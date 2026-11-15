Antena Căutare
Home Lifestyle Food Ouă de prepeliță sau ouă de găină? Care sunt mai sănătoase și ce diferență surprinzătoare există între ele

Ouă de prepeliță sau ouă de găină? Care sunt mai sănătoase și ce diferență surprinzătoare există între ele

Ouăle se numără printre alimentele cu o valoare nutritivă ridicată, fiind o sursă importantă de proteine, vitamine și minerale. Deși cele de găină sunt nelipsite din alimentația multor persoane, ouăle de prepeliță au devenit tot mai populare, fiind apreciate atât pentru dimensiunile lor reduse, cât și pentru gustul deosebit. Iată care dintre cele două variante este mai sănătoasă și ce diferențe există între ele!

Autor: Elena Boruz
Publicat: Duminica, 15 Noiembrie 2026, 09:45 | Actualizat Vineri, 13 Noiembrie 2026, 11:01
Ouă de prepeliță sau ouă de găină? Care sunt mai sănătoase și ce diferență surprinzătoare există între ele | pexels
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

La prima vedere, ouăle de prepeliță par doar o versiune miniaturală a celor de găină. În realitate, compoziția lor nutrițională prezintă câteva particularități interesante.

Unele valori sunt chiar mai ridicate decât în cazul ouălor obișnuite, însă există și un dezavantaj de care ar trebui să ținem cont.

Ce diferențe există între ouăle de prepeliță și cele de găină

Una dintre cele mai evidente diferențe este dimensiunea. Un ou de prepeliță cântărește aproximativ 9-10 grame fără coajă, în timp ce un ou mare de găină ajunge la aproximativ 50 de grame.

Articolul continuă după reclamă

Prin urmare, pentru a obține o cantitate de 100 de grame, sunt necesare aproximativ 10-11 ouă de prepeliță sau doar două ouă de găină.

Din punct de vedere nutrițional, ouăle de prepeliță au un conținut ușor mai ridicat de proteine, grăsimi, calciu și zinc. De asemenea, cantitatea de fier este considerabil mai mare în comparație cu cea din ouăle de găină.

Totuși, diferența care atrage cel mai mult atenția este cea legată de colesterol. Raportat la aceeași cantitate, ouăle de prepeliță conțin peste 800 de miligrame de colesterol, în timp ce ouăle de găină au aproximativ 371 de miligrame.

Care dintre cele două tipuri de ouă este mai bogat în proteine și minerale

Potrivit datelor Departamentului Agriculturii din Statele Unite (USDA), o porție de 100 de grame de ouă de găină furnizează aproximativ 143 de calorii și 12,6 grame de proteine.

În cazul ouălor de prepeliță, aceeași cantitate ajunge la 158 de calorii și 13 grame de proteine.

Diferențele apar și în ceea ce privește mineralele. Ouăle de prepeliță conțin aproximativ 64 de miligrame de calciu, față de 56 de miligrame în cazul celor de găină. În plus, furnizează 3,65 miligrame de fier, comparativ cu 1,75 miligrame.

Și zincul este prezent într-o cantitate ceva mai mare în ouăle de prepeliță: 1,47 miligrame la 100 de grame, față de 1,29 miligrame în cazul ouălor de găină.

Așadar, deși diferențele nu sunt spectaculoase pentru toți nutrienții, ouăle de prepeliță au câteva avantaje nutriționale.

Diferența surprinzătoare: ouăle de prepeliță au de peste două ori mai mult colesterol

Un aspect important de luat în calcul este cantitatea de colesterol. Deși sunt mai mici, ouăle de prepeliță au o concentrație mult mai mare a acestei substanțe.

Mai exact, 100 de grame de ouă de prepeliță conțin aproximativ 844 de miligrame de colesterol, în timp ce aceeași cantitate de ouă de găină furnizează aproximativ 371 de miligrame.

Această diferență este importantă mai ales pentru persoanele care trebuie să își monitorizeze nivelul colesterolului și să acorde o atenție sporită alimentației.

