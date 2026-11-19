Această rețetă de paste cu dovleac plăcintar și sos cremos combină dulceața naturală a dovleacului copt cu aroma intensă a usturoiului și prospețimea salviei. Sosul are o consistență fină și catifelată, care îmbracă perfect fiecare bucată de paste.

Pastele cu dovleac se servesc imediat, cât sosul este cald și cremos | Shutterstock

Dovleacul plăcintar este un ingredient foarte potrivit pentru prepararea sosurilor destinate pastelor. Prin coacere, pulpa devine moale și capătă o aromă dulceagă, ușor caramelizată. Această caracteristică permite obținerea unui sos cremos, cu o textură naturală. Nu este nevoie de cantități mari de smântână pentru a obține consistența dorită.

Un alt ingredient important este usturoiul copt. Gustul său devine mai blând și mai dulce după prepararea la cuptor. Se potrivește foarte bine cu dovleacul și completează aroma sosului. Salvia proaspătă aduce o notă aromatică specifică bucătăriei italiene. Parmezanul contribuie la echilibrul gusturilor și oferă preparatului o savoare intensă.

Pentru această rețetă poți folosi linguine, spaghetti sau alte paste lungi. Acestea rețin foarte bine sosul cremos. Apa în care fierb pastele este importantă pentru consistența finală. Amidonul eliberat în timpul fierberii ajută sosul să se lege uniform.

Paste cu dovleac plăcintar și sos cremos – Ingrediente

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400 g linguine sau spaghetti

1 kg dovleac plăcintar întreg

200 g pancetta tăiată cubulețe

120 ml supă de pui

60 ml smântână lichidă pentru gătit

40 g parmezan ras fin

3 șalote mici

2 căței mari de usturoi

1 lingură salvie proaspătă tocată

¼ linguriță fulgi de chili

1 lingură ulei de măsline

Sare după gust

Piper negru proaspăt măcinat

Paste cu dovleac plăcintar și sos cremos – Mod de preparare

Mai întâi te vei ocupa de coacerea dovleacului.

Încălzește cuptorul la 190°C. Spală dovleacul și îndepărtează codița. Taie-l în jumătate, pe lungime. Scoate semințele și fibrele folosind o lingură.

Așază jumătățile într-o tavă, cu pulpa orientată în sus. Unge dovleacul cu ulei de măsline. Presară sare și piper după gust. Pune câte un cățel de usturoi în fiecare jumătate.

Introdu tava în cuptor pentru 45-60 de minute. Coace dovleacul până când pulpa devine foarte moale. Suprafața trebuie să capete ușoare urme de caramelizare.

Scoate tava și lasă dovleacul să se răcorească puțin. Îndepărtează usturoiul copt și păstrează-l pentru sos.

Prepararea sosului pentru paste cu dovleac plăcintar și sos cremos

Scoate pulpa dovleacului cu ajutorul unei linguri. Îndepărtează coaja și transferă pulpa într-un blender. Adaugă supa de pui și smântâna lichidă.

Curăță usturoiul copt și adaugă miezul în blender. Mixează ingredientele până obții o cremă fină și omogenă. Dacă sosul este prea gros, completează cu puțină supă.

Gustă și potrivește compoziția de sare și piper. Păstrează sosul deoparte până pregătești celelalte ingrediente.

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Fierberea pastelor

Pune o oală mare cu apă la fiert. Adaugă sare după ce apa începe să clocotească. Introdu pastele și fierbe-le conform indicațiilor producătorului.

Păstrează pastele ușor ferme, deoarece vor mai fierbe în sos. Nu arunca apa în care au fiert. Aceasta va ajuta la obținerea consistenței potrivite.

Prepararea pancettei și a sosului

Curăță șalotele și toacă-le foarte mărunt. Pune pancetta într-o tigaie încăpătoare. Prăjește-o la foc mediu până devine rumenă și crocantă.

Lasă grăsimea eliberată de pancetta în tigaie. Adaugă șalotele și călește-le până devin moi. Amestecă periodic pentru o rumenire uniformă.

Toarnă sosul de dovleac peste șalote. Adaugă parmezanul ras și salvia proaspătă. Presară fulgii de chili și puțin piper negru.

Amestecă bine și lasă sosul să se încălzească la foc mic. Nu îl fierbe îndelung, deoarece trebuie să-și păstreze textura cremoasă.

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Asamblare paste cu dovleac plăcintar și sos cremos

Transferă pastele direct din oală în tigaia cu sos. Folosește un clește pentru a le scoate ușor. Amestecă până când sosul acoperă uniform toate pastele.

Adaugă treptat câteva linguri din apa păstrată. Amestecă până când sosul devine lucios și aderă bine la paste. Continuă încă un minut la foc mic.

Oprește focul și gustă preparatul. Completează cu sare sau piper dacă este necesar.

Împarte pastele în farfurii adânci și servește-le imediat. Presară parmezan ras și adaugă câteva frunze de salvie proaspătă. Poți completa cu fulgi de chili, după preferință.

Servește preparatul cald, pentru a te bucura de textura cremoasă a sosului.

Sfaturi pentru reușita rețetei de paste cu dovleac plăcintar și sos cremos

Alege un dovleac bine copt, cu pulpa fermă și intens colorată. Coacerea dovleacului întreg, tăiat în jumătăți, dezvoltă o aromă mai bogată.

Folosește salvie proaspătă pentru un rezultat cât mai aromat. Nu înlocui complet apa pastelor cu apă simplă. Amidonul contribuie la legarea sosului și la obținerea unei texturi mătăsoase.

Nu pregăti sosul cu mult timp înainte de servire. Amestecă pastele cu sosul chiar înainte de masă. Astfel, preparatul își păstrează consistența și savoarea.