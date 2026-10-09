Antena Căutare
Home News Inedit De ce merele plutesc în apă, iar alte fructe se scufundă. Detaliul fascinant pe care poate nu îl știai

De ce merele plutesc în apă, iar alte fructe se scufundă. Detaliul fascinant pe care poate nu îl știai

Merele sunt printre cele mai populare fructe din lume, iar toamna este sezonul când ne bucurăm de gustul lor proaspăt și aromat. Sunt delicioase, versatile și sănătoase, dar ascund și multe curiozități interesante.

Autor: Sorina Văleanu
Publicat: Vineri, 09 Octombrie 2026, 17:25 | Actualizat Sambata, 10 Octombrie 2026, 09:12
De ce merele plutesc în apă, iar alte fructe se scufundă. Detaliul fascinant pe care poate nu-l știai | Shutterstok
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Merele sunt originare din Asia Centrală, în special din regiunea Kazahstanului, unde se găsesc păduri de meri sălbatici. Din acest loc, merele au început să „călătorească” pe numeroase rute comerciale, ajungând să fie cultivate în întreaga lume, potrivit unei surse.

Există numeroase soiuri de mere, de la dulci și zemoase la cele acrișoare și crocante. De asemenea, aceste fructe sunt un simbol al sănătății și al longevității, fiind bogate în fibre, vitamina C și antioxidanți, ceea ce le face ideale, în special, pentru sănătatea digestivă.

Deși sunt delicioase și sănătoase în forma lor naturală, un pahar de suc proaspăt de mere hidratează corpul și oferă o doză mare de energie datorită conținutului de zaharuri și vitamine. Iată de ce merele reușesc să plutească în apă spre deosebire de alte fructe!

Citește și: Ce alimente nu trebuie păstrate lângă mere. Motivul pentru care se pot strica mai repede

Articolul continuă după reclamă

Ce se întâmplă când pui un măr în apă

Atunci când pui un măr în apă vei observa că el va pluti. Acest lucru se datorează faptului că volumul său este format în proporție de 25% din aer. Aceste fructe sunt alcătuite din spații mici cu pereți rigizi, între care există aer. Acesta le ajută să aibă o densitate mai mică decât a apei și să plutească, potrivit g4food.ro și sursei citate mai sus.

Conform principiului lui Arhimede, un obiect va pluti dacă densitatea sa este mai mică decât cea a apei. Densitatea unui măr este mai mică decât cea a apei datorită aerului din structura sa internă.

Totuși, merele foarte coapte sau deteriorate pot avea o densitate mai mare din cauza pierderii apei și a aerului din celulele lor. Acestea s-ar putea scufunda în apă, potrivit g4food.ro.

Nu toate fructele plutesc. Perele și strugurii au mai puține spații de aer în structura lor internă, ceea ce le face mai dense decât apa, astfel că ele se vor scufunda. De asemenea, piersicile, portocalele sau bananele au o pulpă mai densă și compactă, fără buzunare de aer în interior, care le face să aibă o densitate mai mare decât a apei, potrivit surselor citate mai sus.

Acest lucru face ca merele să fie unice în comparație cu alte fructe. În plus, ele devin și mai fascinante datorită faptului că apar în numeroase mituri și povești, de la mărul discordiei din mitologia greacă la fructul interzis din Biblie. Ele simbolizează frumusețea, cunoașterea și tentația, mai relatează sursa citată mai sus.

De ce merele plutesc în apă, iar alte fructe se scufundă. Detaliul fascinant pe care poate nu-l știai

Citește și: Biluțe delicioase cu mere și fulgi de ovăz din doar patru ingrediente. Nu ai nevoie de făină, ouă sau zahăr

Jeff Bezos anunță cum ar putea inteligența artificială să schimbe săptămâna de lucru. Oamenii ar putea munci mai puțin... Locuri din România pe care nu trebuie să le ratezi toamna aceasta. Cele mai „instagramabile destinații” din țară...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce studii are românul care a ajuns de la muncitor necalificat pe şantier la o avere de zeci de milioane de euro Ce studii are românul care a ajuns de la muncitor necalificat pe şantier la o avere de zeci de milioane de euro
Observatornews.ro Reacția unei americance după ce a gustat murături în București: "Mâncăm multe murături, pentru că și bem mult" Reacția unei americance după ce a gustat murături în București: "Mâncăm multe murături, pentru că și bem mult"
Antena 3 Au plătit aproape 4.000 de euro pentru o croazieră pe Dunăre și au ajuns să facă excursii cu autocarul: "Simțim că am fost păcăliți" Au plătit aproape 4.000 de euro pentru o croazieră pe Dunăre și au ajuns să facă excursii cu autocarul: "Simțim că am fost păcăliți"
SpyNews Sfârșit tragic pentru o româncă din Spania. Femeia era mama a două fetițe Sfârșit tragic pentru o româncă din Spania. Femeia era mama a două fetițe
Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Ai episoade noi Cu gura plină în Asia Express disponibile în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Ai episoade noi Cu gura plină în Asia Express disponibile în AntenaPLAY!
Citește și
Jeff Bezos anunță cum ar putea inteligența artificială să schimbe săptămâna de lucru. Oamenii ar putea munci mai puțin
Jeff Bezos anunță cum ar putea inteligența artificială să schimbe săptămâna de lucru. Oamenii ar putea munci...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Cluburile de noapte din New York interzic ochelarii inteligenți. Clienții care încalcă regula riscă să fie puși pe lista neagră
Cluburile de noapte din New York interzic ochelarii inteligenți. Clienții care încalcă regula riscă să fie...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x