Cu toate acestea, colesterolul alimentar nu trebuie analizat separat de restul dietei și de particularitățile fiecărei persoane. Ambele tipuri de ouă pot fi incluse într-o alimentație echilibrată, în funcție de nevoile individuale.

De ce ouăle de prepeliță au un gălbenuș mai mare

O altă particularitate interesantă ține de proporția dintre gălbenuș și albuș. În cazul ouălor de prepeliță, gălbenușul reprezintă aproximativ 32% din conținut, în timp ce la ouăle de găină proporția este de aproximativ 27%.

Acest lucru înseamnă că ouăle de prepeliță au relativ mai mult gălbenuș și mai puțin albuș. Cum gălbenușul conține o mare parte dintre vitaminele și mineralele oului, această proporție contribuie la diferențele nutriționale dintre cele două variante.

Totodată, raportul mai mare dintre gălbenuș și albuș poate influența gustul. Ouăle de prepeliță pot avea o textură mai cremoasă și o aromă mai bogată.

Cum se fierb corect ouăle și ce trucuri te ajută să le cureți mai ușor

Indiferent dacă alegi ouă de găină sau de prepeliță, modul de preparare contează. Pentru a obține consistența dorită, este important să ții cont de timpul de fierbere, conform tastingtable.com.

În cazul ouălor mari de găină, timpul poate varia de la aproximativ 3-4 minute pentru un gălbenuș moale și până la 7-10 minute pentru ouăle fierte tari, în funcție de metoda de preparare.

Un truc util pentru curățarea mai ușoară este răcirea rapidă a ouălor după fierbere. Acestea pot fi transferate într-un vas cu apă rece, pentru a opri procesul de gătire.

De asemenea, există și alte metode folosite în bucătărie, precum adăugarea unei cantități mici de oțet în apa de fierbere, care poate ajuta albușul să se coaguleze mai repede dacă învelișul se crapă.

Citește și: De ce ouăle de curcă nu sunt la fel de populare ca cele de găină. Motivul pentru care nu se găsesc la supermarket

Merele se păstrează în frigider sau la temperatura camerei? Ce spun specialiștii și cum le poți menține proaspete până l...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
Observatornews.ro "Un hotdog 65 de lei". Cu ce preţuri îi aşteaptă târgul de Crăciun din Craiova pe vizitatori "Un hotdog 65 de lei". Cu ce preţuri îi aşteaptă târgul de Crăciun din Craiova pe vizitatori
Observatornews.ro Familie cu 20 de membri angajați la STB. Cum a ajuns compania la datorii de peste 1,5 miliarde de lei Familie cu 20 de membri angajați la STB. Cum a ajuns compania la datorii de peste 1,5 miliarde de lei
Antena 3 ​Un tânăr francez a inventat un sistem prin care încălzeşte locuinţele cu mănuși de protecţie folosite în construcții ​Un tânăr francez a inventat un sistem prin care încălzeşte locuinţele cu mănuși de protecţie folosite în construcții
AS.ro Cui a făcut cadou Gigi Becali 25 de vile. Ionuţ Luţu s-a mutat şi el aici! „Nu știu câți bani înseamnă” Cui a făcut cadou Gigi Becali 25 de vile. Ionuţ Luţu s-a mutat şi el aici! &#8222;Nu știu câți bani înseamnă&#8221;
Radu Bucălae, în episodul nou Insula Iubirii | Parodia alături de George Tănase & Ionuț Rusu. Vezi acum în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Radu Bucălae, în episodul nou Insula Iubirii | Parodia alături de George Tănase & Ionuț Rusu. Vezi acum în AntenaPLAY!
Citește și
Fursecuri fragede cu merișoare și ciocolată albă, perfecte pentru Crăciun. Rețeta simplă, gata în doar 25 de minute
Fursecuri fragede cu merișoare și ciocolată albă, perfecte pentru Crăciun. Rețeta simplă, gata în doar 25 de...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Murături în sare sau în oțet? Carmen Brumă explică ce variantă să alegi și care sunt diferențele pentru sănătate
Murături în sare sau în oțet? Carmen Brumă explică ce variantă să alegi și care sunt diferențele pentru...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x