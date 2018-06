Nu sunt nici MURE, nici ZMEURĂ. Tayberry, noile fructe care fac furori în întreaga lume: "Au calităţi greu de egalat" (VIDEO)

A renunțat la o carieră în IT și la un proiect imobiliar, pentru a cultiva fructe de pădure. Iar când a avut de ales între mure şi zmeură, a decis să le combine pe amândouă într-un singur soi, numit Tayberry. Este povestea unui buzoian care a pariat totul pe o plantaţie mai puţin obişnuită.

Are culoarea zmeurei şi dulceaţa murei. Se numeşte Tayberry şi este fructul pe care Marian Tudor a pariat, atunci când a renunţat la cariera în IT. Următorul pas: vrea să aducă în farfuriile românilor Aronia, supranumit şi fructul inimii, pentru beneficiile sale extraordinare. Considerat un super aliment, aronia poate preveni boli grave, pentru că are un conţinut mare de antioxidanţi, fibre, vitamine şi mangan.

Acum, buzoianul vrea să-și extindă afacerea, cu fonduri europene, şi să-și deschidă o fabrică de gemuri şi dulceţuri.