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Pui cu sos de miere și muștar la cuptor, fraged, aromat și frumos rumenit

Această rețetă de pui cu sos de miere și muștar la cuptor este foarte gustoasă, potrivită pentru mesele de familie. Combinația dintre mierea dulce și muștarul Dijon oferă cărnii o aromă echilibrată. Sosul formează un strat delicios, ușor caramelizat, care completează foarte bine gustul puiului.

Maria Udrea Autor: Maria Udrea
Publicat: Joi, 12 Noiembrie 2026, 08:46 | Actualizat Joi, 12 Noiembrie 2026, 08:56
Puiul cu miere și muștar poate fi servit atât la prânz, cât și la cină | Shutterstock
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Rețeta este inspirată din bucătăria americană, unde preparatele cu miere și muștar sunt apreciate. Asocierea celor două ingrediente apare frecvent în sosuri, marinade și preparate din carne. Rezultatul este un preparat cu gust dulce-acrișor și o aromă discretă de plante aromatice.

Pulpele de pui sunt deosebit de potrivite pentru această rețetă. Carnea rămâne fragedă și suculentă, iar pielea capătă o culoare frumoasă. În timpul gătirii, sucurile cărnii se combină cu sosul de miere și muștar. Astfel, rezultă un sos consistent, aromat și potrivit pentru garnituri.

Puiul cu miere și muștar poate fi servit atât la prânz, cât și la cină. Este potrivit pentru mesele obișnuite, dar și pentru ocazii speciale. Preparatul poate fi pregătit în avans și păstrat la frigider înainte de coacere. Acest lucru este util atunci când organizezi o masă pentru familie sau invitați.

Pentru garnitură, poți alege orez simplu, cartofi copți sau legume verzi. Orezul este o alegere foarte bună, deoarece absoarbe sosul format în tavă. Fasolea verde, sparanghelul și cartofii cu usturoi sunt alte variante potrivite. Poți completa masa cu o salată proaspătă de sezon.

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Pui cu sos de miere și muștar - Ingrediente

  • 1.200 g pulpe de pui cu os și piele
  • 75 g muștar Dijon fin
  • 75 g miere
  • 15 ml ulei de măsline extravirgin
  • 2 crenguțe de rozmarin proaspăt
  • 8 g sare, sau după gust
  • 2 g piper negru proaspăt măcinat

Rețeta puiului cu sos de miere și muștar - Mod de preparare

Pregătirea cărnii de pui

Preîncălzește cuptorul la 175°C, cu încălzire sus și jos. Alege o tavă termorezistentă suficient de încăpătoare pentru toate bucățile de carne.

Curăță pulpele de eventualele surplusuri de grăsime și piele. Păstrează pielea care acoperă carnea, deoarece ajută la menținerea suculenței. Șterge pulpele cu prosoape de hârtie, pentru a îndepărta umezeala superficială.

Presară sare pe ambele părți ale bucăților de pui. Așază-le în tavă, cu pielea orientată în sus. Lasă puțin spațiu între bucăți, pentru o coacere uniformă.

Pregătirea sosului de miere și muștar

Pune muștarul Dijon într-un bol încăpător. Adaugă mierea și uleiul de măsline extravirgin. Amestecă bine ingredientele cu un tel, până obții un sos omogen.

Gustă sosul și ajustează cantitatea de sare, dacă este necesar. Muștarul trebuie să se simtă, dar mierea trebuie să echilibreze aciditatea acestuia. Păstrează proporțiile astfel încât niciuna dintre arome să nu domine.

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Preparare pui cu sos de miere și muștar la cuptor

Toarnă sosul pregătit peste pulpele de pui. Distribuie-l uniform, astfel încât fiecare bucată să fie bine acoperită. Folosește o lingură pentru a întinde sosul și pe marginile cărnii.

Așază crenguțele de rozmarin printre bucățile de pui. Presară piper negru proaspăt măcinat deasupra. Rozmarinul va oferi preparatului o aromă plăcută în timpul coacerii.

Introdu tava în cuptorul preîncălzit la 175°C. Coace preparatul aproximativ 45 de minute. Respectă timpul orientativ și verifică întotdeauna dacă interiorul cărnii este bine pătruns.

În timpul coacerii, mierea și muștarul se combină cu sucurile lăsate de carne. Sosul devine mai aromat, iar pielea capătă o nuanță aurie. Carnea trebuie să fie fragedă și să se desprindă ușor de os.

Verifică temperatura în partea cea mai groasă a pulpei, fără să atingi osul. Aceasta trebuie să ajungă la aproximativ 79°C. Dacă pulpele sunt mai mari, prelungește timpul de coacere.

Scoate tava din cuptor și îndepărtează, cu o lingură, excesul de grăsime acumulat. Păstrează sosul aromat format în tavă, deoarece este delicios alături de garnitură.

Lasă carnea câteva minute înainte de servire. Presară puțin piper proaspăt măcinat, dacă dorești. Așază pulpele pe un platou și adaugă sosul rămas în tavă.

Servește puiul cald, alături de orez, cartofi copți sau legume sotate. Adaugă și o salată proaspătă pentru o masă echilibrată. Sosul de miere și muștar poate fi turnat suplimentar peste garnitură.

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Sfaturi pentru un pui cu sos de miere și muștar fraged și aromat

Folosește pulpe cu os și piele pentru o carne mai suculentă.

Alege muștar Dijon fin, pentru o aromă echilibrată.

Nu îndepărta pielea înainte de coacere, chiar dacă nu intenționezi să o consumi.

Nu înghesui bucățile de carne în tavă.

Verifică temperatura interioară înainte de servire.

Pregătește preparatul cu o zi înainte și păstrează-l acoperit la frigider, înainte de coacere.

Păstrează resturile într-un recipient închis, la frigider, pentru maximum 3–4 zile. Încălzește carnea în cuptor, acoperită, pentru a-și păstra suculența. Adaugă puțin din sosul păstrat pentru a preveni uscarea.

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