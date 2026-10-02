Pui cu harissa și miere. Rețeta unui preparat cu gust dulce-picant

Rețeta de pui cu harissa și miere este ideală pentru cei care apreciază combinația dintre gustul ușor picant al pastei de harissa și dulceața delicată a mierii. Pulpele de pui cu piele și os capătă o aromă intensă, iar la exterior se formează o crustă bine rumenită, lucioasă și ușor caramelizată.

Puiul cu harissa și miere poate fi servit cu garnituri simple, care să permită sosului și aromelor să rămână în centrul atenției | Shutterstock

Această rețetă este potrivită atât pentru o masă obișnuită în familie, cât și pentru un prânz de weekend sau o cină la care vrei să servești un preparat deosebit, dar care nu necesită ingrediente complicate. Harissa este un condiment specific bucătăriei nord-africane, disponibil sub formă de pastă și realizat, în general, din ardei iuți, usturoi, ulei și diverse condimente. Intensitatea ei poate varia destul de mult în funcție de sortiment, de aceea cantitatea poate fi ajustată în funcție de cât de picant vrei să fie preparatul.

Mierea are un rol important în această combinație deoarece echilibrează iuțeala harissei și contribuie la formarea unei cruste frumos rumenite. Împreună cu usturoiul, chimionul și coriandrul măcinat, creează un amestec aromat care se potrivește foarte bine cu pulpele de pui. Carnea rămâne fragedă și suculentă, în timp ce pielea devine rumenă și bine caramelizată.

Puiul cu harissa și miere poate fi servit cu garnituri simple, care să permită sosului și aromelor să rămână în centrul atenției. Orezul simplu, couscous-ul, cartofii copți, legumele la cuptor sau o salată verde sunt variante potrivite. Pentru o masă mai consistentă, poți adăuga și o garnitură de legume coapte sau o salată de sezon.

Pui cu harissa și miere - Ingrediente

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4 pulpe mari de pui, cu piele și os

3 linguri pastă de harissa

2 linguri miere

2 linguri ulei de măsline

2 căței de usturoi

½ linguriță chimion măcinat

½ linguriță coriandru măcinat

½ linguriță sare

⅛ linguriță piper negru proaspăt măcinat

1 ceapă verde.

Rețeta de pui cu harissa și miere - Mod de preparare

Încălzește cuptorul la 190°C și pregătește o tavă potrivită pentru cele patru pulpe de pui. Folosește o tavă suficient de încăpătoare pentru ca pulpele să fie așezate într-un singur strat, fără să se suprapună.

Curăță cățeii de usturoi și toacă-i foarte fin sau zdrobește-i. Pune pasta de harissa într-un bol și adaugă mierea, uleiul de măsline, usturoiul, chimionul măcinat, coriandrul, sarea și piperul. Amestecă bine toate ingredientele până când obții o pastă omogenă, cu o consistență suficient de fluidă pentru a putea fi întinsă ușor pe carne.

Șterge pulpele de pui cu prosoape de hârtie pentru a îndepărta excesul de umiditate. Acest pas ajută pielea să se rumenească frumos în timpul coacerii. Unge fiecare pulpă cu amestecul de harissa și miere, acoperind bine atât suprafața pielii, cât și zonele de sub piele, acolo unde poți introduce cu grijă degetele fără să desprinzi complet pielea.

Așază pulpele în tavă cu pielea orientată în sus. Distribuie uniform amestecul rămas, astfel încât fiecare bucată să primească suficientă aromă. Nu este necesar să adaugi apă în tavă, deoarece carnea va elibera sucuri în timpul gătirii.

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Etapa de coacere

Introdu tava în cuptorul preîncălzit și coace pulpele timp de aproximativ 35-40 de minute. Verifică preparatul după primele 35 de minute, deoarece timpul exact poate varia în funcție de dimensiunea pulpelor și de particularitățile cuptorului.

Urmărește aspectul pielii. Aceasta trebuie să fie bine rumenită, iar amestecul de harissa și miere trebuie să formeze o crustă ușor caramelizată. Dacă ai un termometru de bucătărie, introdu-l în partea cea mai groasă a pulpei, fără să atingi osul. Temperatura internă trebuie să ajungă la 74°C.

Scoate pulpele din cuptor după ce sunt complet gătite și lasă-le câteva minute să se odihnească înainte de servire. În acest timp, sucurile din carne se vor redistribui, iar pulpele vor rămâne mai fragede și mai suculente.

Curăță ceapa verde și taie-o în rondele foarte subțiri. Presară ceapa verde peste pulpele calde chiar înainte de servire. Gustul proaspăt al cepei completează foarte bine aroma intensă a harissei și dulceața mierii.

Servește puiul imediat, alături de o garnitură de orez, couscous, cartofi copți, legume sau o salată verde. Dacă vrei să păstrezi cât mai mult din contrastul dintre carnea fragedă și pielea caramelizată, servește pulpele cât sunt încă bine calde.

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Sfaturi pentru un pui cu harisa și miere reușit

Alege pulpe de pui cu piele și os, deoarece acestea rămân mai suculente în timpul coacerii și permit obținerea unei pieli bine rumenite. Dacă pasta de harissa este foarte iute, începe cu o cantitate mai mică și ajustează amestecul după gust.

Nu crește excesiv temperatura cuptorului pentru a grăbi gătirea, deoarece mierea se poate carameliza prea repede și poate deveni amară înainte ca pulpele să fie complet pătrunse. Temperatura de 190°C permite cărnii să se gătească uniform, iar suprafeței să capete o culoare apetisantă.

Pentru un rezultat cât mai bun, verifică temperatura internă a cărnii înainte de servire. După coacere, lasă pulpele câteva minute să se odihnească, apoi presară ceapa verde și servește-le cu garnitura preferată.

Rețeta este adaptată după varianta publicată de Allrecipes, care indică 4 pulpe mari de pui, 3 linguri de harissa, 2 linguri de miere și un timp total de aproximativ 50 de minute, dintre care 35-40 de minute pentru coacere.