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Pui au poivre cu sos cremos de piper. Un preparat gustos și cremos pentru o masă consistentă

Rețeta de pui au poivre cu sos cremos de piper este o reinterpretare pe bază de carne de pui a celebrului steak au poivre, un preparat asociat cu gastronomia franceză și cunoscut pentru sosul intens aromat cu piper și textura sa cremoasă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 07 Octombrie 2026, 08:48 | Actualizat Miercuri, 07 Octombrie 2026, 08:50
Pulpele de pui dezosate sunt potrivite pentru această rețetă. Ele au o carne fragedă și mai suculentă decât pieptul de pui | Shutterstock/AI
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Deși varianta clasică a acestei rețete este pregătită cu carne de vită, în special cu un steak bine rumenit, tehnica și combinația de arome au fost adaptate de-a lungul timpului și pentru alte tipuri de carne, iar puiul este una dintre cele mai apreciate variante.

Denumirea „au poivre” provine din limba franceză și înseamnă „cu piper”, ingredientul care definește acest tip de preparat. În bucătăria franceză, piperul nu este folosit doar pentru a adăuga iuțeală. Acesta construiește o aromă complexă, mai ales atunci când boabele sunt zdrobite grosier și combinate cu sosuri pe bază de smântână, unt, fond sau supă concentrată.

Steak au poivre a devenit cunoscut în restaurantele franceze și în gastronomia internațională, fiind apreciat pentru contrastul dintre carnea rumenită și sosul bogat, parfumat și ușor picant.

Varianta cu pui păstrează caracterul acestui preparat, dar îl face mai accesibil pentru mesele de zi cu zi. Pulpele de pui dezosate sunt potrivite pentru această rețetă. Acestea au o carne fragedă și mai suculentă decât pieptul de pui. Iar gustul lor se potrivește foarte bine cu sosul de piper. În combinație cu muștar Dijon, usturoi, ceapă eșalotă, cimbru și smântână, puiul capătă un gust bogat și bine echilibrat.

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Pui au poivre cu sos cremos de piper - Ingrediente

Pentru pui:

  • 1 kg pulpe de pui dezosate și fără piele
  • 5 g sare
  • 15 ml ulei de măsline.

Pentru sos:

  • 30 g unt
  • 1 ceapă eșalotă medie, tocată fin
  • 2 căței de usturoi, tocați mărunt
  • 60 ml coniac sau brandy
  • 180 ml smântână pentru gătit
  • 120 ml supă de pui
  • 15 g boabe de piper amestecate, zdrobite grosier
  • 5 g muștar Dijon
  • 3 crenguțe de cimbru proaspăt
  • 15 g pătrunjel verde, tocat
  • sare, după gust
  • lămâie, opțional, pentru servire.

Pui au poivre cu sos cremos de piper - Mod de preparare

Șterge bine pulpele de pui cu prosoape de hârtie pentru a îndepărta excesul de umiditate. Presară-le uniform cu sare pe ambele părți.

Încinge o tigaie mare, de preferat din fontă sau din inox, la foc mediu spre mare. Adaugă uleiul de măsline și lasă-l să se încingă bine. Așază pulpele într-un singur strat și rumenește-le aproximativ 6-8 minute pe fiecare parte. Nu aglomera tigaia, deoarece carnea trebuie să se rumenească, nu să fiarbă în propriul suc.

Când pulpele au căpătat o culoare frumoasă, scoate-le pe o farfurie. Nu este necesar să fie complet gătite în acest moment. Ele vor reveni în tigaie și se vor găti împreună cu sosul.

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Cum prepari sosul pentru pui au poivre

Redu focul la mediu și adaugă untul în aceeași tigaie. Când untul s-a topit, adaugă ceapa eșalotă și usturoiul. Călește-le aproximativ un minut, amestecând continuu, până când ceapa începe să devină translucidă.

Ia tigaia de pe foc și toarnă coniacul. Fă acest lucru cu atenție. Pune tigaia din nou pe foc și lasă coniacul să fiarbă aproximativ un minut. Răzuiește cu o spatulă toate bucățile rumenite de pe fundul tigăii și încorporează-le în lichid. Acestea vor da sosului un gust mult mai intens.

Adaugă smântâna pentru gătit, supa de pui, boabele de piper zdrobite, muștarul Dijon și crenguțele de cimbru. Amestecă bine și lasă sosul să ajungă la un clocot ușor.

Așază din nou pulpele de pui în tigaie, împreună cu sucul lăsat de carne în farfurie. Redu focul și lasă preparatul să fiarbă aproximativ 6-8 minute, întorcând carnea dacă este necesar.

Urmărește consistența sosului. Când începe să se îngroașe și să acopere partea din spate a unei linguri, iar carnea este complet pătrunsă, oprește focul. Dacă ai un termometru de bucătărie, verifică partea cea mai groasă a cărnii și asigură-te că a ajuns la cel puțin 74°C.

Scoate crenguțele de cimbru și aruncă-le. Adaugă pătrunjelul verde tocat și amestecă ușor.

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Sugestii de servire pentru pui au poivre cu sos cremos de piper

Servește puiul imediat, turnând din abundență sosul cremos de piper peste carne. Poți adăuga câteva picături de zeamă de lămâie înainte de servire pentru a echilibra gustul bogat al sosului.

Pentru garnitură, poți servi puiul cu legume verzi, fasole verde, broccoli, cartofi copți sau piure de cartofi. Preparatul original este recomandat și alături de cartofi, salată de năsturel sau fasole verde cu migdale.

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