioase, versatile și sănătoase, dar ascund și multe curiozități interesante.

De ce merele plutesc în apă, iar alte fructe se scufundă. Detaliul fascinant pe care poate nu-l știai | Shutterstok

Merele sunt originare din Asia Centrală, în special din regiunea Kazahstanului, unde se găsesc păduri de meri sălbatici. Din acest loc, merele au început să „călătorească” pe numeroase rute comerciale, ajungând să fie cultivate în întreaga lume, potrivit unei surse.

Există numeroase soiuri de mere, de la dulci și zemoase la cele acrișoare și crocante. De asemenea, aceste fructe sunt un simbol al sănătății și al longevității, fiind bogate în fibre, vitamina C și antioxidanți, ceea ce le face ideale, în special, pentru sănătatea digestivă.

Deși sunt delicioase și sănătoase în forma lor naturală, un pahar de suc proaspăt de mere hidratează corpul și oferă o doză mare de energie datorită conținutului de zaharuri și vitamine. Iată de ce merele reușesc să plutească în apă spre deosebire de alte fructe!

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Ce se întâmplă când pui un măr în apă

Atunci când pui un măr în apă vei observa că el va pluti. Acest lucru se datorează faptului că volumul său este format în proporție de 25% din aer. Aceste fructe sunt alcătuite din spații mici cu pereți rigizi, între care există aer. Acesta le ajută să aibă o densitate mai mică decât a apei și să plutească, potrivit g4food.ro și sursei citate mai sus.

Conform principiului lui Arhimede, un obiect va pluti dacă densitatea sa este mai mică decât cea a apei. Densitatea unui măr este mai mică decât cea a apei datorită aerului din structura sa internă.

Totuși, merele foarte coapte sau deteriorate pot avea o densitate mai mare din cauza pierderii apei și a aerului din celulele lor. Acestea s-ar putea scufunda în apă, potrivit g4food.ro.

Nu toate fructele plutesc. Perele și strugurii au mai puține spații de aer în structura lor internă, ceea ce le face mai dense decât apa, astfel că ele se vor scufunda. De asemenea, piersicile, portocalele sau bananele au o pulpă mai densă și compactă, fără buzunare de aer în interior, care le face să aibă o densitate mai mare decât a apei, potrivit surselor citate mai sus.

Acest lucru face ca merele să fie unice în comparație cu alte fructe. În plus, ele devin și mai fascinante datorită faptului că apar în numeroase mituri și povești, de la mărul discordiei din mitologia greacă la fructul interzis din Biblie. Ele simbolizează frumusețea, cunoașterea și tentația, mai relatează sursa citată mai sus.

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