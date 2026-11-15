Ouăle se numără printre alimentele cu o valoare nutritivă ridicată, fiind o sursă importantă de proteine, vitamine și minerale. Deși cele de găină sunt nelipsite din alimentația multor persoane, ouăle de prepeliță au devenit tot mai populare, fiind apreciate atât pentru dimensiunile lor reduse, cât și pentru gustul deosebit. Iată care dintre cele două variante este mai sănătoasă și ce diferențe există între ele!

Ouă de prepeliță sau ouă de găină? Care sunt mai sănătoase și ce diferență surprinzătoare există între ele | pexels

La prima vedere, ouăle de prepeliță par doar o versiune miniaturală a celor de găină. În realitate, compoziția lor nutrițională prezintă câteva particularități interesante.

Unele valori sunt chiar mai ridicate decât în cazul ouălor obișnuite, însă există și un dezavantaj de care ar trebui să ținem cont.

Ce diferențe există între ouăle de prepeliță și cele de găină

Una dintre cele mai evidente diferențe este dimensiunea. Un ou de prepeliță cântărește aproximativ 9-10 grame fără coajă, în timp ce un ou mare de găină ajunge la aproximativ 50 de grame.

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Prin urmare, pentru a obține o cantitate de 100 de grame, sunt necesare aproximativ 10-11 ouă de prepeliță sau doar două ouă de găină.

Din punct de vedere nutrițional, ouăle de prepeliță au un conținut ușor mai ridicat de proteine, grăsimi, calciu și zinc. De asemenea, cantitatea de fier este considerabil mai mare în comparație cu cea din ouăle de găină.

Totuși, diferența care atrage cel mai mult atenția este cea legată de colesterol. Raportat la aceeași cantitate, ouăle de prepeliță conțin peste 800 de miligrame de colesterol, în timp ce ouăle de găină au aproximativ 371 de miligrame.

Care dintre cele două tipuri de ouă este mai bogat în proteine și minerale

Potrivit datelor Departamentului Agriculturii din Statele Unite (USDA), o porție de 100 de grame de ouă de găină furnizează aproximativ 143 de calorii și 12,6 grame de proteine.

În cazul ouălor de prepeliță, aceeași cantitate ajunge la 158 de calorii și 13 grame de proteine.

Diferențele apar și în ceea ce privește mineralele. Ouăle de prepeliță conțin aproximativ 64 de miligrame de calciu, față de 56 de miligrame în cazul celor de găină. În plus, furnizează 3,65 miligrame de fier, comparativ cu 1,75 miligrame.

Și zincul este prezent într-o cantitate ceva mai mare în ouăle de prepeliță: 1,47 miligrame la 100 de grame, față de 1,29 miligrame în cazul ouălor de găină.

Așadar, deși diferențele nu sunt spectaculoase pentru toți nutrienții, ouăle de prepeliță au câteva avantaje nutriționale.

Diferența surprinzătoare: ouăle de prepeliță au de peste două ori mai mult colesterol

Un aspect important de luat în calcul este cantitatea de colesterol. Deși sunt mai mici, ouăle de prepeliță au o concentrație mult mai mare a acestei substanțe.

Mai exact, 100 de grame de ouă de prepeliță conțin aproximativ 844 de miligrame de colesterol, în timp ce aceeași cantitate de ouă de găină furnizează aproximativ 371 de miligrame.

Această diferență este importantă mai ales pentru persoanele care trebuie să își monitorizeze nivelul colesterolului și să acorde o atenție sporită alimentației.

Cu toate acestea, colesterolul alimentar nu trebuie analizat separat de restul dietei și de particularitățile fiecărei persoane. Ambele tipuri de ouă pot fi incluse într-o alimentație echilibrată, în funcție de nevoile individuale.

De ce ouăle de prepeliță au un gălbenuș mai mare

O altă particularitate interesantă ține de proporția dintre gălbenuș și albuș. În cazul ouălor de prepeliță, gălbenușul reprezintă aproximativ 32% din conținut, în timp ce la ouăle de găină proporția este de aproximativ 27%.

Acest lucru înseamnă că ouăle de prepeliță au relativ mai mult gălbenuș și mai puțin albuș. Cum gălbenușul conține o mare parte dintre vitaminele și mineralele oului, această proporție contribuie la diferențele nutriționale dintre cele două variante.

Totodată, raportul mai mare dintre gălbenuș și albuș poate influența gustul. Ouăle de prepeliță pot avea o textură mai cremoasă și o aromă mai bogată.

Cum se fierb corect ouăle și ce trucuri te ajută să le cureți mai ușor

Indiferent dacă alegi ouă de găină sau de prepeliță, modul de preparare contează. Pentru a obține consistența dorită, este important să ții cont de timpul de fierbere, conform tastingtable.com.

În cazul ouălor mari de găină, timpul poate varia de la aproximativ 3-4 minute pentru un gălbenuș moale și până la 7-10 minute pentru ouăle fierte tari, în funcție de metoda de preparare.

Un truc util pentru curățarea mai ușoară este răcirea rapidă a ouălor după fierbere. Acestea pot fi transferate într-un vas cu apă rece, pentru a opri procesul de gătire.

De asemenea, există și alte metode folosite în bucătărie, precum adăugarea unei cantități mici de oțet în apa de fierbere, care poate ajuta albușul să se coaguleze mai repede dacă învelișul se crapă.

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