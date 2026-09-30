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Salată de pui în stil Southwestern cu avocado, porumb și fasole neagră

Această salată de pui în stil Southwestern cu avocado, porumb și fasole neagră este o alegere potrivită pentru un prânz consistent, o cină ușoară sau o masă rapidă în zilele în care vrei să pregătești ceva sățios, dar fără garnituri complicate.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 30 Septembrie 2026, 07:49 | Actualizat Miercuri, 30 Septembrie 2026, 08:04
Această salată este potrivită mai ales pentru zilele în care vrei o masă rapidă, colorată și hrănitoare | Shutterstock/AI
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Combinația de salată romaine crocantă, piept de pui bine condimentat, avocado cremos, roșii zemoase, fasole neagră și boabe dulci de porumb oferă un amestec plăcut de texturi și gusturi. Dressingul cremos, aromat cu lime și condimente, leagă toate ingredientele și transformă salata într-un preparat complet.

Această salată are influențe specifice bucătăriei din sud-vestul Statelor Unite, unde ingredientele precum porumbul, fasolea neagră, avocado, roșiile, lime-ul și condimentele aromate sunt folosite frecvent împreună. Preparatul este colorat și consistent, iar fiecare ingredient își păstrează bine gustul. Pieptul de pui aduce proteine și face salata suficient de sățioasă pentru a fi servită ca fel principal, în timp ce legumele și frunzele de salată îi păstrează caracterul proaspăt.

Un avantaj important este faptul că poți pregăti ingredientele din timp și poți asambla salata chiar înainte de servire. Astfel, frunzele de romaine rămân crocante, avocado nu se înmoaie prea mult, iar dressingul poate fi păstrat separat până în momentul servirii. Este o variantă potrivită și pentru mesele de familie, deoarece fiecare ingredient poate fi ajustat în funcție de preferințe.

Salată de pui în stil Southwestern - Ingrediente

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Pentru pui:

  • 2 bucăți piept de pui dezosat și fără piele, aproximativ 170 g fiecare
  • 1½ linguri condiment pentru fajitas
  • 1 lingură ulei de măsline.

Pentru salată:

  • 1 căpățână medie de salată romaine
  • 1 avocado copt
  • ½ cană roșii cherry
  • 1 conservă fasole neagră, aproximativ 400 g
  • ½ ceapă roșie mică
  • 1 știulete porumb dulce.

Pentru dressing:

  • ¼ cană smântână fermentată
  • ½ plic condiment pentru dressing Ranch
  • 1 lingură maioneză
  • 2 linguri suc proaspăt de lime
  • 1 lingură apă
  • ½ linguriță sare.

Salată de pui în stil Southwestern - Mod de preparare

Începe prin pregătirea pieptului de pui. Șterge bine bucățile de carne cu prosoape de hârtie, apoi unge-le cu ulei de măsline. Presară uniform condimentul pentru fajitas și masează ușor carnea pentru ca aromele să se distribuie pe toată suprafața.

Încinge o tigaie grill sau o tigaie obișnuită la foc mediu spre mare. Așază pieptul de pui și gătește-l până când se rumenește frumos pe prima parte. Întoarce-l și continuă gătirea până când carnea este complet pătrunsă. Dacă bucățile sunt mai groase, redu puțin focul și lasă-le să se gătească suficient în interior, fără să se ardă la exterior.

Scoate puiul pe o farfurie și lasă-l câteva minute să se odihnească. Taie apoi carnea în felii sau bucăți potrivite pentru salată.

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Spală bine frunzele de romaine și lasă-le să se scurgă. Taie salata în bucăți potrivite pentru o salată consistentă și așază-le într-un bol încăpător.

Spală roșiile cherry și taie-le în jumătăți. Curăță ceapa roșie și taie-o în felii subțiri. Scurge fasolea neagră din conservă, clătește-o bine sub jet de apă rece și las-o să se scurgă complet.

Curăță știuletele de porumb și îndepărtează mătasea. Taie boabele de pe știulete cu un cuțit bine ascuțit. Dacă folosești porumb din conservă, scurge-l foarte bine înainte de a-l adăuga în salată.

Taie avocado în jumătate, îndepărtează sâmburele și scoate pulpa din coajă. Taie avocado în cuburi sau felii, în funcție de aspectul dorit.

Adaugă peste salata romaine roșiile, fasolea neagră, porumbul și ceapa roșie. Pune deasupra avocado și bucățile de pui condimentat. Amestecă ingredientele cu grijă, mai ales după ce adaugi avocado, pentru a păstra bucățile întregi.

Prepară dressingul pentru salată de pui în stil Southwestern

Pentru dressing, pune smântâna într-un bol mic. Adaugă condimentul Ranch, maioneza, sucul proaspăt de lime, apa și sarea. Amestecă bine până când obții un sos cremos și omogen. Gustă dressingul și ajustează cantitatea de lime sau sare dacă este necesar.

Toarnă dressingul peste salată chiar înainte de servire și amestecă ușor, astfel încât să ajungă pe toate ingredientele. Dacă preferi ca salata să rămână foarte crocantă, servește dressingul separat și lasă fiecare persoană să adauge cantitatea dorită.

Servește salata imediat, cât timp romaine este crocantă, iar avocado își păstrează textura. Pentru un plus de prospețime, poți adăuga câteva felii de lime lângă porție.

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